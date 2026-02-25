Πότε ξεκινά η νέα περίοδος ασφαλιστικής ικανότητας – Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση

Από την 1η Μαρτίου 2026 και μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2027 εκτείνεται η περίοδος χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας είναι οι εξής:

Για μισθωτούς ασφαλισμένους: Συμπλήρωση τουλάχιστον 50 ημερών ασφάλισης είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2025) είτε κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Για μη μισθωτούς ασφαλισμένους (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες): Οι νεοεισερχόμενοι στην ασφάλιση πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) μήνες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Παράλληλα τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση ότι για άμεση καταχώρηση της καταβολής και την ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος Μη Μισθωτών σε πραγματικό χρόνο παρέχεται και προτείνεται η δυνατότητα της συναλλαγής με το σύστημα IRIS, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του DASHBOARD-my ΕΦΚΑ και της εφαρμογής myΕΦΚΑ mobile.

Επιπλέον, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται και μέσω του συστήματος online ΔΙΑΣ.

Με την καταβολή των καθυστερούμενων εισφορών με το παραπάνω τρόπο δεν ανανεώνεται αυτόματα η ασφαλιστική ικανότητα σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ.

Αναφορικά με τις Ειδικές Ρυθμίσεις για Μη Μισθωτούς, για την ετήσια ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται εφόσον οι συνολικές οφειλές στον e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ (2017-2025) δεν υπερβαίνουν τα 100 ευρώ.

Τέλος, η μηνιαία ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται εφόσον υπάρχει ενεργή ρύθμιση οφειλών και τηρείται κανονικά.