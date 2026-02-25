Μνημόνιο sυνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή και του Δημάρχου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κωνσταντίνου Μαραγκάκη.

Η σύμπραξη φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη ανάπτυξη και αποσκοπεί στην ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και στην υλοποίηση δράσεων στους τομείς:

της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης

της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας

της βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης

του ψηφιακού μετασχηματισμού

του πολιτισμού και της κοινωνικής προσφοράς

Η συνεργασία εκκινεί με την παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων εργαζομένων και πολιτών του Δήμου και επεκτείνεται στην εφαρμογή στρατηγικών κυκλικής οικονομίας, πράσινης ανάπτυξης και σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων διοίκησης, όπως προσθέτει η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, , Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Το Πανεπιστήμιό μας είναι σταθερά προσανατολισμένο στην κοινωνία και, στο πλαίσιο της θεσμικής του αποστολής, θέτει ως προτεραιότητα τη διασύνδεση και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών μέσω της διάχυσης της επιστημονικής γνώσης. Με το εξαιρετικό διδακτικό μας προσωπικό και τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε ουσιαστικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. Η τεχνογνωσία μας θα αποτελέσει πολύτιμο αρωγό στο ολιστικό πρόγραμμα ανάπτυξης του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη προς όφελος των πολιτών».

Ο Δήμαρχος Νίκαιας -Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτελεί μια στρατηγική επιλογή με ξεκάθαρο αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο. Επενδύουμε στη γνώση, στην καινοτομία και στη σύνδεση της τοπικής αυτοδιοίκησης με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για τους νέους, να στηρίξουμε την τοπική επιχειρηματικότητα και να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους δημότες μας. Με σχέδιο και συνεργασία, χτίζουμε έναν Δήμο σύγχρονο, εξωστρεφή και κοινωνικά δυναμικό».

Βασικοί Πυλώνες της Συνεργασίας

Το Μνημόνιο προβλέπει την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, μεταξύ των οποίων:

1. Επιστημονική Υποστήριξη

2. Εκπαίδευση & Κατάρτιση

3. Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

4. Πράσινη & Ψηφιακή Πόλη

5. Κοινωνική Προσφορά & Νεολαία