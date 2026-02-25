newspaper
Μνημόνιο sυνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη
Αυτοδιοίκηση 25 Φεβρουαρίου 2026

Μνημόνιο sυνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Ενισχύονται οι δυνατότητες δια βίου μάθησης στο δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Σύνταξη
Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή και του Δημάρχου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κωνσταντίνου Μαραγκάκη.

Η σύμπραξη φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη ανάπτυξη και αποσκοπεί στην ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και στην υλοποίηση δράσεων στους τομείς:

  • της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης
  • της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
  • της βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης
  • του ψηφιακού μετασχηματισμού
  • του πολιτισμού και της κοινωνικής προσφοράς

Η συνεργασία εκκινεί με την παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων εργαζομένων και πολιτών του Δήμου και επεκτείνεται στην εφαρμογή στρατηγικών κυκλικής οικονομίας, πράσινης ανάπτυξης και σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων διοίκησης, όπως προσθέτει η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, , Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Το Πανεπιστήμιό μας είναι σταθερά προσανατολισμένο στην κοινωνία και, στο πλαίσιο της θεσμικής του αποστολής, θέτει ως προτεραιότητα τη διασύνδεση και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών μέσω της διάχυσης της επιστημονικής γνώσης. Με το εξαιρετικό διδακτικό μας προσωπικό και τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε ουσιαστικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. Η τεχνογνωσία μας θα αποτελέσει πολύτιμο αρωγό στο ολιστικό πρόγραμμα ανάπτυξης του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη προς όφελος των πολιτών».

Ο Δήμαρχος Νίκαιας -Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτελεί μια στρατηγική επιλογή με ξεκάθαρο αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο. Επενδύουμε στη γνώση, στην καινοτομία και στη σύνδεση της τοπικής αυτοδιοίκησης με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για τους νέους, να στηρίξουμε την τοπική επιχειρηματικότητα και να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους δημότες μας. Με σχέδιο και συνεργασία, χτίζουμε έναν Δήμο σύγχρονο, εξωστρεφή και κοινωνικά δυναμικό».

Βασικοί Πυλώνες της Συνεργασίας

Το Μνημόνιο προβλέπει την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, μεταξύ των οποίων:

1. Επιστημονική Υποστήριξη

2. Εκπαίδευση & Κατάρτιση

3. Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

4. Πράσινη & Ψηφιακή Πόλη

5. Κοινωνική Προσφορά & Νεολαία

World
Δασμοί Τραμπ: Οι επιχειρηματίες που ελπίζουν σε επιστροφή θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ…

Δασμοί Τραμπ: Οι επιχειρηματίες που ελπίζουν σε επιστροφή θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ…

Business
Metlen: Στους τρεις κορυφαίους υποψήφιους για την Aluminium Dunkerque

Metlen: Στους τρεις κορυφαίους υποψήφιους για την Aluminium Dunkerque

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά στην παραλαβή των νέων ταχύπλοων σκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος
Πολιτική προστασία 25.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά στην παραλαβή των νέων ταχύπλοων σκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος

Γ. Μώραλης: «Η στενή συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Πολιτεία, τα Σώματα Ασφαλείας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι καθοριστικής σημασίας για την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση κάθε κρίσης».

Σύνταξη
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και Σύνδεσμος Δήμων συνεργάζονται για την προστασία του Υμηττού
Ένωσαν δυνάμεις 24.02.26

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και Σύνδεσμος Δήμων συνεργάζονται για την προστασία του Υμηττού

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την προστασία του Υμηττού.

Σύνταξη
Αλλάζει όψη κοινόχρηστος χώρος στο Δήμο Αγίου Ευστρατίου
Χωρική αναβάθμιση 24.02.26

Αλλάζει όψη κοινόχρηστος χώρος στο Δήμο Αγίου Ευστρατίου

Με σκοπό την ενίσχυση της προσβασιμότητας αλλά και την δημιουργία ενός λειτουργικού χώρου, η δημοτική Αρχή του Αγίου Ευστρατίου προχωράει μιας ευρείας κλίμακας ανάπλαση για τα δεδομένα του νησιού.

Σύνταξη
Δήμος Αμυνταίου: Διακοπή κυκλοφορίας στον αγροτικό δρόμο Βεγόρας – Μανιακίου λόγω κατάρρευσης γέφυρας
Κίνδυνος 24.02.26

Δήμος Αμυνταίου: Διακοπή κυκλοφορίας στον αγροτικό δρόμο Βεγόρας – Μανιακίου λόγω κατάρρευσης γέφυρας

Ο Δήμος Αμυνταίου ενημερώνει τους δημότες του ότι διακόπτεται άμεσα η κυκλοφορία στον αγροτικό δρόμο Βεγόρας – Μανιακίου, λόγω κατάρρευσης της γέφυρας.

Σύνταξη
Δήμος Πάρου: Διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα
Στήριξη 24.02.26

Δήμος Πάρου: Διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα

Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα.

Σύνταξη
Την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Αφαλάτωσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας, ζητάει ο Περιφερειάρχης
Πόσιμο νερό 20.02.26

Την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Αφαλάτωσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας, ζητάει ο Περιφερειάρχης

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό ζητώντας την άμεση ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Μονάδας Αφαλάτωσης / Αποσκλήρυνσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας.

Σύνταξη
Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση ζητάει μόνιμο προσωπικό και συνέχιση του προγράμματος 55+
Αυτοδιοίκηση 20.02.26

Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση ζητάει μόνιμο προσωπικό και συνέχιση του προγράμματος 55+

ΚΕΔΕ στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης: Ξεκάθαρο μήνυμα για άμεση ενίσχυση με προσωπικό στους Δήμους, με διασφάλιση και ενίσχυση του προγράμματος 55+.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του κράτους ως λάφυρο στα χέρια κάποιων και όχι δίπλα στον πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του κράτους ως λάφυρο στα χέρια κάποιων και όχι δίπλα στον πολίτη

«Είναι μία εγκληματική οργάνωση, η οποία έκλεβε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις πάνω στις πλάτες των αγροτών και των κτηνοτρόφων», τόνισε η Όλγα Μαρκογιαννάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ζελένσκι: Επιβεβαίωση για συνομιλίες με ΗΠΑ πριν από την τριμερή συνάντηση με Ρωσία – Νέα επίθεση Όρμπαν
Οι τελευταίες εξελίξεις 25.02.26

Επιβεβαίωση Ζελένσκι για συνομιλίες με ΗΠΑ πριν από την τριμερή συνάντηση με Ρωσία - Νέα επίθεση Όρμπαν

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανία και ΗΠΑ στη Γενεύη - Ο Ούγγρος ακροδεξιός πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν επιτέθηκε σε Κίεβο, ΕΕ και ουγγρική αντιπολίτευση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λιακούλη: Η κυβέρνηση «φακελώνει» με πρόσχημα τη διαφθορά – Κόλαφος η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Βουλή 25.02.26

Λιακούλη: Η κυβέρνηση «φακελώνει» με πρόσχημα τη διαφθορά – Κόλαφος η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

«Το Δημόσιο ήδη καλείται από τη Δικαιοσύνη να αποζημιώσει τους απόδημους για την παραβίαση των δεδομένων τους και η ΝΔ έρχεται σήμερα να νομοθετήσει ένα μητρώο δήθεν για την παρακολούθηση της διαφθοράς», τόνισε η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Ο Κάρολος Α’ δεν ήταν ο τελευταίος πριν τον Άντριου – 59 συλλήψεις μελών της βασιλικής οικογένειας στη βρετανική ιστορία
Προδοσία, συνωμοσία, μαγεία 25.02.26

Ο Κάρολος Α’ δεν ήταν ο τελευταίος πριν τον Άντριου – 59 συλλήψεις μελών της βασιλικής οικογένειας στη βρετανική ιστορία

Από τον Κάρολο Α΄ μέχρι τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, η ιστορία της βρετανικής μοναρχίας μετρά 59 συλλήψεις μελών της. Η πρόσφατη υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο ένα λιγότερο γνωστό, αλλά υπαρκτό, μοτίβο κρίσεων στο Στέμμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μιανμάρ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από αεροπορική επίθεση του χουντικού στρατού σε αγορά στα δυτικά της χώρας
«Αθώοι άμαχοι» 25.02.26

Τουλάχιστον 17 νεκροί από αεροπορική επίθεση του χουντικού στρατού σε αγορά στα δυτικά της Μιανμάρ

Ο στρατός της Μιανμάρ κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου κατά των αμάχων και διεξάγει επιδρομές με τα κινεζικής και ρωσικής κατασκευής μαχητικά αεροπλάνα του

Σύνταξη
Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase
Champions League 25.02.26

Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase

To φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε, ωστόσο το τι θα κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν, θα κρίνει και αν θα επιστρέψουν απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη.

Σύνταξη
Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα
Τα Νέα της Αγοράς 25.02.26

Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα

Κάθε γουλιά του Ούζο Πλωμαρίου αποτελεί μια μικρή ιεροτελεστία, έναν τρόπο να μοιραζόμαστε στιγμές και να γιορτάζουμε τη ζωή με τους ανθρώπους μας

Σύνταξη
Τέμπη: Γενικός ξεσηκωμός το Σάββατο για τη «μαύρη» επέτειο – Συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ με 24ωρη απεργία
Δικαίωση! 25.02.26

Γενικός ξεσηκωμός το Σάββατο για την επέτειο των Τεμπών - Συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ με 24ωρη απεργία

«Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο, για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη», αναφέρει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Σύνταξη
Βουλή: Κόντρα Φλωρίδη – Βελόπουλου για τη συμφωνία με Chevron με φόντο τον… Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Βουλή: Κόντρα Φλωρίδη – Βελόπουλου για τη συμφωνία με Chevron με φόντο τον… Σαμαρά

Στην τοποθέτησή του ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση «κουρελιάζει» στην πράξη το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με τον κ. Βελόπουλος να ζητά την ανακήρυξη ΑΟΖ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κικίλιας: Όταν ένας πολιτικός αναλαμβάνει ένα έργο, οφείλει να το ολοκληρώνει
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Κικίλιας: Όταν ένας πολιτικός αναλαμβάνει ένα έργο, οφείλει να το ολοκληρώνει

«Είναι σημαντικό να υπάρχει λογοδοσία, να μπορούν οι πολίτες να βλέπουν τα αποτελέσματα», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στο πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», με αφορμή την παράδοση 5 ταχύπλοων στην Πυροσβεστική

Σύνταξη
Χαρίτσης από ΟΣΕ: Χρειαζόμαστε ενιαίο δημόσιο, ασφαλή σιδηρόδρομο, το χρωστάμε στα θύματα των Τεμπών
Νέα Αριστερά 25.02.26

Χαρίτσης από ΟΣΕ: Χρειαζόμαστε ενιαίο δημόσιο, ασφαλή σιδηρόδρομο, το χρωστάμε στα θύματα των Τεμπών

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών «η κατάσταση στον σιδηρόδρομο είναι ίδια και χειρότερη», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση μετέτρεψε την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από μέσο διαλεύκανσης σε μέσο συγκάλυψης
ΠΑΣΟΚ 25.02.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση μετέτρεψε την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από μέσο διαλεύκανσης σε μέσο συγκάλυψης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχείρησε να απομειώσει την αξία της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Μητσοτάκης από τον πλημμυρισμένο Έβρο: Έχουμε τέσσερα χρόνια για να τα κάνουμε αυτά τα έργα
Κάλλιο αργά 25.02.26

Μητσοτάκης από τον πλημμυρισμένο Έβρο: Έχουμε τέσσερα χρόνια για να τα κάνουμε αυτά τα έργα

«Η δική μας δουλειά τώρα είναι να κάνουμε τα έργα υποδομής, όχι ως προς την προστασία από τις πλημμύρες, αυτό είναι άλλης τάξης θέμα, αλλά να σιγουρευτούμε ότι τουλάχιστον θα έχουμε νερό το καλοκαίρι», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε τη δημοκρατική κυβερνήτη του Νιού Τζέρσεϊ για «παρεμπόδιση του έργου της ICE»
ΗΠΑ 25.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε τη δημοκρατική κυβερνήτη του Νιού Τζέρσεϊ για «παρεμπόδιση του έργου της ICE»

Η κυβέρνηση Τραμπ προσάπτει στην Σέριλ ότι υπέγραψε πριν από δύο εβδομάδες διάταγμα που απαγορεύει στους ομοσπονδιακούς πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) να προχωρούν σε συλλήψεις

Σύνταξη
“Lenovo Universe”: Ένα event που τα είχε όλα
Τα Νέα της Αγοράς 25.02.26

“Lenovo Universe”: Ένα event που τα είχε όλα

Με δυναμικές ομιλίες, διεθνείς συνεργασίες, Lenovo Awards και εμπειρίες υψηλής έντασης, η ετήσια εκδήλωση της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο έδειξε τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται εργαλείο καθημερινής παραγωγικότητας και στρατηγικής ανάπτυξης

Σύνταξη
Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Η Ελβετία θα καταβάλει 50.000 ελβετικά φράγκα για κάθε τραυματία επιζώντα
Κόσμος 25.02.26

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Η Ελβετία θα καταβάλει 50.000 ελβετικά φράγκα για κάθε τραυματία επιζώντα

Η Ελβετία ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, ότι θα καταβάλει εφάπαξ ποσό 50.000 ελβετικών φράγκων στους σοβαρά τραυματισμένους επιζώντες και στις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας του Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Βοιωτία: Διασωληνωμένος 14χρονος έπειτα από τροχαίο – Είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της οικογένειας
Στη Βοιωτία 25.02.26

Διασωληνωμένος 14χρονος έπειτα από τροχαίο - Είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της οικογένειας

Ο ανήλικος βρισκόταν σε δρόμο της Οινόης στη Βοιωτία όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και βγήκε εκτός δρόμου - Νσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

