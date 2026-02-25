Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον θρύλο Σωτήρη Γκαβέζο (pics)
Το τελευταίο αντίο στον Σωτήρη Γκαβέζο είπε την Τετάρτη (25/2) η οικογένεια του Ολυμπιακού.
Ο Σωτήρης Γκαβέζος, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και μέλος της θρυλικής ομάδας της δεκαετίας του 1950, του… original Θρύλου, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (24/2) σε ηλικία 89 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την «ερυθρόλευκη» οικογένεια. Μια μέρα μετά, στο κοιμητήριο της Καλλιθέας, η οικογένεια, οι φίλοι και φυσικά ο Ολυμπιακός, τον αποχαιρέτησαν. Πλήθος βετεράνων παικτών των Πειραιωτών έδωσε το «παρών», ενώ στεφάνια έστειλαν Βαγγέλης Μαρινάκης, ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο σύνδεσμος των Βετεράνων. Το φέρετρο του θρυλικού Γκαβέζου ήταν σκεπασμένο με τη σημαία του Ολυμπιακού.
Ανάμεσα σε αυτούς που έδωσαν το «παρών» στην κηδεία ήταν οι Νίκος Βαμβακούλας, Θανάσης Αγγελής, Παναγιώτης Κελεσίδης και Γιώργος Κοκολάκης.
Δείτε φωτογραφίες από την κηδεία του Σωτήρη Γκαβέζου
Ο Σωτήρης Γκαβέζος γεννήθηκε το 1937 και αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό ως επιθετικός από το 1956 έως το 1962, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα-νταμπλ και συνολικά πέντε κύπελλα, ενώ υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Βετεράνων ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού.
Όπως ανέφερε και η ΠΑΕ Ολυμπιακός στην ανακοίνωσή της την Τρίτη, ήταν «ένας από τους εμβληματικούς ποδοσφαιριστές που φόρεσαν την ερυθρόλευκη φανέλα ο Σωτήρης Γκαβέζος, έχει μείνει στην ιστορία, πέρα από τους τίτλους που κατέκτησε, και για τη Θρυλική ομάδα που νίκησε τη Σάντος του Πελέ το 1961, καθώς ήταν στην ενδεκάδα της σπουδαίας αυτής αναμέτρησης και είναι ένας αγώνας ο οποίος μνημονεύεται και στον ύμνο του συλλόγου, «τρέμουν στ’ άκουσμά σου Ολυμπιακέ κι ακόμα σε θυμούνται η Σάντος κι ο Πελέ».
