«Οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι»: Δημοκρατικός βουλευτής αποβλήθηκε από την ομιλία Τραμπ επειδή σήκωσε πλακάτ

Ο Αλ Γκριν, Δημοκρατικός βουλευτής από το Τέξας, αποβλήθηκε από την ομιλία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Κατάσταση της Ένωσης την Τρίτη το βράδυ.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που απομακρύνθηκε από την αίθουσα της Βουλής ενώ ο Τραμπ μιλούσε στο Κογκρέσο.

Ο Γκριν εθεάθη στην αίθουσα της Βουλής να κρατάει μια πινακίδα με τη φράση «Οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι».

Η χειρονομία αυτή ήταν μια προφανής αναφορά σε ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτό το μήνα, στο οποίο απεικονίζονταν ο πρώην Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην Πρώτη Κυρία Μισέλ Ομπάμα ως πίθηκοι.

Καθώς ένας υπάλληλος τον συνόδευε προς την πόρτα λίγα λεπτά μετά την έναρξη της ομιλίας, ο Γκριν κούνησε την πινακίδα του προς την πλευρά των Ρεπουμπλικάνων, όπου ο βουλευτής Τρόι Νελς, επίσης από το Τέξας, προσπάθησε να την αρπάξει.

«Κρίνοντας από την έκφραση του προσώπου του, κατάλαβε το μήνυμα», είπε ο Γκριν για τον Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την απομάκρυνσή του.

«Το είδε, κατάλαβε το μήνυμα».

«Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να παίρνω τέτοια θέση», πρόσθεσε. «Υπάρχουν και άλλοι που έχουν πάρει θέση και έχουν επίσης υποστεί δυσφήμιση. Ο Δρ [Μάρτιν Λούθερ Κινγκ] Κινγκ μπήκε στη φυλακή επειδή πήρε θέση. Η Ρόζα Παρκς μπήκε στη φυλακή επειδή πήρε θέση. Μερικές φορές πρέπει να παίρνεις θέση».

Ο Γκριν είπε επίσης ότι πιστεύει ότι άλλοι συμφωνούν μαζί του, αλλά «για κάποιο λόγο, δεν είναι σε θέση να κάνουν αυτό που έκανα εγώ».

Democratic Representative Al Green of Texas said a depiction of former President Barack Obama and Michelle Obama as primates that was shared by Trump was ‘not only unacceptable. It is something that is deplorable and something that we will not tolerate’ https://t.co/oNe7jpod8p pic.twitter.com/qaEJp01lQa — Reuters (@Reuters) February 25, 2026

Η στάση του Αλ Γκριν

Ο Γκριν αποβλήθηκε πέρυσι κατά τη διάρκεια της κοινής ομιλίας του Τραμπ στο Κογκρέσο — οι ομιλίες κατά το πρώτο έτος της θητείας ενός προέδρου δεν χαρακτηρίζονται ως ομιλίες για την κατάσταση της Ένωσης — καθώς στάθηκε όρθιος και κούνησε το μπαστούνι του προς τον Τραμπ κατά τα πρώτα λεπτά.

«Την πρώτη φορά ήταν αυθόρμητο», είπε ο Γκριν στο NBC News την Τρίτη το βράδυ. «Αυτή τη φορά ήταν σκόπιμο. Ήθελα να βεβαιωθώ ότι του έστειλα το μήνυμα. Γι’ αυτό κάθισα στη θέση που βρισκόμουν στο διάδρομο, ώστε να του το δώσω προσωπικά».

Ο Γκριν είναι ένας από τους πιο έντονους επικριτές του Τραμπ και ένας από τους πιο εξέχοντες υποστηρικτές της παραπομπής του σε δίκη, από την προηγούμενη θητεία του.

Βρίσκεται σε μια έντονα αμφισβητούμενη προκριματική εκλογική αναμέτρηση στην πρόσφατα διαμορφωμένη 18η Περιφέρεια του Τέξας, η οποία περιλαμβάνει το Χιούστον.

Ο Γκριν αντιμετωπίζει τον βουλευτή Κρίστιαν Μενέφι, ο οποίος πρόσφατα κέρδισε μια ειδική εκλογή για να αντικαταστήσει τον αείμνηστο δημοκρατικό βουλευτή Σιλβέστερ Τέρνερ.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, ο Γκριν έχει επισημάνει την απομάκρυνσή του από την περσινή ομιλία, λέγοντας σε μια πρόσφατη διαφήμιση:

«Όταν σηκώθηκα, δεν ήταν για να τραβήξω την προσοχή. Ήταν επειδή κάποια πράγματα αξίζουν να τα υπερασπιστείς».

Οι προκριματικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 3 Μαρτίου.

Ο Τραμπ δεν έχει ζητήσει συγγνώμη για την ανάρτηση του βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού, το οποίο επικεντρώνονταν σε ψευδείς ισχυρισμούς για εκλογική απάτη σχετικά με τις προεδρικές εκλογές του 2020 και στο τέλος έδειχνε ξαφνικά ένα κλιπ με τα πρόσωπα των Ομπάμα να έχουν τοποθετηθεί πάνω στα κεφάλια καρτούν πιθήκων.

Αφού αντιμετώπισε ευρεία αντίδραση, μέρος της από συναδέλφους Ρεπουμπλικάνους, ο Τραμπ αφαίρεσε το βίντεο και δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι καταδικάζει τα ρατσιστικά του τμήματα.