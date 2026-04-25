Μπολόνια-Ρόμα 0-2: ‘Ονειρα τετράδας οι πρωτευουσιάνοι, καθάρισαν από το α’ ημίχρονο

Συνεχίζει σε τροχιά Ευρώπης η Ρόμα που πέτυχε εκτός έδρας νίκη-κλειδί με 2-0 επί της Μπολόνια, για την 34η αγωνιστική της Serie A. Έτσι παρέμεινε στην 5η θέση της βαθμολογίας που δίνει εισιτήριο για το Europa League και περιμένει το εκτός έδρας ματς της Κόμο με την Τζένοα. Παράλληλα, έχει διαφορά τριών βαθμών από την τέταρτη Γιουβέντους που «προηγείται» για εισιτήριο για το Champions League. Με άλλα λόγια κάνει και όνειρα τετράδας.

Κόντρα την Μπολόνια η Ρόμα έκανε επίδειξη δύναμης και καθάρισε το ματς από το πρώτο ημίχρονο. Τα γκολ πέτυχαν οι Μάλεν και Ελ Αϊναουί που συνεργάστηκαν και στα δυο, καθώς είχαμε εναλλαγή ρόλων. Τραγική η άμυνα της Μπολόνια που είχε δοκάρι στο 60’ με τον Ορσολίνι.

Φουριόζα ξεκίνησε η Ρόμα και προηγήθηκε στο 7’ με γκολ του Μάλεν, ο οποίος βρήκε τον στόχο από το ύψος της μεγάλης περιοχής και αφού ο Ελ Αϊναουί τού έστρωσε την μπάλα. Αυτό έδωσε ψυχολογικό προβάδισμα στους πρωτευουσιάνους, οι οποίοι έχασαν μια ακόμη ευκαιρία στο 26’ με σουτ του Μάλεν που έφυγε ελάχιστα άουτ.

Η Μπολόνια είχε την ευκαιρία στο 31’ με τον Ορσολίνι, όμως το τελείωμα ήταν κακό και ο Σβίλαρ δεν δυσκολεύτηκε να πιάσει την μπάλα. Καλή ευκαιρία για την Ρόμα και στο 37’, πάλι με τον Μάλεν που ήταν εκτός μεγάλης περιοχής και σούταρε άουτ.

Η Ρόμα «κλείδωσε» τη νίκη στο 45+1’, πάλι με τους ίδιους πρωταγωνιστές αλλά με αλλαγή ρόλων! Ο Μάλεν έκανε μια έξοχη σέντρα και ο Ελ Αϊναουί βρήκε χώρο στην άμυνα της Μπολόνια και με πλασέ στην κίνηση έκανε το 0-2.

Η Μπολόνια είναι η πρώτη ομάδα που απείλησε στο πρώτο ημίχρονο καθώς σουτ Όντγκααρντ κόπηκε από αμυντικό στο 58’, ενώ στο 60’ ο Ορσολίνι είχε σουτ στο οριζόντιο δοκάρι.

ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Ραβάλια, Χέγκεμ, Ζοάο Μάριο (66’ Ντε Σιλβέστρι), Λουκουμί, Φρόιλερ, Φέργκιουσον, Χέλαντ (77’ Βιτίκ), Μιράνδα (46’ Ζορτέα), Ορσολίνι (77’ Καμπιάγκι), Ρόου, Κάστρο (46’ Όντγκααρντ)

ΡΟΜΑ: Σβίλαρ, Μαντσίνι, Εντικά, Ερμόσο (61’ Γκιλάρντι), Τσελίκ (46’ Ρενς), Κριστάντε, Γουέσλι, Ελ Αϊναουί, Σουλέ (61’ Βαζ), Πιζίλι, Μάλεν (76’ Ντιμπάλα)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής στη Serie A:

Παρασκευή 17 Απριλίου

Νάπολι – Κρεμονέζε 4-0

Σάββατο 18 Απριλίου

Πάρμα – Πίζα 1-0

Μπολόνια – Ρόμα 0-2

21:45 Βερόνα – Λέτσε

Κυριακή 19 Απριλίου

13:30 Φιορεντίνα – Σασουόλο

16:00 Τζένοα – Κόμο

19:00 Τορίνο – Ίντερ

21:45 Μίλαν – Γιουβέντους

Δευτέρα 20 Απριλίου

19:30 Κάλιαρι – Αταλάντα

21:45 Λάτσιο – Ουντινέζε

Η επόμενη (35η) αγωνιστική

Παρασκευή (1/5)

Πίζα-Λέτσε (21:45)

Σάββατο (2/5)

Oυντινέζε-Τορίνο (16:00)

Κόμο-Νάπολι (19:00)

Aταλάντα-Τζένοα (21:45)

Κυριακή (3/5)

Mπολόνια-Κάλιαρι (13:30)

Σασουόλο-Μίλαν(16:00)

Γιουβέντους-Βερόνα (19:00)

Ίντερ-Πάρμα (21:45)

Δευτέρα (4/5)

Κρεμονέζε-Λάτσιο (19:30)

Ρόμα-Φιορεντίνα (21:45)