Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ επέστρεψαν «πιο ισχυρότερες παρά ποτέ»
Κόσμος 25 Φεβρουαρίου 2026, 05:51

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ επέστρεψαν «πιο ισχυρότερες παρά ποτέ»

Ο Τραμπ κατά την ομιλία του στο Κογκρέσο των ΗΠΑ για την «κατάσταση της ένωσης» ισχυρίστηκε ότι το «έθνος μας επέστρεψε μεγαλύτερο, καλύτερο, πλουσιότερο και ισχυρότερο παρά ποτέ».

Σύνταξη
Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ύμνησε τα επιτεύγματά του, έναν χρόνο και κάτι αφότου επέστρεψε στην εξουσία, τον Ιανουάριο του 2025, ξεκινώντας την ομιλία του για την «κατάσταση της ένωσης» ενώπιον των μελών και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου χθες Τρίτη (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Jessica Koscielniak).

«Το έθνος μας επέστρεψε μεγαλύτερο, καλύτερο, πλουσιότερο και ισχυρότερο παρά ποτέ» και πλέον έχει αρχίσει «η χρυσή εποχή της Αμερικής», διαβεβαίωσε.

«Το έθνος μας επέστρεψε (…) ισχυρότερο παρά ποτέ» και πλέον έχει αρχίσει «η χρυσή εποχή της Αμερικής»

Η παραδοσιακή ομιλία, η πρώτη της δεύτερης θητείας του επιχειρηματία στην προεδρία, έχει την ιδιαιτερότητα πως εκφωνείται τη χρονιά που οι ΗΠΑ εορτάζουν την επέτειο των 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας τους, τον Ιούλιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης το Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ έλαβαν πάνω από ογδόντα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τη «νέα φίλη και εταίρο μας».

«Η νέα φίλη και εταίρος μας»

«Λάβαμε από τη νέα φίλη και εταίρο μας, τη Βενεζουέλα, πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», σημείωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Μετά την αιχμαλώτιση από τον στρατό των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, πλέον έκπτωτου, και της συζύγου του, η Ουάσιγκτον κατέστησε σαφές ότι αυτή πλέον θα έχει τον έλεγχο της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της χώρας της Λατινικής Αμερικής — που διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα πετρελαίου στην υφήλιο.

Η παραγωγή ανέρχεται το τρέχον διάστημα σε περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, έπειτα από δεκαετίες κυρώσεων και έλλειψης επενδύσεων, που άφησαν τις υποδομές της σε άσχημη κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ

Φυσικό αέριο
Atlantic: Ανακοινώθηκαν 4 νέα deals LNG στον Κάθετο Διάδρομο

Atlantic: Ανακοινώθηκαν 4 νέα deals LNG στον Κάθετο Διάδρομο

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Το Ιράν αποκλείει προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ
Κόσμος 25.02.26

Το Ιράν αποκλείει προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το Ιράν απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο προσωρινής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, την ώρα που δηλώνει έτοιμο να ακολουθήσει την διπλωματική οδό καθώς θεωρεί πως κινείται στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φόβοι πως το Καρτέλ New Generation Jalisco θα είναι η Λερναία Ύδρα του Μεξικού
Κόσμος 25.02.26

Φόβοι πως το Καρτέλ New Generation Jalisco θα είναι η Λερναία Ύδρα του Μεξικού

«Θα αντιμετωπίσουμε ένα πληγωμένο θηρίο» λέει ο αναλυτής Εντουάρντο Γκερέρο μετά τον «αποκεφαλισμό» του καρτέλ και τον θάνατο του αρχηγού του Νεμέσιο Οσεγκουέρο Θερβάντες ή «Ελ Μέντσο»

Σύνταξη
Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ απέκτησε και… χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο [βίντεο]
Χόκεϊ 25.02.26

Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ απέκτησε και... χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέκτησε μετά το Νόμπελ Ειρήνης και ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο των χειμερινών αγώνων. Η γυναικεία ομάδα χόκεϊ αρνήθηκε να παρευρεθεί στον Λευκό Οίκο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ουρουγουάη κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας
Αγροτικός τομέας 25.02.26

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στην Ουρουγουάη

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε το υπουργείο Γεωργίας στην Ουρουγουάη εξαιτίας της λειψυδρίας που πλήττει τον αγροκτικό και κτηνοτροφικό τομέα και οφείλεται στην έλλειψη βροχοπτώσεων.

Σύνταξη
Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία
Κόσμος 25.02.26

Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία

Μετά από έλεγχο ρουτίνας κατά την επιστροφή από την πόλη Μεντεγίν στην Κολομβία, πίσω στο Μαϊάμι, οι εργαζόμενοι βρήκαν μια τρύπα από σφαίρα σε αεροπλάνο της American Airlines

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: 4 νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ – Νεκρός ο δράστης από σφαίρες αστυνομικού
Κόσμος 25.02.26

ΗΠΑ: 4 νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ – Νεκρός ο δράστης από σφαίρες αστυνομικού

«Τέσσερις άνθρωποι απεβίωσαν» σε επίθεση άνδρα οπλισμένου με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ, ένας ακόμα «υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του», ενώ νεκρός από σφαίρες αστυνομικού είναι ο δράστης.

Σύνταξη
Τουρκία: Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος
Τουρκία 25.02.26

Συνετρίβη τουρκικό F-16 - Νεκρός ο πιλότος του

Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθουμένων του Μπαλίκεσιρ συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος του.

Σύνταξη
Βραζιλία: Τουλάχιστον 29 νεκροί και 40 αγνοούμενοι εξαιτίας κατολισθήσεων
Κλιματική αλλαγή 25.02.26

Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι εξαιτίας κατολισθήσεων στη Βραζιλία

Αλλη μια τραγωδία εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής σημάδεψε τη Βραζιλία, όπου τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου 40 αγνοούνται εξαιτίας κατολισθήσεων.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA για «αντισημιτικό, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον»
«Αντισημιτικό περιβάλλον» 25.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA

Η κυβέρνηση Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του UCLA, καταγγέλλοντας πως παραβίασε τον νόμο για τα πολιτικά δικαιώματα, και κάνει λόγο για «αντισημιτικό, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από την Anthropic να επιτρέψει την αυτόνομη στρατιωτική χρήση της Τεχνητής της Νοημοσύνης
Πιτ Χέγκσεθ 25.02.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από την Anthropic να επιτρέψει την αυτόνομη στρατιωτική χρήση της Τεχνητής της Νοημοσύνης

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιέζει την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic να αφαιρέσει τις προβλέψεις για μη χρήση για λόγους εσωτερικής επιτήρησης και για αυτόνομα όπλα ΑΙ

Σύνταξη
Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης
Λοίμωξη και αφυδάτωση 25.02.26

Ισπανία: Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης

Παρά τα προβλήματα υγείας, ο 89χρονος Χάραλντ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει το παράδειγμα της εξαδέλφης του, βασίλισσας Μαργαρίτας Β΄ της Δανίας, που παραιτήθηκε σε ηλικία 83 ετών.

Σύνταξη
Ο Τραμπ «ανησυχεί» για την υγεία των Γροιλανδών – Αλλά ξεχνάει τους Αμερικανούς που παιδεύονται πιο πολύ
Εκ του πονηρού 25.02.26

Ο Τραμπ «ανησυχεί» για την υγεία των Γροιλανδών – Αλλά ξεχνάει τους Αμερικανούς που παιδεύονται πιο πολύ

Ο Τραμπ δεν έχει ξεχάσει τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία. Το νέο επιχείρημα είναι ότι οι κάτοικοι στερούνται περίθαλψης. Κι ας απολαμβάνουν υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμες στους Αμερικανούς της επαρχίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»
Champions League 25.02.26

Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν και στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ για να μπει στην πρόκριση.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία μας, παλέψαμε όλα τα ματς» – Η εξήγηση για Ποντένσε
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία μας, παλέψαμε όλα τα ματς» – Η εξήγηση για Ποντένσε

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν και απένειμε εύσημα στους παίκτες του για την προσπάθεια που έκαναν όλη τη χρονιά. Τι είπε για τον Ποντένσε.

Σύνταξη
Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Τεράστια έκπληξη των Νορβηγών, απέκλεισαν τη φιναλίστ του Champions League (vid)
Champions League 25.02.26

Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Δεύτερη νίκη για τους Νορβηγούς και πρόκριση στους «16» (vid)

Μπόντο/Γκλιμτ νίκησε την Ίντερ και στο Μιλάνο (2-1) και με συνολικό σκορ 5-2 πέρασε στους «16» του Champions League! Μία εκ των Μάντσεστερ Σίτι ή Σπόρτινγκ Λισσαβόνας ο επόμενος αντίπαλος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Περηφάνια για τον Θρύλο (vids)
Champions League 24.02.26

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Περηφάνια για τον Θρύλο (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την Λεβερκούζεν και είχε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 0-0 και τους Γερμανούς να παίρνουν την πρόκριση, μετά το 0-2 του του πρώτου αγώνα.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

