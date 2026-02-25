Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ύμνησε τα επιτεύγματά του, έναν χρόνο και κάτι αφότου επέστρεψε στην εξουσία, τον Ιανουάριο του 2025, ξεκινώντας την ομιλία του για την «κατάσταση της ένωσης» ενώπιον των μελών και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου χθες Τρίτη (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Jessica Koscielniak).

«Το έθνος μας επέστρεψε μεγαλύτερο, καλύτερο, πλουσιότερο και ισχυρότερο παρά ποτέ» και πλέον έχει αρχίσει «η χρυσή εποχή της Αμερικής», διαβεβαίωσε.

Η παραδοσιακή ομιλία, η πρώτη της δεύτερης θητείας του επιχειρηματία στην προεδρία, έχει την ιδιαιτερότητα πως εκφωνείται τη χρονιά που οι ΗΠΑ εορτάζουν την επέτειο των 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας τους, τον Ιούλιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης το Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ έλαβαν πάνω από ογδόντα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τη «νέα φίλη και εταίρο μας».

«Λάβαμε από τη νέα φίλη και εταίρο μας, τη Βενεζουέλα, πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», σημείωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Μετά την αιχμαλώτιση από τον στρατό των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, πλέον έκπτωτου, και της συζύγου του, η Ουάσιγκτον κατέστησε σαφές ότι αυτή πλέον θα έχει τον έλεγχο της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της χώρας της Λατινικής Αμερικής — που διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα πετρελαίου στην υφήλιο.

Η παραγωγή ανέρχεται το τρέχον διάστημα σε περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, έπειτα από δεκαετίες κυρώσεων και έλλειψης επενδύσεων, που άφησαν τις υποδομές της σε άσχημη κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ