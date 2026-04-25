Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο
Διεθνής Οικονομία 25 Απριλίου 2026, 21:00

Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο

Οι υψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αναγκάζουν τους ταξιδιώτες να ξανασκεφτούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Αφού ακύρωσε το ταξίδι της για τον Ιούνιο στο Ντουμπάι λόγω των πυραυλικών επιθέσεων στο Ιράν, η Λονδρέζα Λόρνα Ντέιβις αναζήτησε μια εναλλακτική επιλογή για καλοκαιρινές διακοπές.  

Ερεύνησε τις Μαλδίβες, τον Μαυρίκιο και το Μπαλί, αλλά σοκαρίστηκε από τις υψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. 

«Οι τιμές έχουν ανέβει…», λέει η Ντέιβις στο CNN Travel. «Αυτή τη στιγμή, οι τιμές είναι πολύ υψηλές.» 

Ελπίζοντας να βρει φθηνότερες επιλογές πιο κοντά, σκέφτηκε την Ελλάδα, αλλά και εκεί οι τιμές είχαν αρχίσει να ανεβαίνουν, όπως ανέφερε.

«Ψάχνω όλη μέρα για να κλείσω κάτι πριν ξαναανεβούν οι τιμές». 

Με το καλοκαίρι να πλησιάζει, η Ντέιβις ανησυχεί ότι μπορεί να εξαντληθούν οι προσιτές επιλογές. 

«Δεν είμαι σίγουρη τι θα συμβεί τώρα», προσθέτει.  

Παραμένει αποφασισμένη, αλλά όλο και πιο απογοητευμένη. 

Σχεδόν δύο μήνες μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, η σύγκρουση διαταράσσει τον ταξιδιωτικό κλάδο. 

Εκατομμύρια ταξιδιώτες όπως η Ντέιβις αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα σχετικά με τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις, με τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων να αυξάνονται λόγω διαταραχών στην προμήθεια καυσίμων και υψηλότερων κόστους των αεροπορικών εταιρειών.  

Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις που θεωρούνται μη κερδοφόρες, ενώ ακόμη και οι διακοπές με αυτοκίνητο επηρεάζονται καθώς οι τιμές της βενζίνης εκτινάσσονται. 

Ανεβασμένα κόστη ταξιδιού 

Η Ευρώπη έχει «ίσως έξι εβδομάδες περίπου» αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών, δήλωσε ο Φατίχ Μπίρολ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. 

«Θα υπάρξουν υψηλότερες τιμές, μειωμένη χωρητικότητα και λιγότεροι ταξιδιώτες αυτό το καλοκαίρι από ό,τι αναμενόταν», σύμφωνα με τον Νταν Άκινς, οικονομολόγος της Flightpath Economics.  

«Επομένως, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι καλό για τον ταξιδιωτικό κλάδο». 

Η διακοπή της κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ, τη βασική διαδρομή για περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει πλήξει τις προμήθειες καυσίμων αεροσκαφών και βενζίνης.  

Οι αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη και την Ασία, που εξαρτώνται περισσότερο από τις εισαγωγές, επηρεάζονται ιδιαίτερα. 

Ακόμη και οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες, αν και σημαντικοί εξαγωγείς, παραμένουν ευάλωτες στις διακυμάνσεις των τιμών. 

«Η έκθεση στη μεγαλύτερη ενεργειακή διακοπή στην ιστορία θα μεταφερθεί κυρίως στις ΗΠΑ μέσω των τιμών», δήλωσε ο Άκινς. 

Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες δεν καθορίζουν πλέον τις τιμές μήνες πριν, σε αντίθεση με πολλές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, γεγονός που τις καθιστά ευάλωτες σε ελλείψεις. 

Οι κλειστοί εναέριοι χώροι γύρω από ζώνες συγκρούσεων αναγκάζουν επίσης σε αλλαγή δρομολογίων. Οι Emirates και η Qatar Airways, μεταξύ άλλων, ακολουθούν πλέον μακρύτερες διαδρομές, καταναλώνοντας περισσότερο καύσιμο. Οι ταξιδιώτες με οικονομικά εισιτήρια νιώθουν περισσότερο την επιβάρυνση, καθώς τα επιπλέον κόστη μετακυλίονται σε αυτούς. 

Πρόσθετες χρεώσεις και περικοπές πτήσεων 

Η JetBlue αύξησε τα τέλη αποσκευών, η Virgin Atlantic αύξησε ορισμένες τιμές εισιτηρίων κατά σχεδόν 500 δολάρια και πρόσθεσε επιβαρύνσεις καυσίμων, ενώ η Qantas μειώνει κατά 5% τις πτήσεις εσωτερικού. 

Αεροπορικές εταιρείες όπως η Cathay Pacific, η United, η Lufthansa, η Delta, η SAS, η Air Canada, η China Eastern και η Sichuan Airlines έχουν μειώσει τα δρομολόγιά τους. Ορισμένες αυξάνουν επίσης τα τέλη αποσκευών. 

Ταυτόχρονα, ο ιστότοπος κρατήσεων Expedia αναφέρει ότι οι ταξιδιώτες απομακρύνονται από δημοφιλείς ή μακρινούς προορισμούς.

Στις ΗΠΑ, η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Μαϊάμι και η Χονολουλού αντικαθίστανται από τη Φιλαδέλφεια, το Παλμ Σπρινγκς, το Φορτ Λόντερντεϊλ και το Πουέρτο Ρίκο. Σε διεθνές επίπεδο, το Λονδίνο, το Παρίσι και η Ρώμη αντικαθίστανται από το Δουβλίνο, τις Βρυξέλλες και το Βέλγιο. 

Η αμερικανική ταξιδιωτική υπηρεσία Going αναφέρει ότι οι αναζητήσεις για το Σαν Χοσέ/Σαν Φρανσίσκο αυξήθηκαν κατά 101%, ενώ το ενδιαφέρον για την Ιταλία και την Πορτογαλία αυξήθηκε κατά 20% και 22% αντίστοιχα.  

Επίδραση στα οδικά ταξίδια 

Η άνοδος των τιμών της βενζίνης επηρεάζει επίσης τα οδικά ταξίδια στις ΗΠΑ, ένα βασικό στοιχείο των καλοκαιρινών διακοπών κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τα 250 χρόνια της χώρας και του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 

«Έτσι, έχουμε λιγότερους ανθρώπους που ταξιδεύουν με αεροπλάνο και λιγότερους που ταξιδεύουν με αυτοκίνητο, κυρίως λόγω του κόστους του ταξιδιού, είτε μέσω του εισιτηρίου είτε μέσω του ρεζερβουάρ», δήλωσε ο Άκινς. 

«Αυτό σημαίνει ότι αυτή μπορεί να είναι η χρονιά του ‘staycation’» 

Περιορισμένοι προορισμοί 

Ορισμένες περιοχές της Μέσης Ανατολής είναι πλέον απαγορευμένες λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.  

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ συνιστά να επανεξετάσετε τα ταξίδια σας στο Ομάν, το Μπαχρέιν, το Ντουμπάι και το Κατάρ. Το Ηνωμένο Βασίλειο συνιστά να αποφεύγετε όλα τα ταξίδια εκτός από τα απαραίτητα προς τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν, και να είστε προσεκτικοί στο Ομάν. 

Η Λονδρέζα Λυδία Μπενατία έχει προγραμματίσει ένα καλοκαιρινό ταξίδι στο Ομάν, αλλά η κατάσταση δημιουργεί αβεβαιότητα. 

«Μας έχει κάνει να νιώθουμε αρκετά ανήσυχοι για τις διακοπές που περιμέναμε με μεγάλη ανυπομονησία», είπε στο CNN Travel.  

«Δεν είμαστε σίγουροι αν θα μπορέσουμε τελικά να πάμε».

Παρακολουθεί τις εξελίξεις και περιμένει οδηγίες από τον ταξιδιωτικό της πράκτορα. 

Οικονομικό φαινόμενο της πεταλούδας 

Λιγότεροι ταξιδιώτες σημαίνουν μειωμένη ζήτηση για αεροπορικά εισιτήρια και βενζίνη, κάτι που επηρεάζει ξενοδοχεία, εστιατόρια και βενζινάδικα. 

«Η μειωμένη ζήτηση για αεροπορικά εισιτήρια και βενζίνη επηρεάζει τα ξενοδοχεία», είπε ο Άκινς. «Επηρεάζει τους ιδιοκτήτες των τοπικών πρατηρίων βενζίνης. Επηρεάζει τα εστιατόρια. Επηρεάζει όλα τα είδη των παρεπόμενων δραστηριοτήτων που συνδέονται με τα καλοκαιρινά ταξίδια». 

Ο Άκινς προειδοποιεί ότι ο οικονομικός αντίκτυπος μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια. 

«Δεν έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ τέτοιο σοκ στην προσφορά», είπε. 

«Είναι λοιπόν μια σκληρή πραγματικότητα που δεν φαίνεται να φεύγει σύντομα, και κανείς δεν την είχε πραγματικά προβλέψει». 

 

Ομόλογα
Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ποια χάνουν την αίγλη τους

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ποια χάνουν την αίγλη τους

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Κόσμος
Καταρρέει ο β' γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν – Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για επιθέσεις στη Χεζμπολάχ

Καταρρέει ο β’ γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν – Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για επιθέσεις στη Χεζμπολάχ

Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;

Παρότι η αύξηση των μισθών στην ΕΕ ήταν ισχυρότερη στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και σε εκείνες με χαμηλότερα μισθολογικά επίπεδα, όπως η Ελλάδα, οι πολίτες δεν ζουν καλύτερα σήμερα, εξαιτίας της ακρίβειας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Google θα επενδύσει 40 δισ. δολάρια στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic
Τεχνητή Νοημοσύνη 25.04.26

Επένδυση 40 δισ. δολαρίων της Google στην Anthropic

Δέκα δισ. δολάρια θα επενδύσει άμεσα η Google στην Anthropic, με βάση την τρέχουσα αποτίμησή της, και θα καταβάλει άλλα 30 δισ. ανάλογα με την απόδοσή της.

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Νατάσα Σινιώρη
«Κλιματοπληθωρισμός»: Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει το κόστος διαβίωσης
Διεθνής Οικονομία 24.04.26

«Κλιματοπληθωρισμός»: Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει το κόστος διαβίωσης

Οι οικονομολόγοι και οι εκπρόσωποι των κεντρικών τραπεζών γίνονται όλο και πιο ικανοί στο να υπολογίζουν την σχέση της κλιματικής αλλαγής με τις αυξήσεις των τιμών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI – Οι προκλήσεις
Έρευνα 23.04.26

Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI - Οι προκλήσεις

Μόνο ένας στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνει ότι οι σημερινές λύσεις που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες πρόσληψης, onboarding και εκπαίδευσης

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Έως έξι μήνες θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση των ναρκών, εκτιμά το Πεντάγωνο
Μέση Ανατολή 23.04.26

Έως έξι μήνες θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ, εκτιμά το Πεντάγωνο

Για μια «επικίνδυνη ζώνη» 1.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων στα Στενά του Ορμούζ, όπου θα μπορούσαν να βρίσκονται νάρκες, έχουν προειδοποιήσει από τα μέσα Απριλίου οι Φρουροί της Επανάστασης

Σύνταξη
Έξι μαθήματα από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της Ιστορίας
Διεθνής Οικονομία 23.04.26

Έξι μαθήματα από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της Ιστορίας

Οι Βαβυλώνιοι είχαν χρεοκοπίες. Το σκάνδαλο S&L οδήγησε στην οικονομική κρίση του 2008. Τι άλλο μας λέει το παρελθόν για τους κινδύνους που απειλούν και σήμερα την παγκόσμια οικονομία;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δισεκατομμυριούχοι: Σπάνε ρεκόρ σε έναν κόσμο φτώχειας – Η ραγδαία αύξηση πλούτου
Διεθνής Οικονομία 23.04.26

Οι δισεκατομμυριούχοι σπάνε ρεκόρ σε έναν κόσμο φτώχειας - Η ραγδαία αύξηση πλούτου

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν του πλούτου δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο που αντιμετωπίζουν μια επίμονη οικονομική κρίση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου
Αναζωπύρωση ανησυχίας 23.04.26

Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου

Ο χρυσός λειτουργεί ως αντιστάθμισμα των πληθωριστικών πιέσεων, αλλά τα υψηλά επιτόκια καθιστούν τα περιουσιακά στοιχεία με απόδοση πιο ελκυστικά επιβαρύνοντας την ελκυστικότητά του

Τζούλη Καλημέρη
Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη
Ελλάδα 25.04.26

Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη

Η υπόθεση της δολοφονίας της 43χρονης στην Κρήτη παραμένει ανοικτή σε πολλά επίπεδα - Οι Αρχές ερευνούν εξονυχιστικά το πολύωρο βιντεοληπτικό υλικό, αναλύοντας καρέ καρέ τις κινήσεις του δράστη και αυτόχειρα.

Σύνταξη
Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της
Κόσμος 25.04.26

Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της

Η ζωή μετά τον Βίκτορ Όρμπαν σημαίνει ότι, στο μέλλον, οι ηγέτες της ΕΕ δεν θα έχουν κανέναν άλλον να κατηγορήσουν παρά μόνο τους εαυτούς τους, γράφει το POLITICO

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετά το Baby Reindeer – Αδυσώπητο, ωμό και βίαιο, το Half Man είναι το πρώτο τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς
Πολύ καλή tv 25.04.26

Μετά το Baby Reindeer - Είναι το Half Man το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς; - «Ωμή ανατομία μιας αρρενωπότητας σε κρίση»

Ο πολυβραβευμένος Ρίτσαρντ Γκαντ του Baby Reindeer, επιστρέφει στην τηλεόραση με το Half Man, ένα αφόρητα σκληρό δράμα για τη βία του να είσαι άνδρας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»

Μετά από τις σερί ήττες από Μπόρνμουθ και Σίτι, η Άρσεναλ, επέστρεψε στις νίκες και επικρατώντας με 1-0 της Νιούκαστλ, έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League, αλλά με ματς περισσότερο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΗΠΑ: Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο – Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;
ΗΠΑ 25.04.26

Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο - Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;

Οι ισχυρισμοί για μια δόλια συνωμοσία τραβούν την προσοχή των βουλευτών και του προέδρου των ΗΠΑ – αλλά συνδέονται πραγματικά οι εξαφανίσεις με τους θανάτους;

Σύνταξη
Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία

Σε μια ηχηρή παρέμβαση από το φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ρεαλισμό ανέδειξε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το σημαντικό «εθνικό κεφάλαιο» τη ναυτιλία και την πραγματική οικονομία από την ένταση στο Ορμούζ. Καμπανάκι κινδύνου έκρουσε για το δυσβάσταχτο κόστος μετάβασης στην πράσινη ναυτιλία, ασκώντας κριτική στον ανεδαφικό ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον 2-1: Στον τελικό οι «πολίτες» με ανατροπή και με γκολ στο 83′ και στο 87′!
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον 2-1: Στον τελικό οι «πολίτες» με ανατροπή και με γκολ στο 83′ και στο 87′!

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν τα παράτησε, αν και έχανε μέχρι το 83′ από τη Σαουθάμπτον, και με μυθική ανατροπή (2-1) μέσα σε 4' πήρε την πρόκριση για τον τελικό του FA Cup, όπου θα παίξει μία εκ των Τσέλσι, Λιντς

Σύνταξη
Λίβανος: Στην κόψη του ξυραφιού η εκεχειρία – Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις – Θεατής η Βηρυτός
Μέση Ανατολή 25.04.26

Λίβανος: Στην κόψη του ξυραφιού η εκεχειρία – Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις – Θεατής η Βηρυτός

Την κατάπαυση πυρός και την παράτασή της συμφώνησαν το Ισραήλ και η κυβέρνηση του Λιβάνου, ενώ η Χεζμπολάχ, που έχει ισχυρά ερείσματα στη χώρα, ήταν αντίθετη. Και ο αριθμός των νεκρών διαρκώς αυξάνεται.

Σύνταξη
Stoiximan GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Stoiximan GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία

Ο Άρης επικράτησε του Πανιωνίου (75-65), κι έτσι οι κυανέρυθροι υποβιβάστηκαν στην Α2. – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan GBL και η τελική βαθμολογία στην κανονική περίοδο.

Σύνταξη
Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10
Δημοσκόπηση 25.04.26

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10

Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών αποδοκιμάζει τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 64% θεωρεί ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα διαφθοράς.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94: Ο Ολυμπιακός κράτησε το αήττητο στο πρωτάθλημα, με επίδειξη δύναμης πριν τη Μονακό (vid)
Μπάσκετ 25.04.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94: Ο Ολυμπιακός κράτησε το αήττητο στο πρωτάθλημα, με επίδειξη δύναμης πριν τη Μονακό (vid)

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, καθώς επικράτησε με 94-84 της ΑΕΚ στη Sunel Arena, στην αυλαία της κανονικής διάρκειας, έχοντας το μυαλό του στα παιχνίδια με τη Μονακό.

Σύνταξη
Επεισόδια ανάμεσα σε ΜΑΤ και οπαδούς του ΠΑΟΚ στον Βόλο (pics)
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Επεισόδια ανάμεσα σε ΜΑΤ και οπαδούς του ΠΑΟΚ στον Βόλο (pics)

Αναψαν τα αίματα στον Βόλο. Περίπου 1,5 ώρα πριν την έναρξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια - Τα ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων για να ελέγξουν την κατάσταση

Σύνταξη
Ψυχική υγεία στην Ευρώπη: Πόσο κοστίζει η ψυχοθεραπεία και ποιοι εργαζόμενοι βρίσκονται πιο κοντά στο burnout
Υγεία 25.04.26

Ψυχική υγεία στην Ευρώπη: Πόσο κοστίζει η ψυχοθεραπεία και ποιοι εργαζόμενοι βρίσκονται πιο κοντά στο burnout

Οι Ευρωπαίοι που νοιώθουν το καθημερινό εργασιακό και προσωπικό άγχος συχνά σκέφτονται να επισκεφθούν κάποιον ψυχοθεραπευτή, αλλά μπορούν πραγματικά οι περισσότεροι να το αντέξουν οικονομικά;

Σύνταξη
Live η συναυλία του ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής – Κουτσούμπας: Αθάνατοι οι 200 ήρωες κομμουνιστές
Πολιτική 25.04.26

Live η συναυλία του ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής – Κουτσούμπας: Αθάνατοι οι 200 ήρωες κομμουνιστές

«Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα» είναι το θέμα της πολιτικής - πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργανώνει το ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, για να τιμήσει τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944. «Τιμάμε τους ήρωες του Κόμματός μας, της τάξης μας! Συνεχίζοντας τον αγώνα που ξεκίνησαν μέχρι τη μεγάλη νίκη του λαού μας», τόνισε ο Γ.Γ. του ΚΚΕ.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οι εντεκάδες Θεσσαλονικέων και Κρητικών για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ποδόσφαιρο 25.04.26

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οι εντεκάδες Θεσσαλονικέων και Κρητικών για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ραζβάν Λουτσέσκου και Χρήστος Κόντης έκαναν γνωστές τις αρχικές 11άδες ΠΑΟΚ και ΟΦΗ αντίστοιχα για τον τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στο Πανθεσσαλικό.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Άρσεναλ – Νιουκάστλ

LIVE: Άρσεναλ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Νιουκάστλ για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον για τα ημιτελικά του FA Cup.

Σύνταξη
Απίστευτη αποθέωση για τους Αντετοκούνμπο και τον Γκάλη στο «Nick Galis Hall»: «Δεν περίμενα τέτοια υποδοχή!», είπε ο Γιάννης (vids)
Μπάσκετ 25.04.26

Απίστευτη αποθέωση για τους Αντετοκούνμπο στο «Παλέ»: «Δεν περίμενα τέτοια υποδοχή!», είπε ο Γιάννης (vids)

Το κατάμεστο Αλεξάνδρειο αποθέωσε την οικογένεια Αντετοκούνμπο, αλλά και τον Σιάο. Κεντρικό πρόσωπο ο Γιάννης ο οποίος δήλωσε ότι δεν περίμενε τέτοια υποδοχή. Αποθέωση και για τον Νίκο Γκάλη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
