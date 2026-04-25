Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο

Αφού ακύρωσε το ταξίδι της για τον Ιούνιο στο Ντουμπάι λόγω των πυραυλικών επιθέσεων στο Ιράν, η Λονδρέζα Λόρνα Ντέιβις αναζήτησε μια εναλλακτική επιλογή για καλοκαιρινές διακοπές.

Ερεύνησε τις Μαλδίβες, τον Μαυρίκιο και το Μπαλί, αλλά σοκαρίστηκε από τις υψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων.

«Οι τιμές έχουν ανέβει…», λέει η Ντέιβις στο CNN Travel. «Αυτή τη στιγμή, οι τιμές είναι πολύ υψηλές.»

Ελπίζοντας να βρει φθηνότερες επιλογές πιο κοντά, σκέφτηκε την Ελλάδα, αλλά και εκεί οι τιμές είχαν αρχίσει να ανεβαίνουν, όπως ανέφερε.

«Ψάχνω όλη μέρα για να κλείσω κάτι πριν ξαναανεβούν οι τιμές».

Με το καλοκαίρι να πλησιάζει, η Ντέιβις ανησυχεί ότι μπορεί να εξαντληθούν οι προσιτές επιλογές.

«Δεν είμαι σίγουρη τι θα συμβεί τώρα», προσθέτει.

Παραμένει αποφασισμένη, αλλά όλο και πιο απογοητευμένη.

Σχεδόν δύο μήνες μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, η σύγκρουση διαταράσσει τον ταξιδιωτικό κλάδο.

Εκατομμύρια ταξιδιώτες όπως η Ντέιβις αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα σχετικά με τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις, με τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων να αυξάνονται λόγω διαταραχών στην προμήθεια καυσίμων και υψηλότερων κόστους των αεροπορικών εταιρειών.

Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις που θεωρούνται μη κερδοφόρες, ενώ ακόμη και οι διακοπές με αυτοκίνητο επηρεάζονται καθώς οι τιμές της βενζίνης εκτινάσσονται.

Ανεβασμένα κόστη ταξιδιού

Η Ευρώπη έχει «ίσως έξι εβδομάδες περίπου» αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών, δήλωσε ο Φατίχ Μπίρολ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

«Θα υπάρξουν υψηλότερες τιμές, μειωμένη χωρητικότητα και λιγότεροι ταξιδιώτες αυτό το καλοκαίρι από ό,τι αναμενόταν», σύμφωνα με τον Νταν Άκινς, οικονομολόγος της Flightpath Economics.

«Επομένως, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι καλό για τον ταξιδιωτικό κλάδο».

Η διακοπή της κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ, τη βασική διαδρομή για περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει πλήξει τις προμήθειες καυσίμων αεροσκαφών και βενζίνης.

Οι αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη και την Ασία, που εξαρτώνται περισσότερο από τις εισαγωγές, επηρεάζονται ιδιαίτερα.

Ακόμη και οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες, αν και σημαντικοί εξαγωγείς, παραμένουν ευάλωτες στις διακυμάνσεις των τιμών.

«Η έκθεση στη μεγαλύτερη ενεργειακή διακοπή στην ιστορία θα μεταφερθεί κυρίως στις ΗΠΑ μέσω των τιμών», δήλωσε ο Άκινς.

Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες δεν καθορίζουν πλέον τις τιμές μήνες πριν, σε αντίθεση με πολλές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, γεγονός που τις καθιστά ευάλωτες σε ελλείψεις.

Οι κλειστοί εναέριοι χώροι γύρω από ζώνες συγκρούσεων αναγκάζουν επίσης σε αλλαγή δρομολογίων. Οι Emirates και η Qatar Airways, μεταξύ άλλων, ακολουθούν πλέον μακρύτερες διαδρομές, καταναλώνοντας περισσότερο καύσιμο. Οι ταξιδιώτες με οικονομικά εισιτήρια νιώθουν περισσότερο την επιβάρυνση, καθώς τα επιπλέον κόστη μετακυλίονται σε αυτούς.

Πρόσθετες χρεώσεις και περικοπές πτήσεων

Η JetBlue αύξησε τα τέλη αποσκευών, η Virgin Atlantic αύξησε ορισμένες τιμές εισιτηρίων κατά σχεδόν 500 δολάρια και πρόσθεσε επιβαρύνσεις καυσίμων, ενώ η Qantas μειώνει κατά 5% τις πτήσεις εσωτερικού.

Αεροπορικές εταιρείες όπως η Cathay Pacific, η United, η Lufthansa, η Delta, η SAS, η Air Canada, η China Eastern και η Sichuan Airlines έχουν μειώσει τα δρομολόγιά τους. Ορισμένες αυξάνουν επίσης τα τέλη αποσκευών.

Ταυτόχρονα, ο ιστότοπος κρατήσεων Expedia αναφέρει ότι οι ταξιδιώτες απομακρύνονται από δημοφιλείς ή μακρινούς προορισμούς.

Στις ΗΠΑ, η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Μαϊάμι και η Χονολουλού αντικαθίστανται από τη Φιλαδέλφεια, το Παλμ Σπρινγκς, το Φορτ Λόντερντεϊλ και το Πουέρτο Ρίκο. Σε διεθνές επίπεδο, το Λονδίνο, το Παρίσι και η Ρώμη αντικαθίστανται από το Δουβλίνο, τις Βρυξέλλες και το Βέλγιο.

Η αμερικανική ταξιδιωτική υπηρεσία Going αναφέρει ότι οι αναζητήσεις για το Σαν Χοσέ/Σαν Φρανσίσκο αυξήθηκαν κατά 101%, ενώ το ενδιαφέρον για την Ιταλία και την Πορτογαλία αυξήθηκε κατά 20% και 22% αντίστοιχα.

Επίδραση στα οδικά ταξίδια

Η άνοδος των τιμών της βενζίνης επηρεάζει επίσης τα οδικά ταξίδια στις ΗΠΑ, ένα βασικό στοιχείο των καλοκαιρινών διακοπών κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τα 250 χρόνια της χώρας και του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Έτσι, έχουμε λιγότερους ανθρώπους που ταξιδεύουν με αεροπλάνο και λιγότερους που ταξιδεύουν με αυτοκίνητο, κυρίως λόγω του κόστους του ταξιδιού, είτε μέσω του εισιτηρίου είτε μέσω του ρεζερβουάρ», δήλωσε ο Άκινς.

«Αυτό σημαίνει ότι αυτή μπορεί να είναι η χρονιά του ‘staycation’»

Περιορισμένοι προορισμοί

Ορισμένες περιοχές της Μέσης Ανατολής είναι πλέον απαγορευμένες λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ συνιστά να επανεξετάσετε τα ταξίδια σας στο Ομάν, το Μπαχρέιν, το Ντουμπάι και το Κατάρ. Το Ηνωμένο Βασίλειο συνιστά να αποφεύγετε όλα τα ταξίδια εκτός από τα απαραίτητα προς τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν, και να είστε προσεκτικοί στο Ομάν.

Η Λονδρέζα Λυδία Μπενατία έχει προγραμματίσει ένα καλοκαιρινό ταξίδι στο Ομάν, αλλά η κατάσταση δημιουργεί αβεβαιότητα.

«Μας έχει κάνει να νιώθουμε αρκετά ανήσυχοι για τις διακοπές που περιμέναμε με μεγάλη ανυπομονησία», είπε στο CNN Travel.

«Δεν είμαστε σίγουροι αν θα μπορέσουμε τελικά να πάμε».

Παρακολουθεί τις εξελίξεις και περιμένει οδηγίες από τον ταξιδιωτικό της πράκτορα.

Οικονομικό φαινόμενο της πεταλούδας

Λιγότεροι ταξιδιώτες σημαίνουν μειωμένη ζήτηση για αεροπορικά εισιτήρια και βενζίνη, κάτι που επηρεάζει ξενοδοχεία, εστιατόρια και βενζινάδικα.

«Η μειωμένη ζήτηση για αεροπορικά εισιτήρια και βενζίνη επηρεάζει τα ξενοδοχεία», είπε ο Άκινς. «Επηρεάζει τους ιδιοκτήτες των τοπικών πρατηρίων βενζίνης. Επηρεάζει τα εστιατόρια. Επηρεάζει όλα τα είδη των παρεπόμενων δραστηριοτήτων που συνδέονται με τα καλοκαιρινά ταξίδια».

Ο Άκινς προειδοποιεί ότι ο οικονομικός αντίκτυπος μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια.

«Δεν έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ τέτοιο σοκ στην προσφορά», είπε.

«Είναι λοιπόν μια σκληρή πραγματικότητα που δεν φαίνεται να φεύγει σύντομα, και κανείς δεν την είχε πραγματικά προβλέψει».