Ο τουρισμός σε Ελλάδα και Μεσόγειο μετρά το κόστος του πολέμου στο Ιράν – Οι Ευρωπαίοι αλλάζουν πορεία

Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει προκαλέσει κύμα ανησυχίας στους Ευρωπαίους, οδηγώντας τους να επαναπροσδιορίσουν τους προορισμούς των καλοκαιρινών τους διακοπών.

Οι παραθεριστές που είχαν προγραμματίσει να επισκεφθούν την Ανατολική Μεσόγειο αυτό το καλοκαίρι μεταφέρουν τα ταξίδια τους προς τη Δύση και την Καραϊβική λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, σύμφωνα με ταξιδιωτικές εταιρείες.

Ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ηπειρωτική Ευρώπη αλλάζουν όλο και περισσότερο τους προορισμούς των διακοπών τους, απομακρύνοντάς από την Κύπρο, την Τουρκία και την Ελλάδα και στρέφοντάς προς την Ιταλία, την Ισπανία, τη Μάλτα και την Κροατία, καθώς η περιοχή γύρω από τη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζει ακυρώσεις πτήσεων και κλείσιμο του εναέριου χώρου.

Σύμφωνα με τον Guardian, η αβεβαιότητα που επικρατεί στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου οδηγεί τους ταξιδιώτες σε πιο ασφαλείς και εύκολα προσβάσιμους προορισμούς.

Η στροφή προς την Ευρώπη και την Καραϊβική

Η Tui, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός πράκτορας στην Ευρώπη, ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκε έντονη ζήτηση για διακοπές στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Πράσινο Ακρωτήριο.

Οι παραθεριστές επιλέγουν πλέον «οικείους, εύκολα προσβάσιμους προορισμούς», αποφεύγοντας περιοχές κοντά στη Μέση Ανατολή που αντιμετωπίζουν ακυρώσεις και περιορισμούς στον εναέριο χώρο.

Ο Neil Swanson, διευθυντής της Tui, δήλωσε ότι ενώ παρατηρούνται κάποιες ακυρώσεις στις πληγείσες περιοχές, αυτές αντισταθμίζονται από πελάτες που τροποποιούν τα σχέδιά τους και στρέφονται σε πιο ασφαλείς προορισμούς.

Παράλληλα, η Hays Travel βλέπει ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση για Ιταλία, Μάλτα και Κροατία, καθώς και για ταξίδια μακρινών αποστάσεων στην Καραϊβική.

Αύξηση τιμών και περιορισμένη διαθεσιμότητα

Η εκτόξευση της ζήτησης έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων.

Ο Mark Duguid της Kuoni ανέφερε ότι η ζήτηση για ταξίδια στην Καραϊβική είναι «εκτός κλίμακας», με την τιμή μιας θέσης στην οικονομική θέση να αυξάνεται έως και 1.000 λίρες ανά άτομο.

Για παράδειγμα, πτήσεις μετ’ επιστροφής από το Λονδίνο προς την Αντίγκουα και την Μπαρμπούντα για την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου κόστιζαν αρχικά 720 λίρες, αλλά μέσα σε μία εβδομάδα αυξήθηκαν κατά 27% φτάνοντας τις 917 λίρες.

Αυτή η τάση καταδεικνύει πόσο ευάλωτος είναι ο κλάδος σε γεωπολιτικές κρίσεις.

Επιπτώσεις στον τουριστικό κλάδο

Οι επιπτώσεις της σύγκρουσης επεκτείνονται πέρα από τις κρατήσεις.

Η On the Beach ανέστειλε τις ετήσιες προβλέψεις κερδών της, επικαλούμενη την αβεβαιότητα για τη διάρκεια και την έκβαση της σύγκρουσης.

Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε κατά 13%, ενώ οι μετοχές της easyJet και της Jet2 σημείωσαν πτώση 16% και 10%, αντίστοιχα.

Η επενδυτική δραστηριότητα στον ταξιδιωτικό κλάδο επηρεάζεται επίσης.

Ο διαδικτυακός ταξιδιωτικός πράκτορας Loveholidays, που είχε προγραμματίσει εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου το 2026, πιθανόν να αναβάλει τα σχέδια λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η Ελλάδα και η Τουρκία υπό πίεση

Η Ανατολική Μεσόγειος, και ιδιαίτερα χώρες όπως η Τουρκία, η Κύπρος και η Ελλάδα, βλέπουν μείωση στις κρατήσεις, παρά την αναφορά της Tui για αυξημένη ζήτηση στην Ελλάδα.

Ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας τους, και οποιαδήποτε μείωση επισκεπτών μπορεί να έχει σημαντικές μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Ταυτόχρονα, οι ακυρώσεις πτήσεων και οι αλλαγές στη διαθεσιμότητα δρομολογίων προκαλούν περαιτέρω αναστάτωση στον τομέα, με την British Airways να ακυρώνει πτήσεις προς το Αμπού Ντάμπι και τη Wizz Air να ανακατανέμει τη χωρητικότητα σε ευρωπαϊκούς προορισμούς όπως η Κροατία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία.

Οικονομικό κόστος και ζημίες στη Μέση Ανατολή

Η τουριστική βιομηχανία της Μέσης Ανατολής υφίσταται σοβαρές ζημίες, με το World Travel & Tourism Council να εκτιμά ότι χάνει 600 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως σε δαπάνες επισκεπτών. Πριν από τη σύγκρουση, οι διεθνείς επισκέπτες αναμενόταν να ξοδέψουν 207 δισ. δολάρια στη Μέση Ανατολή φέτος.

Η αναπτυσσόμενη τουριστική βιομηχανία πλήττεται σε βασικά σημεία: ξενοδοχεία και πολυτελή θέρετρα δέχθηκαν ζημιές, όπως το Fairmont και το Burj Al Arab στο Ντουμπάι, ενώ το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης υπέστη βλάβες από θραύσματα drones.

Προσαρμογή στις νέες συνθήκες

Η κρίση καταδεικνύει ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τις επιλογές των ταξιδιωτών και την οικονομική υγεία των ταξιδιωτικών εταιρειών.

Οι Ευρωπαίοι παραθεριστές προσαρμόζονται, προτιμώντας πιο ασφαλείς και κοντινούς προορισμούς, ενώ η ζήτηση για πιο μακρινές επιλογές, όπως η Καραϊβική, αυξάνεται εκθετικά, οδηγώντας σε υψηλές τιμές και περιορισμένη διαθεσιμότητα.

Ο τουριστικός τομέας καλείται να αντιμετωπίσει τις νέες συνθήκες , ενώ οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής πρέπει να προσαρμόσουν στρατηγικές για να περιορίσουν τις απώλειες και να διατηρήσουν τον ρόλο τους ως δημοφιλείς προορισμοί.