Σημαντική είδηση:
14.03.2026 | 18:41
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
Ο τουρισμός σε Ελλάδα και Μεσόγειο μετρά το κόστος του πολέμου στο Ιράν – Οι Ευρωπαίοι αλλάζουν πορεία
Κόσμος 14 Μαρτίου 2026, 22:45

Ο τουρισμός σε Ελλάδα και Μεσόγειο μετρά το κόστος του πολέμου στο Ιράν – Οι Ευρωπαίοι αλλάζουν πορεία

Οι παραθεριστές επιλέγουν «πιο οικείους και εύκολα προσβάσιμους προορισμούς», ενώ ο ταξιδιωτικός κλάδος μετράει το κόστος της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Spotlight

Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει προκαλέσει κύμα ανησυχίας στους Ευρωπαίους, οδηγώντας τους να επαναπροσδιορίσουν τους προορισμούς των καλοκαιρινών τους διακοπών. 

Οι παραθεριστές που είχαν προγραμματίσει να επισκεφθούν την Ανατολική Μεσόγειο αυτό το καλοκαίρι μεταφέρουν τα ταξίδια τους προς τη Δύση και την Καραϊβική λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, σύμφωνα με ταξιδιωτικές εταιρείες.  

Ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ηπειρωτική Ευρώπη αλλάζουν όλο και περισσότερο τους προορισμούς των διακοπών τους, απομακρύνοντάς από την Κύπρο, την Τουρκία και την Ελλάδα και στρέφοντάς προς την Ιταλία, την Ισπανία, τη Μάλτα και την Κροατία, καθώς η περιοχή γύρω από τη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζει ακυρώσεις πτήσεων και κλείσιμο του εναέριου χώρου. 

Σύμφωνα με τον Guardian, η αβεβαιότητα που επικρατεί στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου οδηγεί τους ταξιδιώτες σε πιο ασφαλείς και εύκολα προσβάσιμους προορισμούς.

Η στροφή προς την Ευρώπη και την Καραϊβική 

Η Tui, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός πράκτορας στην Ευρώπη, ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκε έντονη ζήτηση για διακοπές στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Πράσινο Ακρωτήριο.  

Οι παραθεριστές επιλέγουν πλέον «οικείους, εύκολα προσβάσιμους προορισμούς», αποφεύγοντας περιοχές κοντά στη Μέση Ανατολή που αντιμετωπίζουν ακυρώσεις και περιορισμούς στον εναέριο χώρο. 

Ο Neil Swanson, διευθυντής της Tui, δήλωσε ότι ενώ παρατηρούνται κάποιες ακυρώσεις στις πληγείσες περιοχές, αυτές αντισταθμίζονται από πελάτες που τροποποιούν τα σχέδιά τους και στρέφονται σε πιο ασφαλείς προορισμούς.  

Παράλληλα, η Hays Travel βλέπει ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση για Ιταλία, Μάλτα και Κροατία, καθώς και για ταξίδια μακρινών αποστάσεων στην Καραϊβική. 

Αύξηση τιμών και περιορισμένη διαθεσιμότητα 

Η εκτόξευση της ζήτησης έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων. 

 Ο Mark Duguid της Kuoni ανέφερε ότι η ζήτηση για ταξίδια στην Καραϊβική είναι «εκτός κλίμακας», με την τιμή μιας θέσης στην οικονομική θέση να αυξάνεται έως και 1.000 λίρες ανά άτομο. 

Για παράδειγμα, πτήσεις μετ’ επιστροφής από το Λονδίνο προς την Αντίγκουα και την Μπαρμπούντα για την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου κόστιζαν αρχικά 720 λίρες, αλλά μέσα σε μία εβδομάδα αυξήθηκαν κατά 27% φτάνοντας τις 917 λίρες.  

Αυτή η τάση καταδεικνύει πόσο ευάλωτος είναι ο κλάδος σε γεωπολιτικές κρίσεις. 

Επιπτώσεις στον τουριστικό κλάδο 

Οι επιπτώσεις της σύγκρουσης επεκτείνονται πέρα από τις κρατήσεις.  

Η On the Beach ανέστειλε τις ετήσιες προβλέψεις κερδών της, επικαλούμενη την αβεβαιότητα για τη διάρκεια και την έκβαση της σύγκρουσης. 

Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε κατά 13%, ενώ οι μετοχές της easyJet και της Jet2 σημείωσαν πτώση 16% και 10%, αντίστοιχα. 

Η επενδυτική δραστηριότητα στον ταξιδιωτικό κλάδο επηρεάζεται επίσης.  

Ο διαδικτυακός ταξιδιωτικός πράκτορας Loveholidays, που είχε προγραμματίσει εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου το 2026, πιθανόν να αναβάλει τα σχέδια λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. 

Η Ελλάδα και η Τουρκία υπό πίεση 

Η Ανατολική Μεσόγειος, και ιδιαίτερα χώρες όπως η Τουρκία, η Κύπρος και η Ελλάδα, βλέπουν μείωση στις κρατήσεις, παρά την αναφορά της Tui για αυξημένη ζήτηση στην Ελλάδα.  

Ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας τους, και οποιαδήποτε μείωση επισκεπτών μπορεί να έχει σημαντικές μακροπρόθεσμες συνέπειες. 

Ταυτόχρονα, οι ακυρώσεις πτήσεων και οι αλλαγές στη διαθεσιμότητα δρομολογίων προκαλούν περαιτέρω αναστάτωση στον τομέα, με την British Airways να ακυρώνει πτήσεις προς το Αμπού Ντάμπι και τη Wizz Air να ανακατανέμει τη χωρητικότητα σε ευρωπαϊκούς προορισμούς όπως η Κροατία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία. 

Οικονομικό κόστος και ζημίες στη Μέση Ανατολή 

Η τουριστική βιομηχανία της Μέσης Ανατολής υφίσταται σοβαρές ζημίες, με το World Travel & Tourism Council να εκτιμά ότι χάνει 600 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως σε δαπάνες επισκεπτών. Πριν από τη σύγκρουση, οι διεθνείς επισκέπτες αναμενόταν να ξοδέψουν 207 δισ. δολάρια στη Μέση Ανατολή φέτος. 

Η αναπτυσσόμενη τουριστική βιομηχανία πλήττεται σε βασικά σημεία: ξενοδοχεία και πολυτελή θέρετρα δέχθηκαν ζημιές, όπως το Fairmont και το Burj Al Arab στο Ντουμπάι, ενώ το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης υπέστη βλάβες από θραύσματα drones. 

Προσαρμογή στις νέες συνθήκες 

Η κρίση καταδεικνύει ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τις επιλογές των ταξιδιωτών και την οικονομική υγεία των ταξιδιωτικών εταιρειών. 

 Οι Ευρωπαίοι παραθεριστές προσαρμόζονται, προτιμώντας πιο ασφαλείς και κοντινούς προορισμούς, ενώ η ζήτηση για πιο μακρινές επιλογές, όπως η Καραϊβική, αυξάνεται εκθετικά, οδηγώντας σε υψηλές τιμές και περιορισμένη διαθεσιμότητα. 

Ο τουριστικός τομέας καλείται να αντιμετωπίσει τις νέες συνθήκες , ενώ οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής πρέπει να προσαρμόσουν στρατηγικές για να περιορίσουν τις απώλειες και να διατηρήσουν τον ρόλο τους ως δημοφιλείς προορισμοί.

Μέση Ανατολή: Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου; Οι ομοιότητες με τον εφιάλτη του 2008

Μέση Ανατολή: Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου; Οι ομοιότητες με τον εφιάλτη του 2008

Στις φλόγες διυλιστήριο στο Ερμπίλ μετά από επίθεση με drone

Στις φλόγες διυλιστήριο στο Ερμπίλ μετά από επίθεση με drone

inWellness
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Σύνταξη
inTown
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας
Κόσμος 14.03.26

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας

Όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τον σπουδαίο φιλόσοφο, η απάντηση στη σύγχρονη κρίση της δημοκρατίας δεν είναι λιγότερη πολιτική, αλλά περισσότερη διαβούλευση.

Σύνταξη
Ένταση στην Κούβα: Διαμαρτυρίες για τα μπλακ άουτ και τις ελλείψεις κατέληξαν σε επεισόδια
Κόσμος 14.03.26

Ένταση στην Κούβα: Διαμαρτυρίες για τα μπλακ άουτ και τις ελλείψεις κατέληξαν σε επεισόδια

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις αποστολές πετρελαίου και απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλά πετρέλαιο στην Κούβα, ασκώντας πίεση σε μια οικονομία που ήδη αγωνίζεται με ελλείψεις

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά
Μέση Ανατολή 14.03.26

Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ

«Ελπίζουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως», λέει ο Τραμπ

Σύνταξη
Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση
Τύπος σκέπτεσθαι 14.03.26

Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση

Ο κόσμος του πνεύματος αποχαιρετά σήμερα μια από τις επιδραστικότερες μορφές του 20ού και 21ου αιώνα, τον Γερμανό φιλόσοφο και κοινωνιολόγο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών

Σύνταξη
Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία
Πόλεμος 14.03.26

Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ

Σύνταξη
Στις φλόγες διυλιστήριο στο Ερμπίλ μετά από επίθεση με drone – Ο Τραμπ καλεί κι άλλες χώρες να «προστατεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ
15η μέρα πολέμου 14.03.26 Upd: 22:21

Στις φλόγες διυλιστήριο στο Ερμπίλ μετά από επίθεση με drone – Ο Τραμπ καλεί κι άλλες χώρες να «προστατεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ

«Όχι» Τραμπ σε έναρξη συνομιλιών για τερματισμό του πολέμου - Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες σε Παρίσι ή Κύπρο - «Πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ» λέει ο Τραμπ

Παρασκευή Τσιβόλα - Αλεξάνδρα Τάνκα
Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει
Τέλος της αφέλειας 14.03.26

Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει

Η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο διατλαντικής συνοχής για να κρατήσει τις ΗΠΑ ή συνεχίσει να προσποιείται ότι το διεθνές δίκαιο εξακολουθεί να έχει σημασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν
Πλήγμα στην αλήθεια 14.03.26

Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν

Η ΤΝ έχει τεθεί στην υπηρεσία των εμπολέμων, των αφηγημάτων και της προπαγάνδας τους - Τα περιστατικά που έχουμε ήδη διαπιστώσει και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις «παγίδες»

Πέτρος Κωνσταντινίδης
«Συμπεριφορές και κρατική αναλγησία οδήγησαν τη σύντροφό μου στο θάνατο» – Νέες αποκαλύψεις για την 57χρονη καθηγήτρια
Ελλάδα 14.03.26

«Συμπεριφορές και κρατική αναλγησία οδήγησαν τη σύντροφό μου στο θάνατο» – Νέες αποκαλύψεις για την 57χρονη καθηγήτρια

Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες τόσο από το υπουργείο Παιδείας, όσο και από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, έρχονται νέα στοιχεία για τα όσα βίωνε η καθηγήτρια στο σχολικό περιβάλλον

Σύνταξη
Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: Νίκη τίτλου στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες», έγραψε Ιστορία ο 16χρονος Ντάουμαν
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: Νίκη τίτλου στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες», έγραψε Ιστορία ο 16χρονος Ντάουμαν

Μετά από ένα 90λεπτο… σφυροκόπημα, τελικά η Άρσεναλ βρήκε γκολ νίκης επί της Έβερτον στις καθυστερήσεις, πρώτα με τον Γκιόκερες και μετά με τον Ντάουμαν να τις χαρίζουν το «τρίποντο» (2-0), στέλνοντας τη διαφορά στο +10 πριν το ματς της Σίτι.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε για την 28η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Άρης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο…
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Πανσερραϊκός – Άρης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο…

Το 0-0 δεν άφησε ικανοποιημένη καμία από τις ομάδες, με τον Πανσερραϊκό να θέλει τη νίκη στη μάχη για τη σωτηρία και τον Άρη προκειμένου να κλειδώσει τη συμμετοχή του στα πλέι οφ (θέσεις 5-8).

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας
Κόσμος 14.03.26

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας

Όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τον σπουδαίο φιλόσοφο, η απάντηση στη σύγχρονη κρίση της δημοκρατίας δεν είναι λιγότερη πολιτική, αλλά περισσότερη διαβούλευση.

Σύνταξη
Ένταση στην Κούβα: Διαμαρτυρίες για τα μπλακ άουτ και τις ελλείψεις κατέληξαν σε επεισόδια
Κόσμος 14.03.26

Ένταση στην Κούβα: Διαμαρτυρίες για τα μπλακ άουτ και τις ελλείψεις κατέληξαν σε επεισόδια

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις αποστολές πετρελαίου και απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλά πετρέλαιο στην Κούβα, ασκώντας πίεση σε μια οικονομία που ήδη αγωνίζεται με ελλείψεις

Σύνταξη
Ελ Κααμπί: «Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ελ Κααμπί: «Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου»

Την απόλυτη ικανοποίησή του για το παρέμεινε... σπίτι του, με την «οικογένειά του», τον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ (0-3) στην οποία σκόραρε δις.

Σύνταξη
«Η Μέγκαν έχει κάνει πλύση εγκεφάλου στον Χάρι» – Οργή για το «παραληρηματικό» δημοσίευμα των The Times
Απόσπασμα φωτιά 14.03.26

«Η Μέγκαν έχει κάνει πλύση εγκεφάλου στον Χάρι» – Οργή για το «παραληρηματικό» δημοσίευμα των The Times

Η ένταση ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και το βρετανικό κατεστημένο χτυπά «κόκκινο», μετά την επίσημη τοποθέτηση του εκπροσώπου τους που χαρακτηρίζει το νέο βιβλίο του Ρόμπερτ Τζόμπσον ως «συνωμοσιολογικό»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα και κινητοποιήσεις των πρατηριούχων – Διαμαρτυρία για το πλαφόν στο κέρδος
Οικονομικές Ειδήσεις 14.03.26

Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα και κινητοποιήσεις των πρατηριούχων – Διαμαρτυρία για το πλαφόν στο κέρδος

Ο κόσμος των βενζινοπωλών έχει ξεσηκωθεί μετά την απόφαση της κυβέρνησης να θέσει μικτό περιθώριο κέρδους στα 12 λεπτά - Τι λένε οι πρατηριούχοι για τις αυξήσεις

Σύνταξη
Έχε το νου σου στο παιδί – Αποκαλυπτική έρευνα του ΚΕΠΕ για την παιδική φτώχεια
Παρατηρητήριο ΚΕΠΕ 14.03.26

Έχε το νου σου στο παιδί - Αποκαλυπτική έρευνα για την πολυδιάστατη παιδική φτώχεια στην Ελλάδα

Το Παρατηρητήριο Ευημερίας και Παιδικής Φτώχειας του ΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, εξετάζει τις επιδόσεις της Ελλάδας και προχωρά σε συστάσεις πολιτικής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

