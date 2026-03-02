Τέλος στην εποχή του «tourists welcome»; Πώς οι χώρες βάζουν φρένο στον υπερτουρισμό

Καθώς ο παγκόσμιος τουρισμός οδεύει προς τα 1,8 δισεκατομμύρια αφίξεις, δημοφιλείς προορισμοί δοκιμάζουν νέες και συχνά αμφιλεγόμενες μεθόδους για να ελέγξουν τα πλήθη.

Οι ανθισμένες κερασιές εξακολουθούν να καλύπτουν τις πλαγιές κάτω από το όρος Φούτζι και οι τουρίστες συνεχίζουν να καταφθάνουν — όμως φέτος το φεστιβάλ δεν θα πραγματοποιηθεί.

Στη Φουτζιοσίδα της Ιαπωνίας, οι αρχές ακύρωσαν την ετήσια γιορτή των σάκουρα — μια διοργάνωση που συνήθως προσελκύει περίπου 200.000 επισκέπτες — ύστερα από παράπονα κατοίκων για σκουπίδια, παραβίαση ιδιωτικών χώρων και ακόμη και τουρίστες που εισέρχονταν σε ιδιωτικά σπίτια. Πρόκειται για ακόμη μία ένδειξη ότι, καθώς ο παγκόσμιος τουρισμός φτάνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, η υπομονή στις πιο δημοφιλείς περιοχές του κόσμου εξαντλείται.

Το 2025, η Ιαπωνία υποδέχθηκε σχεδόν 43 εκατομμύρια επισκέπτες — τον υψηλότερο αριθμό στην ιστορία της. Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη φιλοξένησε πάνω από το μισό των 1,5 δισεκατομμυρίων διεθνών αφίξεων παγκοσμίως. Με τις παγκόσμιες μετακινήσεις να αναμένεται να φτάσουν τα 1,8 δισεκατομμύρια αφίξεις έως το 2030, κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αναζητούν επειγόντως τρόπους διαχείρισης της πίεσης.

Ιαπωνία: Ακυρώσεις φεστιβάλ

Η ακύρωση του φεστιβάλ των ανθισμένων κερασιών αποτελεί απλώς το πιο πρόσφατο βήμα στην κλιμακούμενη προσπάθεια της Ιαπωνίας να αντιμετωπίσει τον υπερτουρισμό. Το 2024, η πόλη Φουτζικαβαγκουτσίκo εγκατέστησε φυσικό φράγμα που απέκλειε ένα δημοφιλές σημείο φωτογράφισης του όρους Φούτζι, καθώς επισκέπτες ανέβαιναν σε στέγες, αγνοούσαν φύλακες και παραβίαζαν κανόνες ασφαλείας.

Το Κιότο, που εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα υπερπληθυσμού επισκεπτών, απαγόρευσε τη φωτογράφιση γκεϊσών και περιόρισε την πρόσβαση σε ορισμένα σοκάκια της ιστορικής συνοικίας Γκιόν — ενός από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της πόλης. Παράλληλα στρέφεται και στην τεχνολογία, λανσάροντας ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης πλήθους με στόχο μια πιο βιώσιμη συνύπαρξη με τους τουρίστες.

Το νέο εργαλείο Congestion Forecast προβλέπει τις καλύτερες ημέρες και ώρες επίσκεψης σε σημαντικά αξιοθέατα, ενώ η εφαρμογή Smart Navi παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο για τα επίπεδα συνωστισμού. Η πρωτοβουλία Hidden Gems προωθεί έξι λιγότερο γνωστές περιοχές πέρα από τους διάσημους ναούς, ενώ το πρόγραμμα Hands Free Kyoto προσφέρει μεταφορά και αποθήκευση αποσκευών ώστε να μειωθεί η πίεση στα μέσα μεταφοράς.

Ηνωμένες Πολιτείες: Υψηλότερα τέλη για ξένους

Οι ΗΠΑ ακολούθησαν μια πιο οικονομική προσέγγιση. Το εκτεταμένο σύστημα Εθνικών Πάρκων — 433 πάρκα σε έκταση 85 εκατομμυρίων στρεμμάτων — αποτελεί βασικό πόλο έλξης, όμως οι μισές επισκέψεις συγκεντρώνονται μόλις στα 25 δημοφιλέστερα πάρκα, προκαλώντας ουρές, υπερφόρτωση και αυξημένα απορρίμματα.

Το 2026 θεσπίστηκε επιπλέον χρέωση 100 δολαρίων ανά άτομο για διεθνείς επισκέπτες σε 11 δημοφιλή πάρκα, μεταξύ αυτών το Yellowstone, το Yosemite και το Grand Canyon. Το ετήσιο πάσο America the Beautiful κοστίζει πλέον 250 δολάρια για μη κατοίκους, έναντι 80 δολαρίων για Αμερικανούς πολίτες.

Η πολιτική αυτή, ωστόσο, έχει επικριθεί ως ανεπαρκής. Σύμφωνα με επαγγελματίες του χώρου, τα αυξημένα τέλη δύσκολα θα μειώσουν ουσιαστικά τον συνωστισμό κατά την περίοδο αιχμής, ενώ ενδέχεται να δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερες ουρές λόγω ελέγχων ταυτότητας.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι οι διεθνείς επισκέπτες στηρίζουν δυσανάλογα τις τοπικές οικονομίες γύρω από τα πάρκα και ακόμη και μικρές αποθαρρύνσεις μπορεί να επηρεάσουν ξενοδοχεία, εστιατόρια και τοπικούς παρόχους δραστηριοτήτων. «Ο υπερτουρισμός είναι πρωτίστως ζήτημα συστήματος — όχι απλώς τιμολόγησης», σημειώνουν ειδικοί.

Τζαμάικα: Μετατόπιση της τουριστικής περιόδου

Σε αντίθεση με τους περιορισμούς άλλων χωρών, η Τζαμάικα επιλέγει κίνητρα αντί για απαγορεύσεις. Μετά τις καταστροφές που προκάλεσε ο τυφώνας Melissa το 2025, το νησί επιχειρεί να προσελκύσει επισκέπτες εκτός περιόδου αιχμής.

Από τον Μάρτιο, το Jamaica Tourism σε συνεργασία με τη JetBlue και τη WeatherPromise προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη βροχής σε ταξιδιωτικά πακέτα έως το τέλος Νοεμβρίου, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου τυφώνων. Αν καταγραφούν έντονες βροχοπτώσεις, οι ταξιδιώτες λαμβάνουν αυτόματη επιστροφή χρημάτων χωρίς να ακυρώνεται το ταξίδι τους.

Στόχος είναι η εξισορρόπηση της τουριστικής ροής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μειώνοντας την πίεση στις περιόδους αιχμής.

Ισπανία: Aλγοριθμική διαχείριση πλήθους

Η Μαγιόρκα, όπου έχουν σημειωθεί έντονες αντικυβερνητικές και αντιτουριστικές διαμαρτυρίες, επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέσα στη χρονιά θα ενσωματώσει νέα πλατφόρμα που, μέσω δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, θα καθοδηγεί τους επισκέπτες ως προς τις καλύτερες ώρες επίσκεψης και θα προτείνει λιγότερο γνωστές εμπειρίες — από τοπικές χειροτεχνίες έως οινοποιεία και παραγωγούς ελαιολάδου.

Παράλληλα, η καμπάνια Ca Nostra («Το Σπίτι Μας») καλεί επισκέπτες και κατοίκους να αντιμετωπίζουν το νησί ως προσωρινό τους σπίτι, δεσμευόμενοι να προστατεύουν το τοπίο και τις τοπικές κοινότητες.

Δανία: Aλλαγή συμπεριφοράς μέσω κινήτρων

Η Κοπεγχάγη, ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης, πειραματίζεται με «ήπια» καθοδήγηση συμπεριφοράς. Το πρόγραμμα CopenPay, που ξεκίνησε το 2024, επιτρέπει στους επισκέπτες να «πληρώνουν» εμπειρίες μέσω βιώσιμων δράσεων — όπως καθαρισμό καναλιών με καγιάκ ή μετακίνηση προς μουσεία με ποδήλατο.

Περισσότεροι από 30.000 επισκέπτες έχουν ήδη συμμετάσχει, με τις ενοικιάσεις ποδηλάτων να αυξάνονται κατά 59%. Πολλοί δηλώνουν ότι υιοθέτησαν νέες συνήθειες και μετά την επιστροφή τους, όπως συχνότερη ποδηλασία ή σωστή ανακύκλωση.

Το μοντέλο έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον άνω των 100 προορισμών παγκοσμίως, ενώ πόλεις όπως το Βερολίνο και η Νορμανδία εξετάζουν αντίστοιχες εφαρμογές.

«Οι ταξιδιώτες θέλουν πλέον να αφήνουν έναν προορισμό καλύτερο απ’ ό,τι τον βρήκαν», σημειώνουν οι υπεύθυνοι του προγράμματος.