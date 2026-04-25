ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94: Ο Ολυμπιακός κράτησε το αήττητο στο πρωτάθλημα, με επίδειξη δύναμης πριν τη Μονακό (vid)

Μια καλή πρόβα για τα ματς που ακολουθούν ήταν για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό το μεταξύ τους παιχνίδι για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.

Οι Πειραιώτες νίκησαν με 94-84 στη SUNEL Arena και έκλεισαν τη regular season με 24-0 και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στα ματς με τη Μονακό για τα playoffs της Euroleague, στην επιστροφή του Ταϊρίκ Τζόουνς στη δράση.

Ντόρσεϊ και Φουρνιέ ξεχώρισαν για τον Ολυμπιακό με 14 πόντους ο καθένας, ενώ 13 είχε ο Κώστας Παπανικολάου. Κορυφαίοι για την ΑΕΚ οι Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλος με 21 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε εκρηκτικά το ματς και με δύο τρίποντα, ένα του Φλιώνη και ένα του Χαραλαμπόπουλου προηγήθηκε με 6-0 στο 3’. Ο Ολυμπιακός έμεινε πίσω με 9-0 και από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο Ντόρσεϊ πήρε το… όπλο του και μείωσε με συνεχόμενους προσωπικούς πόντους σε 13-9 στο 6’.

Τζόουνς με κάρφωμα και Γουόρντ από κοντά ισοφάρισαν για τον Ολυμπιακό σε 16-16 στο 8’, με τον Ντόρσεϊ να δίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 16-18. Ο Μόρις έκανε το 18-22 για τους ερυθρόλευκους στο 9΄’ για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο στο -1 για την ΑΕΚ με το καλάθι και φάουλ του Μπάρτλεϊ που έκανε το σκορ 21-22.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου ο Ολυμπιακός ακούμπησε την μπάλα στο low post και τον Ταϊρίκ Τζόουνς ο οποίος έκανε το 21-27 με τέσσερις συνεχόμενους πόντους στο 11’. Η ΑΕΚ με συνεχόμενα σουτ τριών πόντων πέρασε και πάλι μπροστά με τον Λεκαβίτσιους και σκορ 31-29 στο 13’.

Παπανικολάου και Μιλουτίνοφ, έδωσαν προβάδισμα με +5 και σκορ 33-38 στον Ολυμπιακό στο 15’. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού με όμορφο καλάθι έκανε το 34-40 στο 17’. Μόρις και Πίτερς έδωσαν προβάδισμα +10 στους Πειραιώτες και σκορ 34-44 στο 19’. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το τρίποντο του Μπράουν και το σκορ να είναι 40-46 υπέρ του Ολυμπιακού.

Φιζέλ και Γκρέι μείωσαν στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου για την ΑΕΚ σε 44-46 στο 22’. Ο Ολυμπιακός συνέχιζε να έχει προβαδίσματα αντάξια των επτά πόντων, με τον Χαραλαμπόπουλο να μειώνει με δύο σερί τρίποντα για την ΑΕΚ σε 54-58 στο 25’.

Η ΑΕΚ ισοφάρισε στο 26’σε 58-58 και πάλι με καλάθι του Χαραλαμπόπουλου που ήταν ο παίκτης της τρίτης περιόδου για την Ένωση. Ο Τζόουνς έδωσε και πάλι προβάδισμα στον Ολυμπιακό με κάρφωμα (59-60) στο 28’. Ο Ντόρσεϊ έδωσε και πάλι προβάδισμα με +3 και σκορ 62-65 στους ερυθρόλευκους στο 29’. Ο Βεζένκοφ με τρίποντο έκανε το 64-68 για τον Ολυμπιακό που ήταν και το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Ολυμπιακός με Πίτερς και Φουρνιέ ανέβασε τη διαφορά στο +8 και σκορ 64-72 στο 32’. Ο Γάλλος σταρ με καλάθι και φάουλ έκανε και το 66-75 στο 33’. Ο Λεκαβίτσιους με τέσσερις συνεχόμενους πόντους μείωσε σε 72-78 για την ΑΕΚ στο 34’.

Ο Παπανικολάου με πέντε συνεχόμενους πόντους έκανε το 74-83 στο 36’. Ο Μιλουτίνοφ έκανε το 80-87 στο 38’. Ο Πίτερς έκανε με τρίποντο από τη γωνία το 82-92 στο 39’.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-22, 40-46, 64-68, 84-94

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 14 (4/7 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φλιώνης 8 (2/2 τρίποντα, 5 ασίστ), Φίζελ 7 (3/6 δίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Μπάρτλεϊ 21 (4/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4/6 βολές, 4 ασίστ), Χαραλαμπόπουλος 10 (2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα), Σκορδίλης 1, Μπράουν 10 (2/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Κατσίβελης (0/7 σουτ), Λεκαβίτσιους 13 (4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3 (1 τρίποντο, 4 ασίστ), Γουορντ 6 (3/3 δίποντα, 3 ασίστ), Βεζένκοβ 11 (3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 14 (2/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 1/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μιλουτίνοβ 10 (5/6 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ), Μόρις 6 (3/3 δίποντα, 2 ασίστ), Παπανικολάου 12 (3/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ασίστ), Πίτερς 7 (1/2 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόουνς 11 (5/7 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φουρνιέ 14 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 3 ασίστ)