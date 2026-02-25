Φιλικό στο Παγκρήτιο για την Εθνική Ελλάδας τον Ιούνιο
Επιστροφή στο Ηράκλειο για την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, αφού η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε να πραγματοποιηθεί φιλικό ματς για τη γαλανόλευκη τον Ιούνιο, στο Παγκρήτιο.
- Πάτρα: Ξέφυγε τον κίνδυνο το 5 μηνών βρέφος με μηνιγγίτιδα – «Έχει κερδίσει την μάχη για την ζωή»
- Από 2 Μαρτίου οι ηλεκτρονικές εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά - Δείτε πώς
- Δικηγόρος εμφανίστηκε με περίστροφο μέσα σε δικαστική αίθουσα
- Βύρων Θεοδωρόπουλος: Η ιστορία των Ελλήνων γραμμένη με γαλάζιο μελάνι
Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στο Ηράκλειο και το Παγκρήτιο, καθώς όπως αποφάσισε την Τετάρτη (25/2) η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, θα διεξαχθεί εκεί φιλικός αγώνας για τη «γαλανόλευκη» τον προσεχή Ιούνιο.
Ο αντίπαλος της Εθνικής για το εν λόγω φιλικό ματς στο Παγκρήτιο θα γίνει γνωστός μετά το πέρας των ματς των Εθνικών ομάδων στη διακοπή του Μαρτίου.
Υπενθυμίζεται ότι το Ηράκλειο είναι η έδρα της Εθνικής Γυναικών, ενώ και την περσινή χρονιά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στους άνδρες, είχε δώσει στο Παγκρήτιο δύο ματς κόντρα σε Βουλγαρία και Σλοβενία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε επίσης τη συμμετοχή της Εθνικής Ελπίδων και της Εθνικής Νέων σε φιλικούς αγώνες τον ερχόμενο Μάιο.
- Ο Μπαντέ έκανε δώρο στον Μεντιλίμπαρ (pic)
- Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ
- O Μέσι αποκάλυψε τι μετανιώνει από τη ζωή του (vid)
- Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον θρύλο Σωτήρη Γκαβέζο (pics)
- Φιλικό στο Παγκρήτιο για την Εθνική Ελλάδας τον Ιούνιο
- Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι
- Χωρίς Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μπενφίκα
- Εξανεμίζονται τα όνειρα του Νεϊμάρ για Μουντιάλ: «Ο Αντσελότι δεν θα τον καλέσει στα φιλικά»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις