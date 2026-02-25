Φιλικό στο Παγκρήτιο για την Εθνική Ελλάδας τον Ιούνιο

Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στο Ηράκλειο και το Παγκρήτιο, καθώς όπως αποφάσισε την Τετάρτη (25/2) η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, θα διεξαχθεί εκεί φιλικός αγώνας για τη «γαλανόλευκη» τον προσεχή Ιούνιο.

Ο αντίπαλος της Εθνικής για το εν λόγω φιλικό ματς στο Παγκρήτιο θα γίνει γνωστός μετά το πέρας των ματς των Εθνικών ομάδων στη διακοπή του Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι το Ηράκλειο είναι η έδρα της Εθνικής Γυναικών, ενώ και την περσινή χρονιά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στους άνδρες, είχε δώσει στο Παγκρήτιο δύο ματς κόντρα σε Βουλγαρία και Σλοβενία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε επίσης τη συμμετοχή της Εθνικής Ελπίδων και της Εθνικής Νέων σε φιλικούς αγώνες τον ερχόμενο Μάιο.