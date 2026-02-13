Αυτό είναι το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League

Η Εθνική ομάδα έμαθε τους αντιπάλους της στη League A του Nations League και έγινε γνωστό και το πρόγραμμα στον όμιλο που θα έχει τις Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας στις 24 Σεπτεμβρίου απέναντι στη Σερβία στον δεύτερο όμιλο της κορυφαίας λίγκας του Nations League, ενώ ακολουθεί δεύτερη σερί έξοδος, αυτή τη φορά στη Γερμανία. Η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τη Γαλανόλευκη θα διεξαχθεί στη 1 Οκτωβρίου με αντίπαλο την Ολλανδία.

Τέσσερις αγώνες, δύο διαδοχικοί εκτός και δύο εντός έδρας στο διευρυμένο χρονικά παράθυρο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και από έναν αγώνα (εντός και εκτός) στο διεθνές παράθυρο του Νοεμβρίου για την Εθνική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στον όμιλο του Nations League για την Εθνική:

1η αγωνιστική, 24 Σεπτεμβρίου

Σερβία – Ελλάδα (21:45)

Ολλανδία – Γερμανία (21:45)

2η αγωνιστική, 27 Σεπτεμβρίου

Γερμανία – Ελλάδα (21:45)

Σερβία – Ολλανδία (19:00)

3η αγωνιστική, 1 Οκτωβρίου

Ελλάδα – Ολλανδία (21:45)

Γερμανία – Σερβία (21:45)

4η αγωνιστική, 4 Οκτωβρίου

Ελλάδα – Γερμανία (21:45)

Ολλανδία – Σερβία (21:45)

5η αγωνιστική, 13 Νοεμβρίου

Ολλανδία – Ελλάδα (21:45)

Σερβία – Γερμανία (21:45)

6η αγωνιστική, 16 Νοεμβρίου

Ελλάδα – Σερβία (21:45)

Γερμανία – Ολλανδία (21:45)