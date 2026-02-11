sports betsson
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Ιστορική συμμετοχή για την Εθνική στη League A του Nations League – Τι πρέπει να γνωρίζετε για την κλήρωση
Ποδόσφαιρο 11 Φεβρουαρίου 2026, 13:51

Ιστορική συμμετοχή για την Εθνική στη League A του Nations League – Τι πρέπει να γνωρίζετε για την κλήρωση

Η Εθνική μας ομάδα μπαίνει στην κλήρωση του Nations League στις 12 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες – Αναλυτικά όλα τα γκρουπ δυναμικότητας και οι ημερομηνίες

Σύνταξη
Το Nations League 2026-27 μετράει αντίστροφα για την κλήρωση της φάσης των ομίλων που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 19:00, με την Εθνική μας ομάδα να τοποθετείται για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League A, μετά από δύο συνεχόμενες ανόδους.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν 54 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA, οι οποίες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες (Leagues), βάσει της επίσημης λίστας κατάταξης. Οι κληρώσεις των League A, B και C θα διαμορφώσουν τέσσερις ομίλους των τεσσάρων ομάδων. Κάθε εθνική ομάδα θα κληρωθεί με μία αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, εκτός από το δικό της, και θα δώσει έξι αγώνες – τρεις εντός και τρεις εκτός έδρας.

Η League D θα αποτελείται από δύο ομίλους των τριών ομάδων, με κάθε συμμετέχουσα να δίνει τέσσερις αγώνες συνολικά.

Δείτε όλα τα γκρουπ δυναμικότητας και το League A με την Εθνική:

Τα γκρουπ δυναμικότητας της League A με την Εθνική μας ομάδα

Η κορυφαία κατηγορία περιλαμβάνει 16 ομάδες, χωρισμένες σε τέσσερα pot:

Pot 1: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία
Pot 2: Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία
Pot 3: Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία
Pot 4: Ουαλία, Τσεχία, Ελλάδα, Τουρκία

Η Ελλάδα βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας και γνωρίζει ότι θα κληρωθεί με τρεις ισχυρούς αντιπάλους, έναν από κάθε ανώτερο pot.

Οι ημερομηνίες των αγώνων

1η αγωνιστική: 24–26 Σεπτεμβρίου 2026
2η αγωνιστική: 27–29 Σεπτεμβρίου 2026
3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2026
4η αγωνιστική: 4–6 Οκτωβρίου 2026
5η αγωνιστική: 12–14 Νοεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 15–17 Νοεμβρίου 2026

Τα προημιτελικά της League A και τα play-off των κατηγοριών A/B και B/C θα διεξαχθούν στις 25–30 Μαρτίου 2027, ενώ η τελική φάση έχει οριστεί για τις 9–13 Ιουνίου 2027. Τα play-off της League C/D θα πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο του 2028.

Το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων θα καταρτιστεί μετά την κλήρωση και θα ανακοινωθεί επίσημα την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026.

