Nations League 2026: Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι της Ελλάδας

Το όνειρο της πρόκρισης στο Μουντιάλ «έσβησε» για την Εθνική Ελλάδας. Πλέον, η γαλανόλευκη έχει μπροστά της, τους αγώνες του Nations League για το 2026, εκεί όπου την περσινή χρονιά «μάγεψε» με τις εμφανίσεις της και προβιβάστηκε στη League A.

Πλέον, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με τις Τουρκία, Τσεχία αλλά και Ουαλία, με την κλήρωση να πραγματοποιείται στις αρχές της νέας χρονιάς.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ελλάδα έχει «κλειδώσει» την παρουσία της στο πρώτο ή το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, για το Euro του 2028, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα που θα έχει στο Nations League.

Τα γκρουπ δυναμικότητας

📊 Pots for the next edition of 🏁 UEFA Nations League are already known. 🗓️ Draw: early 2026 🏁 UNL placement will determine pots for EURO 2028 qualifiers: Pot 1⃣: League A teams finishing 1st-3rd in each group

Pot 2⃣: League A teams finishing 4th, League B teams finishing… pic.twitter.com/EYhv58xRHF — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 16, 2025

Συνεπώς, στο 1ο γκρουπ βρίσκονται οι Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία και Γερμανία, στο 2ο οι Ιταλία, Ολλανδία, Κροατία και Δανία, ενώ το τρίτο απαρτίζεται από τις Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία και Νορβηγία.