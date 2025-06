Nations League: Για το… repeat η Ισπανία κόντρα στην Πορτογαλία

Η -τυπικά γηπεδούχος- Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Ισπανία με φόντο την κούπα του Nations League (22:00) στην «Allianz Arena», του Μονάχου. Σε περίπτωση η «φούρια ρόχα» κατακτήσει το τρόπαιο, τότε θα είναι το δεύτερο συνεχόμενο που θα έχει πάρει, καθώς ήταν η πρωταθλήτρια της διοργάνωσης και τη σεζόν 2022/23. Για την «νασιονάλ», σε περίπτωση κατάκτησης θα είναι και για αυτήν το δεύτερο τρόπαιο, καθώς το έχει πάρει και αυτή την σεζόν 2018/19.

Λίγες ώρες πριν από αυτό το μεγάλο ματς, θα διεξαχθεί και ο μικρός τελικός της διοργάνωσης, ανάμεσα σε Γερμανία και Γαλλία (16:00).

Η νικήτρια του πρώτου τίτλου του Nations League το 2019, Πορτογαλία, έχει την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει ξανά, καθώς –όπως και η Ισπανία– διεκδικεί το προνόμιο να γίνει η πρώτη ομάδα που κατακτά δύο φορές τη διοργάνωση. Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ παραμένει στο Μόναχο για τον τελικό, έχοντας αποκλείσει τη διοργανώτρια Γερμανία με ανατροπή, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σκοράρει το νικητήριο γκολ, μετά την εντυπωσιακή ισοφάριση του Φρανσίσκο Κονσεϊσάο. Η αναμέτρηση με την Ισπανία αναμένεται να ξυπνήσει ευχάριστες αναμνήσεις για τον 40χρονο Ρονάλντο, ο οποίος είχε πετύχει χατ-τρικ στην αξέχαστη συνάντηση των δύο ομάδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018· επίδοση που, αν επαναληφθεί την Κυριακή, θα τον φέρει μπροστά από τον Βίκτορ Γκιόκερες ως πρώτο σκόρερ της φετινής διοργάνωσης του Nations League.

⚽️ Portugal vs Spain 🏟️ Munich Football Arena 🏆 Nations League final #NationsLeague pic.twitter.com/UEqReykzzO

Η κάτοχος Ισπανία έχει την ευκαιρία να κατακτήσει σημαντική διεθνή διάκριση για τρίτη διαδοχική χρονιά, καθώς ο Λουίς ντε λα Φουέντε την οδήγησε ήδη στην κορυφή του Nations League το 2023 και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2024. Δεν ήταν δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί η «Λα Ρόχα» είναι τόσο ασταμάτητη, καθώς προηγήθηκε με 4-0 απέναντι στη Γαλλία, ωστόσο, φάνηκαν κάποιες αδυναμίες, αφού η Γαλλία αντέδρασε -με τελικό σκορ το 5-4. Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων ενόψει της Κυριακής μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, με τον Μικέλ Μερίνο να προειδοποιεί για την ποιότητα της Πορτογαλίας: «Είναι μια ομάδα απίστευτης ποιότητας – αρκεί να κοιτάξει κανείς την αρχική ενδεκάδα και την αποστολή».

Τα όνειρα της Γερμανίας για πρόκριση σε τελικό Nations League εντός έδρας τελείωσαν «άδοξα» στο Μόναχο, καθώς το εντυπωσιακό γκολ του Φρανσίσκο Κονσεϊσάο και το τελείωμα του Κριστιάνο Ρονάλντο ανέτρεψαν το προβάδισμα που είχε δώσει ο Φλόριαν Βιρτς στην ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν στο 48ο λεπτό. Το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό, αλλά ο Γερμανός προπονητής εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος και χαρακτήρισε την εμφάνιση «μία από τις πιο αδύναμες της τελευταίας ενάμισης χρονιάς». Πλέον ελπίζει τουλάχιστον σε μια πιο πειστική παρουσία απέναντι στη Γαλλία, την οποία η Γερμανία δεν έχει κερδίσει στα τέσσερα τελευταία επίσημα μεταξύ τους παιχνίδια.

Cherki’s first touch for the goal 🥵#NationsLeague pic.twitter.com/weyBQCenCF

— UEFA EURO (@UEFAEURO) June 7, 2025