Γερμανία – Πορτογαλία 1-2: Μεγάλη νίκη με ανατροπή και οι Πορτογάλοι πάνε για το δεύτερο Nations League (vids)

Τον δεύτερο τίτλο της στο Nations League, μετά από αυτόν του 2019, θα διεκδικήσει η Πορτογαλία η οποία επικράτησε της Γερμανίας στο Μόναχο και την «Allianz Arena» με 2-1, με ανατροπή, και θα περιμένει στον τελικό είτε την Ισπανία, είτε τη Γαλλία.

Ολόκληρη η… ιστορία της αναμέτρησης γράφτηκε στο δεύτερο μέρος, με τα «πάντσερ» να προηγούνται αλλά το σύνολο του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ να απαντά μέσα σε πέντε λεπτά φτάνοντας στη μεγάλη ανατροπή και θα ψάξει ακόμα ένα τρόπαιο. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τα 937 γκολ καριέρας!

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Γερμανία να πατά καλύτερα και να έχει την πρώτη καλή στιγμή στο 4′. Ο Βιρτς βρήκε πολύ όμορφα τον Κίμιχ, εκείνος γύρισε στον Γκορέτσκα, αλλά ο έμπειρος μέσος σούταρε αδύναμα και ο Κόστα μπλόκαρε. Η απάντηση των Πορτογάλων ήρθε άμεσα με τον Ρονάλντο στο 7′ να σουτάρει, αλλά τον Τερ Στέγκεν να μην έχει πρόβλημα.

Ο ρυθμός έπεσε στη συνέχεια, με τα «πάντσερ» να απειλούν ξανά στο 19′, όταν ο Βολτεμάντε σούταρε και ο Κόστα έκανε μεγάλη επέμβαση. Δύο λεπτά μετά ο Πορτογάλος τερματοφύλακας επενέβη ξανά μετά το σουτ του Γκορέτσκα. Στα επόμενα λεπτά οι Γερμανοί πίεσαν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα και μετά το 40′ ο ρυθμός έπεσε εκ νέου, για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο στο 0-0.

Με το… καλησπέρα του δεύτερου μέρους η Γερμανία άνοιξε το σκορ. Ο Κίμιχ τσίμπησε την μπάλα και ο Βιρτς με κεφαλιά έκανε το 1-0 στο 48′. Έπειτα η Πορτογαλία πήρε μέτρα στο γήπεδο και έψαξε το γκολ.

⚡GOAL: FLORIAN WIRTZ BANGS THE OPENER FOR GERMANY!!!!!!!!!!

Κάτι που κατάφερε στο 63′. Ο Κονσεϊσάο έκανε μια τρομερή ενέργεια και πλασέ το 1-1 για την ομάδα του. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πέντε λεπτά μετά οι Ίβηρες έφεραν… τούμπα το ματς με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Μέντες έκανε το γύρισμα και ο CR7 ήταν στο κατάλληλο σημείο για το 2-1.

FRANCISCO CONCEICAO GOAL VS GERMANY IN NATIONS LEAGUE!#NationsLeague pic.twitter.com/9HYYPnOW2M

— Darian (@tweetsbydarian) June 4, 2025

Στο 82′ ο Αντεγέμι μπήκε από τα αριστερά, εξαπέλυσε ένα τρομερό σουτ, αλλά η μπάλα βρήκε στο δεξί δοκάρι των Γερμανών. Επτά λεπτά μετά ο Τερ Στέγκεν έδειξε την κλάση του και σταμάτησε διαδοχικά Ζότα και Κονσεϊσάο. Τίποτα δεν άλλαξε στις καθυστερήσεις και η Πορτογαλία πέρασε στον τελικό του Nations League όπου θα διεκδικήσει το δεύτερο της τρόπαιο στη διοργάνωση.

🇵🇹🔥 RONALDO DOES IT AGAIN!

At 40 years old, Cristiano Ronaldo bags a clutch goal to put Portugal ahead 2-1 vs Germany in the Nations League semi-final! ⚽🐐

219 caps. Still breaking records. Still deciding games. pic.twitter.com/EnTUP0kzJM

— EBM™ (@ElBichoMindset) June 4, 2025