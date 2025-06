Δείτε τα γκολ του μεγάλου αγώνα Γερμανίας – Πορτογαλίας (vids)

Απόψε αναμετρούνται για τα ημιτελικά του Nations League, η εθνική Πορτογαλίας με την εθνική Γερμανίας. Στο παιχνίδι προηγήθηκε με γκολ του Φλόριαν Βιρτς τα «πάντσερ» με μία ωραία πάσα-λόμπα του Τζόσουα Κίμιχ και με κεφαλιά, ο παίκτης της Μπάγερ Λεβερκούζεν άνοιξε το σκορ.

⚡GOAL: FLORIAN WIRTZ BANGS THE OPENER FOR GERMANY!!!!!!!!!!

Η Πορτογαλία όμως βρήκε την απάντηση με μία γκολάρα του Φρανσίσκο Κονσεϊσάο (γιου του Σέρχιο πρώην προπονητή της Μίλαν και της Πόρτο) με σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή έκανε το 1-1 και έφερε τον αγώνα στα ίσα.

FRANCISCO CONCEICAO GOAL VS GERMANY IN NATIONS LEAGUE! #NationsLeague pic.twitter.com/9HYYPnOW2M

Έπειτα ήρθε και η ολική ανατροπή από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που πήρε πάσα πάρε-βάλε από τον Νούνο Μέντες.

🇵🇹🔥 RONALDO DOES IT AGAIN!

At 40 years old, Cristiano Ronaldo bags a clutch goal to put Portugal ahead 2-1 vs Germany in the Nations League semi-final! ⚽🐐

219 caps. Still breaking records. Still deciding games. pic.twitter.com/EnTUP0kzJM

— EBM™ (@ElBichoMindset) June 4, 2025