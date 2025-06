Ένα απρόσμενο περιστατικό επηρέασε τον ημιτελικό του Nations League ανάμεσα στη Γερμανία και την Πορτογαλία. Λίγο πριν από την προγραμματισμένη σέντρα, δυνατή χαλαζόπτωση ανάγκασε τους παίκτες να διακόψουν το ζέσταμα και να επιστρέψουν στα αποδυτήρια.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η έναρξη του αγώνα να καθυστερήσει κατά δέκα λεπτά, προκειμένου να δοθεί στους ποδοσφαιριστές ο απαραίτητος χρόνος για να προετοιμαστούν εκ νέου. Μετά τη λήξη του καιρικού φαινομένου, οι δύο ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο της «Allianz Arena» για να συνεχίσουν την προθέρμανσή τους.

