Εθνική Ελλάδας: Τι «κυνηγάει» μέσω του Nations League και ενόψει προκριματικών του Euro 2028

Η Εθνική Ελλάδας έμαθε πριν λίγη ώρα τους τρεις αντιπάλους της στον όμιλο της League A του Nations League 2026/27 και αυτές είναι η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σερβία.

Με δεδομένο τα «ηχηρά» ονόματα που έχει να αντιμετωπίσει η Γαλανόλευκη οφείλει να παλέψει τουλάχιστον για την τρίτη θέση. Η παρουσία της στη διοργάνωση θα επηρεάσει και το γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro 2028.

Πλέον οι ομάδες δεν κατανέμονται στα γκρουπ δυναμικότητας με βάση την κατάταξή τους στο ranking της FIFA, αλλά με την παρουσία τους στο Nations League, κάτι που τη δεδομένη στιγμή βολεύει την Ελλάδα.

Αν το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τερματίσει από 1η έως 3η στον όμιλό της, τότε θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro. Αν τερματίσει τέταρτη θα βρεθεί στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και θα έχει μπροστά της μία από τις ισχυρές αντιπάλους στην προσπάθεια επιστροφής σε μία μεγάλη διοργάνωση μετά από πολλά χρόνια.

Τρόπος διεξαγωγής και τι σημαίνει κάθε θέση

Αναλυτικότερα κάθε θέση στον όμιλλο έχει τη δική της σημασία και οδηγεί σε διαφορετικό μονοπάτι. Συγκεκριμένα, οι δύο πρώτοι κάθε ενός από τους τέσσερις ομίλους της πρώτης κατηγορίας προκρίνονται στα προημιτελικά τα οποία θα είναι διπλά ματς και θα διεξαχθούν στο διάστημα 25 και 30 Μαρτίου του 2027. Οι τέσσερις νικητές θα παίξουν στην τελική φάση το καλοκαίρι του 2027 με φόντο την κούπα.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στην τρίτη θέση κάθε ομίλου θα παίξουν στα μπαράζ παραμονής-ανόδου με μία από αυτές που θα βγουν δεύτερες στον όμιλό της στη δεύτερη κατηγορία της διοργάνωσης. Πάλι οι αγώνες είναι διπλοί και θα διεξαχθούν στις ίδιες ημερομηνίες που είναι προγραμματισμένα τα προημιτελικά. Τέλος, οι ομάδες που θα τερματίσουν στην τέταρτη θέση υποβιβάζονται απευθείας στη δεύτερη κατηγορία.

Έτσι θα προκύψουν τα γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028:

A’ γκρουπ: Οι ομάδες της League A που θα τερματίσουν από πρώτες έως τρίτες στο γκρουπ του Nations League.

Β’ γκρουπ: Οι ομάδες της League A που θα τερματίσουν τέταρτες στο γκρουπ του Nations League και οι ομάδες της League B που θα τερματίσουν πρώτες ή δεύτερες στο γκρουπ τους.

Γ’ γκρουπ: Οι ομάδες της League B που θα τερματίσουν τρίτες ή τέταρτες στο γκρουπ του Nations League και οι ομάδες της League C που θα τερματίσουν πρώτες στο γκρουπ τους

Δ’ γκρουπ: Οι ομάδες της League C που θα τερματίσουν από δεύτερες έως τέταρτες στο γκρουπ του Nations League.

Ε’ γκρουπ: Οι ομάδες της League D.

Σημειώνεται πως οι νικητές του κάθε ομίλου του Nations League κερδίζουν μια δεύτερη ευκαιρία για πρόκριση στο Euro 2028 εάν δεν τα καταφέρουν μέσω των προκριματικών.