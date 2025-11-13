sports betsson
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Euro 2028: Όλο το πρόγραμμα – Πότε και πού θα γίνει ο τελικός
Ποδόσφαιρο 13 Νοεμβρίου 2025 | 09:35

Euro 2028: Όλο το πρόγραμμα – Πότε και πού θα γίνει ο τελικός

Η UEFA ανακοίνωσε τα γήπεδα που θα γίνει το εναρκτήριο ματς και ο μεγάλος τελικός, όπως και τις ώρες των ματς του Euro 2028.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Spotlight

Η Κάρντιφ θα φιλοξενήσει τον εναρκτήριο αγώνα του Euro 2028 στις 9 Ιουνίου, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στο Wembley του Λονδίνου στις 9 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (12/11) η UEFA.

Η διοργάνωση, που συνδιοργανώνεται από Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Ιρλανδία, θα περιλαμβάνει 51 αγώνες με τη συμμετοχή 24 εθνικών ομάδων σε εννέα γήπεδα οκτώ πόλεων, ανάμεσά τους το Μπέρμιγχαμ, το Δουβλίνο, η Γλασκώβη, το Λίβερπουλ, το Μάντσεστερ και το Νιούκαστλ.

Οι ημιτελικοί και ένας από τους προημιτελικούς θα φιλοξενηθούν επίσης στο Wembley, ενώ οι υπόλοιποι προημιτελικοί θα διεξαχθούν στο Δουβλίνο, τη Γλασκώβη και το Κάρντιφ. Οι αγώνες της φάσης των 16 θα κατανέμονται σε όλα τα γήπεδα υποδοχής, εκτός του Wembley.

«Στο EURO 2028, όλοι θα μιλήσουμε τη γλώσσα του ποδοσφαίρου, δυνατά, καθαρά και ενωμένα», δήλωσε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφερίν, προσθέτοντας: «Οι «οικοδέσποινες» χώρες, όπου το παιχνίδι πρωτοδημιουργήθηκε, ανυπομονούν να καλωσορίσουν εκατομμύρια φιλάθλους σε θρυλικά γήπεδα… Μέσω της οργάνωσης των αγώνων, συμπεριλαμβανομένης και μιας νέας, πιο βολικής ώρας έναρξης για τον τελικό, θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε την εμπειρία των φιλάθλων».

Όλες οι ώρες και οι ημερομηνίες που ανακοίνωσε η UEFA για το EuRO 2028

Η UEFA έχει επιβεβαιώσει τρεις ώρες έναρξης για τους αγώνες: 14:00, 17:00 και 20:00 GMT.

Σύμφωνα με ανεξάρτητη αξιολόγηση, το τουρνουά αναμένεται να αποφέρει 3,6 δισεκατομμύρια λίρες ( $ 4,83 δισ.) σε κοινωνικοοικονομικά οφέλη για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία μεταξύ 2028 και 2031, περιλαμβάνοντας δημιουργία θέσεων εργασίας, περιφερειακή ανάπτυξη και δαπάνες από διεθνείς επισκέπτες.

Οι κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Ιρλανδίας δεσμεύτηκαν συνολικά με χρηματοδότηση έως 740 εκατομμύρια λίρες ( $ 993,15 εκατ.) για να εξασφαλιστεί ότι η διοργάνωση θα είναι «ασφαλής και θα προσφέρει εμπειρία παγκόσμιας κλάσης» για τους φιλάθλους και τις τοπικές κοινότητες.

«Η κλίμακα του τουρνουά θα έχει πραγματικά θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες σε όλη τη χώρα», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Αγγλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FA), Μαρκ Μπούλιγχαμ. «Θα είναι ένα τουρνουά για τους φιλάθλους, με την εμπειρία τους στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας».

Τον Μάιο, η UEFA ανακοίνωσε ότι η Αγγλία, η Ιρλανδία, η Σκωτία και η Ουαλία θα συμμετάσχουν στα προκριματικά του Euro 2028, με μόλις δύο θέσεις να είναι διαθέσιμες εάν δεν προκριθούν απευθείας. Η Αγγλία είχε τερματίσει δεύτερη στο Euro 2024, ενώ η Σκωτία αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων. Η Ουαλία και η Ιρλανδία δεν κατάφεραν να προκριθούν στο περσινό τουρνουά που φιλοξενήθηκε στη Γερμανία.

Τέλος, η Βόρεια Ιρλανδία επιλέχθηκε για να φιλοξενήσει την κλήρωση των προκριματικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2026 στο Μπέλφαστ.

Headlines:
Ναυτιλία
Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

Το έντερο «μιλάει» και η AI το «μεταφράζει» – Όσα μας αποκαλύπτει

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Απίστευτη ατυχία: Ο Έβανς μπήκε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού επειδή τραυματίστηκε ο Νιλικίνα
Euroleague 13.11.25

Απίστευτη ατυχία: Ο Έβανς μπήκε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού επειδή τραυματίστηκε ο Νιλικίνα

Ο Κίναν Έβανς είναι και φέτος ο μεγάλος άτυχος στον Ολυμπιακό, ο οποίος τραυματίστηκε στο ντεμπούτο του στη φετινή Ευρωλίγκα - Η διπλή ατυχία με την αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα της επανένταξής του που έγινε λόγω τραυματισμού του Φρανκ Νιλικίνα

Σύνταξη
Φουρνιέ για τον τραυματισμό του Έβανς: «Σπαρακτική στιγμή, ένιωθες την ενέργεια να φεύγει από το γήπεδο»
Euroleague 13.11.25

Φουρνιέ για τον τραυματισμό του Έβανς: «Σπαρακτική στιγμή, ένιωθες την ενέργεια να φεύγει από το γήπεδο»

Στη στιγμή του αγώνα, τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς που επισκίασε το αγωνιστικό κομμάτι, στάθηκε ο Εβάν Φουρνιέ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ζαλγκίρις.

Σύνταξη
Η «δεύτερη νεότητα» του Λούκα Μόντριτς στη Μίλαν
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Η «δεύτερη νεότητα» του Λούκα Μόντριτς στη Μίλαν

Σύμφωνα με αξιολόγηση διαδικτυακής πλατφόρμας ο 40χρονος Λούκα Μόντριτς φιγουράρει στην πέμπτη θέση μεταξύ όλων των παικτών που αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα.

Βάιος Μπαλάφας
Λας Πάλμας – Ολυμπιακός 3-0 σετ: Αποκλεισμός από το Champions League, συνεχίζει στο CEV Cup
CEV Champions League 12.11.25

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Λας Πάλμας (3-0 σετ) και θα συνεχίσει στο CEV Cup

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην Ισπανία απέναντι στη Λας Πάλμας (ήττα με 3-0 σετ), αποκλείστηκε από τα προκριματικά του Champions League και θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία μέσω του CEV Cup.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το «ιπτάμενο παλάτι» του Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Bombardier Global Express 6500 των 50 εκατομμυρίων ευρώ
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Το «ιπτάμενο παλάτι» του Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Bombardier Global Express 6500 των 50 εκατομμυρίων ευρώ

Η πιο ακριβή αγορά στη ζωή του Πορτογάλου σούπερ σταρ είναι ένα ιδιωτικό αεροσκάφος που συνδυάζει την τεχνολογία, την άνεση και την πολυτέλεια ενός πεντάστερου ξενοδοχείου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παναγιώτης Καραϊσκος: «Η μητέρα μου, μου έσωσε τη ζωή από υπερβολική δόση»
Άλλα Αθλήματα 12.11.25

Παναγιώτης Καραϊσκος: «Η μητέρα μου, μου έσωσε τη ζωή από υπερβολική δόση»

Ο νικητής του Μαραθωνίου της Αθήνας, Παναγιώτης Καραϊσκος, μίλησε για τη σκοτεινή περίοδο των ναρκωτικών, αποκάλυψε ότι η μητέρα του, τον έσωσε και έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Κουτάισι – Περιστέρι Betsson 53-101: Nίκησε με 48 πόντους διαφορά και «αγκάλιασε» την πρόκριση
Fiba Europe Cup 12.11.25

Κουτάισι – Περιστέρι Betsson 53-101: Nίκησε με 48 πόντους διαφορά και «αγκάλιασε» την πρόκριση

Το Περιστέρι Betsson κυριάρχησε απόλυτα κόντρα στην Κουτάισι, επικράτησε με το εντυπωσιακό 101-53 εκτός έδρας και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκρισή του στη φάση των «16» του Fiba Europe Cup.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ακρίβεια: Ο παγκόσμιος δείκτης κόστους ζωής και η σύγκριση της Ελλάδας με τον υπόλοιπο κόσμο
Ακρίβεια 13.11.25

Ο παγκόσμιος χάρτης του κόστους ζωής και η δύσκολη ελληνική πραγματικότητα

Η μάχη με την ακρίβεια συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στην Ελλάδα, καθώς το αυξημένο κόστος ζωής δοκιμάζει την αντοχή των νοικοκυριών. Παρόλο που ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει η συσσωρευμένη αύξηση των τιμών σε βασικά αγαθά, σε συνδυασμό με το «άλμα» στο κόστος στέγασης, έχει οδηγήσει στην δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης του μέσου Έλληνα. Ο παγκόσμιος χάρτης του κόστους ζωής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δαμάσι: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών – Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος
Ελλάδα 13.11.25

Τραγωδία: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών - Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Δαμάσι, όπου μια 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο αρτοποιείο που διατηρούσε η ίδια.

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία
Ελλάδα 13.11.25

ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων - Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους δημόσιους λειτουργούς

Σύνταξη
Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ
Fizz 13.11.25

Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ

Προτού γίνει ο σταρ του Χόλιγουντ που όλοι ξέρουμε σήμερα, ο Τζέισον Στέιθαμ είχε σχέση με την Κέλι Μπρουκ - ωστόσο το μοντέλο και ηθοποιός ένιωσε ότι παράτησε τη ζωή της για χάρη του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φάμελλος: Επικίνδυνη και διεφθαρμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Επιμένω στη θέση για ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Φάμελλος: Επικίνδυνη και διεφθαρμένη η κυβέρνηση Μητσοτάκη – Επιμένω στη θέση για ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ενώ ανέφερε ότι «με μεγάλο ενδιαφέρον θα διαβάσω το βιβλίο του Α. Τσίπρα. Με ενδιαφέρει από την άποψη ότι υπάρχει μια συζήτηση για το παρελθόν που μας τροφοδοτεί και για το μέλλον»

Σύνταξη
Ποιοι είναι πραγματικά οι σκύλοι Pitbull;
Λανθασμένη αντίληψη 13.11.25

Ποιοι είναι πραγματικά οι σκύλοι Pitbull;

Είναι από τους πιο παρεξηγημένους σκύλους, καθώς το Pitbull εάν πέσει σε λάθος χέρια ή εκπαιδευτεί με λανθασμένο τρόπο παρουσιάζει ανάρμοστες συμπεριφορές, όπως όλοι οι σκύλοι, άλλωστε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ιστορικές αλλαγές στις ΗΠΑ – Γιατί «ζήλεψε» ο Τραμπ τον στρατό του Σαντάμ;
Μαζικές εκκαθαρίσεις 13.11.25

Ιστορικές αλλαγές στις ΗΠΑ – Γιατί «ζήλεψε» ο Τραμπ τον στρατό του Σαντάμ;

Θα είναι μια δύσκολα αναστρέψιμη τραγωδία εάν οι Αμερικανοί μεταμορφώσουν τον στρατό τους σε απειλή για τις ελευθερίες στο εσωτερικό και άχρηστο για τις πραγματικές προκλήσεις στο εξωτερικό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αναζητώντας δημοσκοπικά σωσίβια
Editorial 13.11.25

Αναζητώντας δημοσκοπικά σωσίβια

Τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ προσπαθούν εναγωνίως να δείξουν ότι η κυβέρνηση «γυρίζει το παιχνίδι»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γιατί οι ληστές αγαπάνε τόσο τα γαλλικά μουσεία; Μία «επιδημία» εν εξελίξει
Κόσμος 13.11.25

Γιατί οι ληστές αγαπάνε τόσο τα γαλλικά μουσεία; Μία «επιδημία» εν εξελίξει

Τα γαλλικά μουσεία φαίνεται να βρίσκονται υπό το άπιαστο «βλέμμα» των ληστών από το 2024, με τις κλοπές να έχουν αυξηθεί και το κράτος να μην φαίνεται αρκετά ικανό να βάλει «στοπ»

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πώς η Σίντνεϊ Σουίνι έχασε 13,6 κιλά σε 7 εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας «Christy»
Πειθαρχία 13.11.25

Πώς η Σίντνεϊ Σουίνι έχασε 13,6 κιλά σε 7 εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας «Christy»

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε πώς κατάφερε να χάσει 13,6 κιλά μεταξύ του τέλους της σειράς «Christy» και της έναρξης της σειράς «The Housemaid» και της 3ης σεζόν της σειράς «Euphoria» μόλις επτά εβδομάδες αργότερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Ο «χρησμός» του συνεδρίου, οι απόψεις Γερουλάνου και οι λεπτές εσωκομματικές ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

ΠΑΣΟΚ: Ο «χρησμός» του συνεδρίου, οι απόψεις Γερουλάνου και οι λεπτές εσωκομματικές ισορροπίες

H απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στον Γερουλάνο, η στρατηγική της «συμπερίληψης» και η παρέμβαση Διαμαντοπούλου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Απίστευτη ατυχία: Ο Έβανς μπήκε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού επειδή τραυματίστηκε ο Νιλικίνα
Euroleague 13.11.25

Απίστευτη ατυχία: Ο Έβανς μπήκε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού επειδή τραυματίστηκε ο Νιλικίνα

Ο Κίναν Έβανς είναι και φέτος ο μεγάλος άτυχος στον Ολυμπιακό, ο οποίος τραυματίστηκε στο ντεμπούτο του στη φετινή Ευρωλίγκα - Η διπλή ατυχία με την αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα της επανένταξής του που έγινε λόγω τραυματισμού του Φρανκ Νιλικίνα

Σύνταξη
Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε τo συμβιβαστικό νομοσχέδιο
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε τo συμβιβαστικό νομοσχέδιο

Ο οικονομικός αντίκτυπος της διακοπής λειτουργίας (shutdown) της κυβέρνησης στις ΗΠΑ υπολογίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός σημαντικός - Η υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας, δεν έχει νικητές αλλά απογοήτευση και εκρεμμότητες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο