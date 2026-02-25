Όλιβερ και Πινέιρο: Ο ένας χειρότερος από τον άλλον οι απαράδεκτοι διαιτητές του Ροσέτι

Όλα ξεκίνησαν από τον απίθανο Ρομπέρτο Ροσέτι. Οι επιλογές του Ιταλού αρχιδιαιτητή της UEFA είχαν γερμανικό άρωμα για τα ματς του Ολυμπιακού με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, για τα πλέι οφ του Champions League. Ο Άγγλος Μάικλ Όλιβερ στην «Bay Arena» και μια εβδομάδα νωρίτερα ο Πορτογάλος Ζοάο Πινέιρο στο Καραϊσκάκη σφύριξαν με φιλοσοφία κατά του Ολυμπιακού. Οι διαιτητές του Ροσέτι δεν αντιμετώπισαν τους ερυθρόλευκους με φιλοσοφία 50-50 στα δυο καθοριστικά ματς και ο επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας της UEFA είναι εκτεθειμένος αλλά και απαράδεκτος.

Στη ρεβάνς Μπάγερ Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός 0-0 ο Όλιβερ έκανε σημαντικά λάθη μόνο σε βάρος του Ολυμπιακού. Μια από τα ίδια και ο VAR, ο συμπατριώτης του Ροσέτι, ο Ιταλός Μάρκο Ντι Μπέλο. Σα να μην έφτανε ο απαράδεκτος Όλιβερ, ο Ντι Μπέλο δεν συνέστησε στον Αγγλο διαιτητή να κάνει ανασκόπηση της φάσης σε δυο περιπτώσεις: 1) Όταν ο Πιρόλα βρέθηκε στο έδαφος στο 38’, στην προσπάθειά του να διεκδικήσει κεφαλιά με τον Γκριμάλντο, 2) Για την αντικανονική χρήση του χεριού του Κουάνσα της Λεβερκούζεν στον Γκαρθία στο 63’, όταν ο παίκτης του Ολυμπιακού έπεσε στο έδαφος.

Στα παραπάνω προσθέστε ότι υπήρξαν και φάουλ που ο Ολιβερ δεν καταλόγισε υπέρ του Ολυμπιακού, όπως και κάρτες που δεν έβγαλε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι δεν έδειξε κίτρινη κάρτα στο 37’ στον Ταμπσόμπα, αν και έσπρωξε με τον βραχίονα του τον Ζέλσον και ανέκοψε την υποσχόμενη επίθεση και ένα ακόμη παράδειγμα το φάουλ που δεν έδωσε στο 62’ στον Ταρέμι, πριν από την επίθεση και το δοκάρι της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Επίσης, δεν έλειψαν και τα λάθη των βοηθών. Ο πρώτος βοηθός Μπερτ δεν υπέδειξε οφσάιντ τον Χόφμαν της Λεβερκούζεν στο 25’, ενώ στο 56’ υπέδειξε σε πολύ οριακή φάση άμεσα οφσάιντ τον Ζέλσον, όμως έπρεπε να περιμένει την ολοκλήρωση της επίθεσης και μετά να το υποδείξει.

Μια από τα ίδια και ο Πορτογάλος Ζοάο Πινέιρο στο πρώτο ματς Ολυμπιακός-Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-2. Μαζί με τον συμπατριώτη του VAR, τον Τιάγκο Μαρτίνς αδίκησαν τους ερυθρόλευκους.

Τέσσερα τα καθοριστικά λάθη που έκαναν:

1) Στο 24’ δεν κλήθηκε ο Πινέιρο να κάνει on field review σε χέρι του Κουένσα καθώς έπρεπε να δοθεί πέναλτι,

2) Η Μπάγερ Λεβερκούζεν έπρεπε να παίζει με δέκα παίκτες από το 42’, καθώς ο Γκαρθία της Λεβερκούζεν έπρεπε να αποβληθεί για το σκληρό μαρκάρισμα στον αστράγαλο του Ποντένσε και όχι να αντικρύσει (μόνο) την κίτρινη κάρτα. Ξεκάθαρο κι αυτό το λάθος. Μέχρι και ο ίδιος ο παίκτης της Λεβερκούζεν πήγε στον διαιτητή, σαν να το παρακαλούσε να μην τον αποβάλει.

3) Κακώς, ακυρώθηκε το γκολ του Ελ Κααμπί. έπειτα από υπόδειξη του VAR για οφσάιντ του Ταρέμι. Ο Ιρανός δεν επηρέασε τη φάση, δεν είχε επαφή με τη μπάλα, δεν ήταν στο οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα, δεν παρενοχλούσε αντίπαλο ποδοσφαιριστή.

4) Μπορεί να ακυρώθηκε το γκολ του Ελ Κααμπί, όμως δεν συνέβη το ίδιο και με το δεύτερο γκολ της Λεβερκούζεν, με δεδομένο ότι ο Άντριχ επηρέαζε το οπτικό πεδίο του Τζολάκη.