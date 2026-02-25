Προγραμματική σύμβαση για δυο νέα σχολεία στο Δήμο Σπάρτης
Σε πορεία υλοποίησης δυο νέων σχολείων βρίσκεται ο Δήμος Σπάρτης.
- Πάτρα: Ξέφυγε τον κίνδυνο το 5 μηνών βρέφος με μηνιγγίτιδα – «Έχει κερδίσει την μάχη για την ζωή»
- Από 2 Μαρτίου οι ηλεκτρονικές εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά - Δείτε πώς
- Δικηγόρος εμφανίστηκε με περίστροφο μέσα σε δικαστική αίθουσα
- Βύρων Θεοδωρόπουλος: Η ιστορία των Ελλήνων γραμμένη με γαλάζιο μελάνι
Στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για τη δημιουργία δύο νέων σχολικών μονάδων, του 6ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης και του 7ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης, προχώρησαν την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, ο Δήμος Σπάρτης και η Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης έγινε στο Διοικητήριο της Π.Ε. Λακωνίας από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχό και τον Αναπληρωτή Δημάρχου Σπάρτης, Δημοσθένη Κακούρο, παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών Λακωνίας, Θεόδωρο Βερούτη, Χωρικού Σχεδιασμού & Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, Σπύρο Τζινιέρη, των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Τάκη Τζινάκο και Κώστα Βλάχο και του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Σπάρτης, Παναγιώτη Τριτάκη.
Τι αφορά το έργοΤ
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το έργο αφορά στην κατασκευή ενός νέου 6θέσιου Δημοτικού Σχολείου, δυναμικότητας 150 μαθητών και ενός νέου 2θέσιου Νηπιαγωγείου, δυναμικότητας 50 νηπίων, τα οποία θα κατασκευαστούν στην περιοχή του Νέου Κόσμου, στη Σπάρτη.
Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα προέρχονται από το Πρόγραμμα «Πελοπόννησος», από το οποίο θα διατεθούν 6,120 εκατ. ευρώ.
Το 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο θα είναι εμβαδού 1.722,42 τ.μ. και θα αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, υπόγειο, ισόγειο και Α΄ όροφος, ενώ το Νηπιαγωγείο θα είναι συνολικού εμβαδού 516,90 τ.μ.
Να σημειωθεί ότι για τον σχεδιασμό του κτηριακού συγκροτήματος έγινε εφαρμογή γενικών και ειδικών αρχών Βιοκλιματικού Σχεδιασμού με κύριο στόχο την κατασκευή κτηριακών κελύφων με συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.
- Η Βαρκελώνη διπλασιάζει τον τουριστικό φόρο για να αντιμετωπίσει την στεγαστική κρίση
- Η γη της ελιάς: Κουτσομπολιά και αλήθειες
- Τενεσί Ουίλιαμς: «Πού είναι ο δάσκαλος, που είναι ο Κάρολος Κουν;»
- Βορίζια: Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 48χρονος ξάδελφος του Καργάκη – Πώς βρέθηκε δίπλα σε αυτόν που πυροβολούσε
- Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ
- Δεκάδες φάκελοι του FBI λείπουν από τα αρχεία Έπσταϊν – Ανάμεσα τους οι συνεντεύξεις των κατήγορων του Τραμπ
- Νέα έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Δομοκού – Αυτοσχέδια μαχαίρια, μεταλλικές λάμες και κινητά στα κελιά
- Ο Νικ Κέιβ υπερασπίζεται την ουδετερότητα του Βιμ Βέντερς για τη Γάζα και πολώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις