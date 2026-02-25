Προγραμματική σύμβαση για δυο νέα σχολεία στο Δήμο Σπάρτης

Στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για τη δημιουργία δύο νέων σχολικών μονάδων, του 6ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης και του 7ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης, προχώρησαν την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, ο Δήμος Σπάρτης και η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης έγινε στο Διοικητήριο της Π.Ε. Λακωνίας από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχό και τον Αναπληρωτή Δημάρχου Σπάρτης, Δημοσθένη Κακούρο, παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών Λακωνίας, Θεόδωρο Βερούτη, Χωρικού Σχεδιασμού & Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, Σπύρο Τζινιέρη, των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Τάκη Τζινάκο και Κώστα Βλάχο και του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Σπάρτης, Παναγιώτη Τριτάκη.

Τι αφορά το έργοΤ

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το έργο αφορά στην κατασκευή ενός νέου 6θέσιου Δημοτικού Σχολείου, δυναμικότητας 150 μαθητών και ενός νέου 2θέσιου Νηπιαγωγείου, δυναμικότητας 50 νηπίων, τα οποία θα κατασκευαστούν στην περιοχή του Νέου Κόσμου, στη Σπάρτη.

Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα προέρχονται από το Πρόγραμμα «Πελοπόννησος», από το οποίο θα διατεθούν 6,120 εκατ. ευρώ.

Το 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο θα είναι εμβαδού 1.722,42 τ.μ. και θα αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, υπόγειο, ισόγειο και Α΄ όροφος, ενώ το Νηπιαγωγείο θα είναι συνολικού εμβαδού 516,90 τ.μ.

Να σημειωθεί ότι για τον σχεδιασμό του κτηριακού συγκροτήματος έγινε εφαρμογή γενικών και ειδικών αρχών Βιοκλιματικού Σχεδιασμού με κύριο στόχο την κατασκευή κτηριακών κελύφων με συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.