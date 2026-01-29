Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σπάρτης

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Σπάρτης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν τις πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου 2026.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος, όπως προσθέτει η σχετική ανάρτηση του Δήμου, «βρισκόταν από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης των ακραίων φαινομένων σε διαρκή επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και με το υπ’ αρ. πρωτ. 1613/28-1-2026 έγγραφό του, είχε αιτηθεί την κήρυξη του Δήμου Σπάρτης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών.

Η εν λόγω κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για τρεις μήνες, δηλαδή έως και τις 27 Απριλίου 2026».

Καταγραφή ζημιών

Ο Δήμος Σπάρτης επίσης με ανάρτηση του αναφέρει ότι «για την καλύτερη και λειτουργικότερη εξυπηρέτηση των πληγέντων από τις έντονες βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν στις 26 Ιανουαρίου 2026 στον Δήμο Σπάρτης, η Π.Ε. Λακωνίας ενημερώνει ότι :

Οι πληγέντες, των οποίων οι επιχειρήσεις, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν υποστεί ζημιά σε στοιχεία ενεργητικού όπως : εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής και αποθηκευμένα προϊόντα, μπορούν να προσέρχονται καθημερινά από 09:00 – 13:00, για να υποβάλλουν την αίτηση τους με φυσική παρουσία ή να την αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο».

*πηγή φωτογραφίας: https://sparti.gov.gr/enimerosi/deltia-typou/8481-paremvaseis-kathariotitas-kai-ergasion-se-agio-konstantino-kai-georgitsi-d-e-pellanas