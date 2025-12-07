Αίτημα για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Δήμου Επιδαύρου λόγω Byron

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στον Δήμο Επιδαύρου το φυσικό φαινόμενο Byron, το οποίο έπληξε την περιοχή από το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου έως το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο δήμαρχος Τάσος Χρόνης σε σχετική του ανάρτηση, σε διάστημα περίπου 24 ωρών σημειώθηκαν πάνω από 250 χιλιοστά βροχής, ενώ το περσινό συνολικό ετήσιο ύψος βροχοπτώσεων στην Αργολίδα δεν είχε ξεπεράσει τα 480 mm, όπως αναφέρει.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, η έντονη νεροποντή προκάλεσε αρκετές φθορές σε αγροτικούς και δημοτικούς δρόμους, ζημιές σε υποδομές και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και σοβαρά προβλήματα σε περιοχές όπου συγκεντρώθηκαν μεγάλοι όγκοι νερού.

Παρά τις καταστροφές, ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι η βροχή—όσο προβληματική κι αν είναι σε ακραίες μορφές—παραμένει πολύτιμη για τον τόπο. Ευλογία όπως έλεγαν και οι παλαιότεροι.

Σε μια περιοχή που δοκιμάζεται από τα μειωμένα αποθέματα νερού, η καταγεγραμμένη ποσότητα νερού είναι υπενθύμιση της αναγκαιότητας των καιρικών φαινομένων για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και τη στήριξη της αγροτικής δραστηριότητας.

Στο πεδίο ο μηχανισμός του δήμου

Από τις πρώτες ώρες της κακοκαιρίας, στο πεδίο επιχειρούσαν μηχανήματα έργου του Δήμου Επιδαύρου, ιδιώτες συνεργάτες, δυνάμεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς και η Ελληνική Αστυνομία και το Αστυνομικό Τμήμα Επιδαύρου. Ο κ. Χρόνης ευχαρίστησε όλους τους φορείς για την άμεση ανταπόκριση και συνδρομή τους.

Στο πλαίσιο της οργανωμένης και ασφαλούς αποκατάστασης των ζημιών, ο Δήμος Επιδαύρου υπέβαλε αίτημα προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αίτημα που προωθήθηκε ύστερα από τη γνωμοδότηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/tasos.chronis.9