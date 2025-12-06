Πιερία: Η κακοκαιρία Byron άλλαξε χρώμα στον Θερμαϊκό – Εντυπωσιακά πλάνα από drone
Μεγάλες χερσαίες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνες λόγω των πλημμυρικών φαινομένων, ενώ η θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού άλλαξε χρώμα
Τη δύναμη της φύσης, εν προκειμένω της κακοκαιρίας Byron, αποκαλύπτουν εικόνες από drone από τον Θερμαϊκό Κόλπο στην Πλάκα Λιτοχώρου και τα Καλύβια Βαρικού, στην Πιερία.
Όπως διακρίνεται στα πλάνα του Orange Press Agency, μεγάλες χερσαίες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνες λόγω των πλημμυρικών φαινομένων, ενώ η θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού άλλαξε χρώμα.
Αιτία είναι οι ορμητικοί χείμαρροι που παρέσυραν τόνους φερτών υλικών, ξύλα και λάσπη, τα οποία κατέληξαν στη θάλασσα αλλάζοντας, κυριολεκτικά, το χρώμα της σε καφέ.
Κατά την ανάμιξή τους, δημιουργήθηκε η χαρακτηριστική διχρωμία σε μεγάλη ακτίνα στα νερά του Θερμαϊκού, που φανερώνει και το μέγεθος της κακοκαιρίας Byron.
Υπενθυμίζεται ότι η κακοκαιρία έχει προκαλέσει πολύ σοβαρές καταστροφές σε αγροτικές εκτάσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Πιερίας. Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Κονταριώτισσας – Δίου, στο ύψος της διασταύρωσης Βροντούς, ενώ παραμένουν από χθες τα προβλήματα στη δημοτική οδό από Ν. Έφεσο έως Κονταριώτισσα, στο ρέμα «Ζηλλιάνα», στο ρέμα «Καντίρ» στη Λεπτοκαρυά, καθώς και σε δύο ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Λεπτοκαρυάς – Σκοτίνας.
Δείτε βίντεο από drone:
Μέχρι πότε θα συνεχιστούν τα φαινόμενα στη Θεσσαλία – Βροχοπτώσεις σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία
Παράλληλα, συνεδρίασε σήμερα, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη Θεσσαλία εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων καθώς και για την αποδρομή της κακοκαιρίας.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:
1) Στη Θεσσαλία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα, με μειούμενη ένταση, κυρίως στις βόρειες περιοχές της.
2) Μέχρι νωρίς το απόγευμα θα συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.
