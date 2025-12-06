Σε κατάσταση επιφυλακής τέθηκα νωρίς το πρωί του Σαββάτου οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του νομού Λάρισας, μετά την αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος από το 112, εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα, καθώς η κακοκαιρία Byron σφυροκοπά την περιοχή.

Τα πρώτα σπίτια στα Φάρσαλα έχουν ήδη πλημμυρίσει ενώ οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Οι σφοδρές καταιγίδες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε όλη τη Λάρισα, αυξάνοντας την στάθμη του νερού του Ενιπέα και των παραπόταμων που συχνά υπερχειλίζουν σε μεγάλες κακοκαιρίες.

«Για ακόμη μια φορά αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα με την πρώτη νεροποντή, το γνωστό πρόβλημα (…) υπάρχει μια κακοτεχνία αποδεδειγμένη(…) Οι πρώτες κατοικίες εδώ στο χωριό έχουν πλημμυρίσει πολλές φορές, που έχουν πλημμυρίσει πολλές φορές και θα πλημμυρίσουν πάλι» είπε κάτοικος του χωριού μιλώντας στην ΕΡΤ.

Το μήνυμα του 112 που στάλθηκε προειδοποιώντας τους κατοίκους να φύγουν από την περιοχή.

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στον οικισμό της #Υπέρειας της Περιφερειακής Ενότητας #Λάρισας, απομακρυνθείτε προς την πόλη των #Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού #Ενιπέα. ‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) December 6, 2025

«Αν βρίσκεστε στον οικισμό της Υπέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, απομακρυνθείτε προς την πόλη των Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Υπέρεια βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα, με τους κατοίκους να βιώνουν ξανά τον εφιάλτη της πλημμύρας. Το χωριό έχει δεχθεί αλλεπάλληλα και σφοδρά πλήγματα στο πρόσφατο παρελθόν, καθώς δοκιμάστηκε σκληρά από τις κακοκαιρίες Daniel, Elias και Διομήδης, αλλά και παλαιότερα από τον καταστροφικό Ιανό, με τις μνήμες από τις καταστροφές να παραμένουν νωπές στην τοπική κοινωνία.

«Κάθε χρόνο θα πνιγόμαστε;»

Κάτοικος του χωριού υποστηρίζει ότι εδώ και πολλά χρόνια ζητούν να λυθεί το πρόβλημα καθώς κάθε χρόνο κινδυνεύουν.

«Δεν μας ακούνε. Πνιγόμαστε κάθε χρόνο, ζούμε με την ψυχή στο στόμα και ερχόμαστε συνέχεια να βλέπουμε το ποτάμι, και το σπίτι μας κάθε χρόνο να πλημμυρίζει. Αν είναι δυνατόν ρε παιδιά. Να κάνετε κάτι. Να κάνετε κάτι, να κάνετε μια… ένα έργο, ένα φράγμα. Να καθαρίσετε τα ποτάμια. Τι πράγματα είναι αυτά;» λέει στο Orange Press Agency και προσθέτει:

«Πρέπει να τρέξουμε και εμείς να πάμε στη… στη Λάρισα εκεί στα μπλόκα για να φωνάξουμε όλο το χωριό; Γιατί δεν μας ακούει κανένας. Τι θα γίνει τώρα; […] Παίρνουν τα χρήματα, τα τρώνε τα πακέτα και δεν κοιτάνε να φτιάξουν κανένα έργο. Τι θα γίνει τώρα; Κάθε χρόνο θα πνιγόμαστε; Μέσα στο σπίτι μου, ένα εβδομήντα (1,70μ.) νερό προπέρυσι. Με πνιγήκαν τα πάντα. Πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο αυτό; Ζούμε με την ψυχή στο στόμα κάθε μέρα. Τώρα που άρχισαν οι βροχές. Τι να γίνει τώρα;»

Παράλληλα νέο μήνυμα του 112 θέτει σε ετοιμότητα και τις περιοχές Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ηλία.