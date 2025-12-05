newspaper
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 15:52
Ανακαλείται γνωστό τρόφιμο «ως μη ασφαλές» από τον ΕΦΕΤ
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 18:00
Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 14:50
Νωρίτερα φέτος το δώρο Χριστουγέννων - Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κακοκαιρία Byron: Υπερχείλισε ο Πηνειός στα Τρίκαλα
Ελλάδα 05 Δεκεμβρίου 2025 | 23:15

Κακοκαιρία Byron: Υπερχείλισε ο Πηνειός στα Τρίκαλα

Ο ποταμός έχει ξεφύγει πλήρως από τα όρια της κοίτης του. Οι ποσότητες του νερού είναι μεγάλες και τα αναχώματα δεν μπορούν να συγκρατήσουν πλέον τη ροή.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος: 6 τρόποι να ξανακοιμηθείτε, αν ξυπνήσετε από σκέψεις

Ύπνος: 6 τρόποι να ξανακοιμηθείτε, αν ξυπνήσετε από σκέψεις

Spotlight

Εξαιτίας της διαρκούς βροχόπτωσης που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Byron, ο Πηνειός ποταμός κατέβασε τεράστιο όγκο νερού στα Τρίκαλα με αποτέλεσμα να υπερχειλίσει.

Η υπερχείλιση εντοπίζεται στη βασική κοίτη εντός των μεγάλων αναχωμάτων του Βαλομανδρίου και των Ρογκίων. Ο όγκος του νερού είναι τόσος ώστε να προκαλέσει πλημμύρα και να έχει απλωθεί σε μεγάλη έκταση στις καλλιέργειες.

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο trikalaola, ο ποταμός έχει ξεφύγει πλήρως από τα όρια της κοίτης του. Οι ποσότητες του νερού είναι μεγάλες και τα αναχώματα δεν μπορούν να συγκρατήσουν πλέον τη ροή.

Στο σημείο βρέθηκε και η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, που κάνει περιπολίες στην περιοχή.

• Όλες οι εξελίξεις από το μέτωπο της κακοκαιρίας Byron, στο live blogging του in.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Λιανικό εμπόριο: Βελτιωμένες οι επιχειρηματικές προσδοκίες τον Νοέμβριο

Λιανικό εμπόριο: Βελτιωμένες οι επιχειρηματικές προσδοκίες τον Νοέμβριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: 6 τρόποι να ξανακοιμηθείτε, αν ξυπνήσετε από σκέψεις

Ύπνος: 6 τρόποι να ξανακοιμηθείτε, αν ξυπνήσετε από σκέψεις

World
Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας: Πώς ο Τραμπ θα θωρακίσει τις ΗΠΑ

Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας: Πώς ο Τραμπ θα θωρακίσει τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις από Δευτέρα οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα, μήνυμα παραμονής μέχρι τα Χριστούγεννα
Σκληραίνουν τη στάση 05.12.25

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις από Δευτέρα οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα, μήνυμα παραμονής μέχρι τα Χριστούγεννα

Οι αγρότες διαμηνύουν πως δεν μπαίνουν σε έναν διάλογο χωρίς προϋποθέσεις για να δοθούν οριστικές λύσεις σε βασικά τους προβλήματα - Ενισχύονται τα μπλόκα από αύριο με νέα τρακτέρ, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από την ερχόμενη Δευτέρα

Σύνταξη
Άνω Λιόσια: 16χρονος εγκατέλειψε τη 2χρονη ανιψιά του στο ΙΧ που οδηγούσε – Δεν σταμάτησε σε σήμα της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 05.12.25

Άνω Λιόσια: 16χρονος εγκατέλειψε τη 2χρονη ανιψιά του στο ΙΧ που οδηγούσε – Δεν σταμάτησε σε σήμα της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως διαπιστώθηκε το όχημα που οδηγούσε ο ανήλικος στα Άνω Λιόσια είχε πλαστή πινακίδα - Όταν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εντόπισαν το ΙΧ εγκαταλελειμμένο είδαν μέσα το μικρό κορίτσι μόνο του

Σύνταξη
Πολιτική Προστασία: Σύσκεψη αύριο στα Μέγαρα για την καταγραφή ζημιών από τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική
Ελλάδα 05.12.25

Πολιτική Προστασία: Σύσκεψη αύριο στα Μέγαρα για την καταγραφή ζημιών από τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική

Σήμερα οριστικοποιήθηκαν τα επιχειρησιακά κλιμάκια, τα οποία, από αύριο, θα αναπτυχθούν όχι μόνο στη Δυτική Αττική αλλά και σε όλες τις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ξεκινήσουν οι αυτοψίες.

Σύνταξη
Έκλεβαν πέντε σπίτια κάθε βράδυ και έκαναν τηλεφωνικές απάτες – Συνελήφθησαν 12 μέλη της σπείρας
Ελλάδα 05.12.25

Έκλεβαν πέντε σπίτια κάθε βράδυ και έκαναν τηλεφωνικές απάτες – Συνελήφθησαν 12 μέλη της σπείρας

Η αστυνομία ταυτοποίησε την εμπλοκή των κατηγορουμένων σε 64 περιπτώσεις κλοπών από οικίες και 13 απάτες - Πάνω από 775.000 ευρώ τα κέρδη της συμμορίας από την εγκληματική της δράση

Σύνταξη
Νωρίτερα θα επαναλειτουργήσει το μετρό Θεσσαλονίκης – Το πρόγραμμα των δρομολογίων
Η βασική γραμμή 05.12.25

Νωρίτερα θα επαναλειτουργήσει το μετρό Θεσσαλονίκης – Το πρόγραμμα των δρομολογίων

Στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, το πρόγραμμα δρομολογίων της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης θα αναπροσαρμοστεί

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί σταθμοί του Μετρό αύριο στο κέντρο της Αθήνας για τις πορείες στη μνήμη Γρηγορόπουλου
Δρακόντεια μέτρα 05.12.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί σταθμοί του Μετρό αύριο στο κέντρο της Αθήνας για τις πορείες στη μνήμη Γρηγορόπουλου

Δύο συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας έχουν προγραμματιστεί αύριο στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου 17 χρόνια από τη δολοφονία του στα Εξάρχεια

Σύνταξη
Αμφιθυμία για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τις αλήθειες και τα ψέματα της Συμφωνίας εξηγεί στο in ο καθηγητής Αρις Καζάκος
Εργασιακά Δικαιώματα 05.12.25

Αμφιθυμία για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τις αλήθειες και τα ψέματα της Συμφωνίας εξηγεί στο in ο καθηγητής Αρις Καζάκος

Μέρος των εργαζόμενων ωφελείται, άλλοι κλάδοι δεν θα δουν αλλαγή και τα αποτελέσματα ως προς τη μεγάλη εικόνα θα κριθούν στην πράξη. Ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου Αρις Καζάκος αναλύει στο in τη Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Χριστούγεννα: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα
Τρεις Κυριακές 05.12.25

Χριστούγεννα: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, σύμφωνα με τους εμπορικούς συλλόγους Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον Άγιο Δημήτριο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Συνάντηση με τον μητροπολίτη Φιλόθεο
Θεσσαλονίκη 05.12.25

Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον Άγιο Δημήτριο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Συνάντηση με τον μητροπολίτη Φιλόθεο

Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έτυχε θερμής υποδοχής από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο, με τον οποίο συζήτησαν σε εγκάρδιο κλίμα

Σύνταξη
Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους αλλοδαπούς για να πουλάνε λαθραία τσιγάρα – 11 συλλήψεις
Ελλάδα 05.12.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους αλλοδαπούς για να πουλάνε λαθραία τσιγάρα – 11 συλλήψεις

Σύγχρονοι δουλέμποροι κρατούσαν φυλακισμένους ανήλικους και τους εξανάγκαζαν να πουλάνε λαθραία καπνικά προϊόντα σε ψιλικατζίδικα της Αττικής.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σκηνές πανικού μετά την επίθεση με χημικά σε αγρότες στα «Πράσινα Φανάρια» – Δείτε βίντεο
Μεγάλη ένταση 05.12.25

Σκηνές πανικού μετά την επίθεση με χημικά σε αγρότες στα «Πράσινα Φανάρια» - Δείτε βίντεο

Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, όταν μερίδα αγροτών επιχείρησε να φτάσει με τα πόδια μέσω του αγροκτήματος του ΑΠΘ στον κόμβο αεροδρομίου και οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών και δακρυγόνων

Σύνταξη
«Σε οικονομική ασφυξία οι δήμοι» – 24ωρη απεργία προκήρυξε η ΠΟΕ-ΟΤΑ
Στις 16 Δεκεμβρίου 05.12.25

«Σε οικονομική ασφυξία οι δήμοι» - 24ωρη απεργία προκήρυξε η ΠΟΕ-ΟΤΑ

Με κυρίαρχο αίτημα «την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων και την προάσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» η ΠΟΕ-ΟΤΕ αποφάσισε απεργία για τις 16 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Ανακαλείται μη ασφαλές τρόφιμο από τον ΕΦΕΤ
Έλεγχος 05.12.25

Ανακαλείται μη ασφαλές τρόφιμο από τον ΕΦΕΤ

«Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, και έχουν δυσανεξία στη γλουτένη, να μην το καταναλώσουν», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αταμάν: «Ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»
Μπάσκετ 05.12.25

Αταμάν: «Ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»

Καταιγιστικός ήταν ο Εργκίν Αταμάν στο flash interview μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, καθώς υπογράμμισε ότι η ομάδα του έκανε λάθη και δεν άξιζε τη νίκη.

Σύνταξη
Πέθανε ο Φρανκ Ο. Γκέρι – Ο αρχιτέκτονας που έκανε το μέταλλο να χορεύει, «ανέστησε» το Μπιλμπάο και έδωσε μορφή στο χάος της ζωής
Τιτάνας 05.12.25

Πέθανε ο Φρανκ Ο. Γκέρι – Ο αρχιτέκτονας που έκανε το μέταλλο να χορεύει, «ανέστησε» το Μπιλμπάο και έδωσε μορφή στο χάος της ζωής

Ο Φρανκ Ο. Γκέρι, ο «μαέστρος» των μεταλλικών επιφανειών που χάρισε στο Μπιλμπάο το εμβληματικό Γκουγκενχάιμ και επαναπροσδιόρισε τι μπορεί να είναι ένα κτίριο, πέθανε σε ηλικία 96 ετών στη Σάντα Μόνικα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλατασαράι-Σάμσουνσπορ 3-2: Λύγισε στο φινάλε η αντίπαλος της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Γαλατασαράι-Σάμσουνσπορ 3-2: Λύγισε στο φινάλε η αντίπαλος της ΑΕΚ

Εφτασε στη βρύση αλλά δεν ήπιε νερό η αντίπαλος της ΑΕΚ. Με γκολ του Οσιμέν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων η Γαλατά επικράτησε με 3-2 της Σάμσουνσπορ που την Πέμπτη θα υποδεχτεί την ΑΕΚ

Σύνταξη
Τσετσενία: Ο Καντίροφ δήλωσε ότι ουκρανικό drone έπληξε κτίριο στο Γκρόζνι – Δεν υπήρξαν θύματα
Τσετσενία 05.12.25

Ουκρανικό drone έπληξε ουρανοξύστη στο Γκρόζνι

Το κτήριο στο Γκρόζνι στεγάζει τα γραφεία του υπουργείου Οικονομικών, του υπουργείου Τουρισμού, του Τμήματος Σχέσεων με Θρησκευτικούς και Δημόσιους Οργανισμούς, ένα τοπικό γραφείο του κόμματος Ενωμένη Ρωσία και το στούντιο σχεδιασμού του «προσωπικού αρχιτέκτονα» του Καντίροφ.

Σύνταξη
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις από Δευτέρα οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα, μήνυμα παραμονής μέχρι τα Χριστούγεννα
Σκληραίνουν τη στάση 05.12.25

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις από Δευτέρα οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα, μήνυμα παραμονής μέχρι τα Χριστούγεννα

Οι αγρότες διαμηνύουν πως δεν μπαίνουν σε έναν διάλογο χωρίς προϋποθέσεις για να δοθούν οριστικές λύσεις σε βασικά τους προβλήματα - Ενισχύονται τα μπλόκα από αύριο με νέα τρακτέρ, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από την ερχόμενη Δευτέρα

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Υπεραμύνθηκε της εξωτερικής πολιτικής – Βλέπει Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με Ερντογάν στις αρχές του 2026
Πολιτική 05.12.25

Μητσοτάκης: Υπεραμύνθηκε της εξωτερικής πολιτικής – Βλέπει Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με Ερντογάν στις αρχές του 2026

Ο Κυρ. Μητσοτάκης, υπερασπίστηκε την κυβερνητική εξωτερική πολιτική απέναντι στην κριτική εντός και εκτός της παράταξής του. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 τοποθετεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γιατί το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι θεωρείται κάτι κακό; Η Κόνι Μεταξά απαντά στον Τάσο Ξιαρχό
«Ψοφάτε να πάτε» 05.12.25

Γιατί το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι θεωρείται κάτι κακό; Η Κόνι Μεταξά απαντά στον Τάσο Ξιαρχό

«Εσείς όλοι δεν τρέχετε το καλοκαίρι να βρείτε πανηγύρι όπου πάτε; Και κάποιοι από σας πηγαίνετε αλλά δεν ανεβάζετε στόρι γιατί ντρέπεστε. Στην πραγματικότητα όμως, ψοφάτε να πάτε στα πανηγύρια», είπε μεταξύ άλλων η Κόνι Μεταξά

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Ποδόσφαιρο 05.12.25

LIVE: Μπενφίκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Μπενφίκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Μπενφίκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη 13η αγωνιστική της Primeira Liga. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Άνω Λιόσια: 16χρονος εγκατέλειψε τη 2χρονη ανιψιά του στο ΙΧ που οδηγούσε – Δεν σταμάτησε σε σήμα της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 05.12.25

Άνω Λιόσια: 16χρονος εγκατέλειψε τη 2χρονη ανιψιά του στο ΙΧ που οδηγούσε – Δεν σταμάτησε σε σήμα της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως διαπιστώθηκε το όχημα που οδηγούσε ο ανήλικος στα Άνω Λιόσια είχε πλαστή πινακίδα - Όταν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εντόπισαν το ΙΧ εγκαταλελειμμένο είδαν μέσα το μικρό κορίτσι μόνο του

Σύνταξη
Μπεσίκτας – Πανιώνιος 101-83: Οι κυανέρυθροι έμειναν από δυνάμεις στο τέλος
Μπάσκετ 05.12.25

Μπεσίκτας – Πανιώνιος 101-83: Οι κυανέρυθροι έμειναν από δυνάμεις στο τέλος

Η ομάδα του Ηλία Ζούρου ήταν ανταγωνιστική στα 30 πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όμως... χάθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο και γνώρισε νέα ήττα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του Eurocup.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Β. Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τη δύναμη και το βάθος της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας
Στον ΣΕΒΕ 05.12.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Β. Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τη δύναμη και το βάθος της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας

Αυτή η περιοχή είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, που καθοδηγείται από την καινοτομία, την εξερεύνηση και την εφευρετικότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σύνταξη
Ωμή παρέμβαση Τραμπ υπέρ των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη – Προειδοποιεί για «μεγάλη αντικατάσταση»
«Αδύναμη Ευρώπη» 05.12.25

Ωμή παρέμβαση Τραμπ υπέρ των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη – Προειδοποιεί για «μεγάλη αντικατάσταση»

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι λόγω μετανάστευσης χώρες κινδυνεύουν να γίνουν «κατά πλειοψηφία μη ευρωπαϊκές». Και «ενθαρρύνει τους πολιτικούς συμμάχους των ΗΠΑ να προωθήσουν την αναβίωση του πνεύματος».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΛΔ Κονγκό: Αμείωτοι οι βομβαρδισμοί παρά την ειρηνευτική συμφωνία – «Εκρήγνυνται πάνω από τα σπίτια»
Χάος 05.12.25

Αμείωτοι οι βομβαρδισμοί στη ΛΔ του Κονγκό παρά την ειρηνευτική συμφωνία - «Εκρήγνυνται πάνω από τα σπίτια»

Η ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια περιοχή πλούσια σε φυσικούς πόρους, που συνορεύει με τη Ρουάντα, βιώνει αλλεπάλληλες συρράξεις εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια
Fizz 05.12.25

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια

«Πάντα χρησιμοποιούσα το όνομα Κίμπερλι, μέχρι που υπογράψαμε για να συμμετάσχουμε στο ριάλιτι σόου 'Keeping Up with the Kardashians'», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Time η Κιμ Καρντάσιαν.

Σύνταξη
Πολιτική Προστασία: Σύσκεψη αύριο στα Μέγαρα για την καταγραφή ζημιών από τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική
Ελλάδα 05.12.25

Πολιτική Προστασία: Σύσκεψη αύριο στα Μέγαρα για την καταγραφή ζημιών από τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική

Σήμερα οριστικοποιήθηκαν τα επιχειρησιακά κλιμάκια, τα οποία, από αύριο, θα αναπτυχθούν όχι μόνο στη Δυτική Αττική αλλά και σε όλες τις πληγείσες περιοχές προκειμένου να ξεκινήσουν οι αυτοψίες.

Σύνταξη
Μαρουάν Μπαργούτι: Η οικογένεια του ηγέτη της Φατάχ καταγγέλλει ότι υφίσταται βασανιστήρια στο Ισραήλ
21 χρόνια στη φυλακή 05.12.25

Μαρουάν Μπαργούτι: Η οικογένεια του ηγέτη της Φατάχ καταγγέλλει ότι υφίσταται βασανιστήρια στο Ισραήλ

Η οικογένεια του Μαρουάν Μπαργούτι, φυλακισμένου ηγέτη της Φατάχ στο Ισραήλ, καταγγέλλει ότι δέχθηκε άγρια επίθεση. Φέρεται ότι του έσπασαν δόντια και πλευρά και έχει κοπεί μέρος του αυτιού του.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη επανασχεδιάζει την παιδική ηλικία – Προνομιούχες γενιές ή κενό βασίλειο;
Οιωνοί 05.12.25

Η τεχνητή νοημοσύνη επανασχεδιάζει την παιδική ηλικία – Προνομιούχες γενιές ή κενό βασίλειο;

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξασφαλίσει σε –σχεδόν- όλα τα παιδιά μια εκπαίδευση και ανατροφή, που κάποτε ήταν διαθέσιμη μόνο για πολύ προνομιούχους ανθρώπους. Είναι όμως τόσο ιδανικά τα πράγματα;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο