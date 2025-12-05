Κακοκαιρία Byron: Υπερχείλισε ο Πηνειός στα Τρίκαλα

Εξαιτίας της διαρκούς βροχόπτωσης που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Byron, ο Πηνειός ποταμός κατέβασε τεράστιο όγκο νερού στα Τρίκαλα με αποτέλεσμα να υπερχειλίσει.

Η υπερχείλιση εντοπίζεται στη βασική κοίτη εντός των μεγάλων αναχωμάτων του Βαλομανδρίου και των Ρογκίων. Ο όγκος του νερού είναι τόσος ώστε να προκαλέσει πλημμύρα και να έχει απλωθεί σε μεγάλη έκταση στις καλλιέργειες.

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο trikalaola, ο ποταμός έχει ξεφύγει πλήρως από τα όρια της κοίτης του. Οι ποσότητες του νερού είναι μεγάλες και τα αναχώματα δεν μπορούν να συγκρατήσουν πλέον τη ροή.

Στο σημείο βρέθηκε και η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, που κάνει περιπολίες στην περιοχή.

