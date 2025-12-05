Κακοκαιρία Byron: Υπερχείλισε ο Πηνειός στα Τρίκαλα
Ο ποταμός έχει ξεφύγει πλήρως από τα όρια της κοίτης του. Οι ποσότητες του νερού είναι μεγάλες και τα αναχώματα δεν μπορούν να συγκρατήσουν πλέον τη ροή.
- Δολοφόνησε τον γείτονά του όταν πήγε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα - Αθωώθηκε από το δικαστήριο
- Το πρόστιμο της ΕΕ στο Χ είναι «επίθεση στον αμερικανικό λαό», λέει ο Ρούμπιο
- Στον Τραμπ το βραβείο ειρήνης της FIFA - «Θα το φορέσω τώρα αμέσως»
- Πολεμικό κλίμα καλλιεργεί το Μαξίμου με τους αγρότες: Τρακτέρ κινείται με την όπισθεν εναντίον ΜΑΤ – Βροχή δακρυγόνων
Εξαιτίας της διαρκούς βροχόπτωσης που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Byron, ο Πηνειός ποταμός κατέβασε τεράστιο όγκο νερού στα Τρίκαλα με αποτέλεσμα να υπερχειλίσει.
Η υπερχείλιση εντοπίζεται στη βασική κοίτη εντός των μεγάλων αναχωμάτων του Βαλομανδρίου και των Ρογκίων. Ο όγκος του νερού είναι τόσος ώστε να προκαλέσει πλημμύρα και να έχει απλωθεί σε μεγάλη έκταση στις καλλιέργειες.
Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο trikalaola, ο ποταμός έχει ξεφύγει πλήρως από τα όρια της κοίτης του. Οι ποσότητες του νερού είναι μεγάλες και τα αναχώματα δεν μπορούν να συγκρατήσουν πλέον τη ροή.
Στο σημείο βρέθηκε και η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, που κάνει περιπολίες στην περιοχή.
• Όλες οι εξελίξεις από το μέτωπο της κακοκαιρίας Byron, στο live blogging του in.
- Αταμάν: «Ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»
- Λιγότερη δουλειά, περισσότερος τζόγος για την Gen Z
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά το τέλος της 14ης αγωνιστικής
- Άνετο βράδυ για την Μπασκόνια (88-78), ο Βιλντόζα έδωσε τη νίκη στην Βίρτους (79-78)
- Πέθανε ο Φρανκ Ο. Γκέρι – Ο αρχιτέκτονας που έκανε το μέταλλο να χορεύει, «ανέστησε» το Μπιλμπάο και έδωσε μορφή στο χάος της ζωής
- Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα 79-89: Με οδηγό τον Κλάιμπερν η νίκη των μπλαουγκράνα
- Πούτιν και Μόντι υπογράφουν συμφωνίες 100 δισ. [γράφημα]
- Παναθηναϊκός – Βαλένθια 79-89: Οι «νυχτερίδες» έβαλαν τέλος στο σερί του Τριφυλλιού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις