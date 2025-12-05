Πνίγηκε στη λάσπη η Μονή Επανωσήφη στο Ηράκλειο

Κακοκαιρία Byron: «Πνίγηκε» στη λάσπη η Μονή Επανωσήφη – Δυνατοί άνεμοι σάρωσαν καταστήματα στον Άγιο Νικόλαο
Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron στη Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη, στο Ηράκλειο Κρήτης.
Προβλήματα και στην Κρήτη προκάλεσε η επέλαση της κακοκαιρίας Byron.
Σύμφωνα με το patris.gr, στη Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη, η πολύ δυνατή νεροποντή τα ξημερώματα της Παρασκευής, προκάλεσε αρκετά προβλήματα όπως αποτυπώνουν και οι φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι Μετεωκρήτες.
Στον Άγιο Νικόλαο, οι καταιγίδες και ο πολύ δυνατός άνεμος (έως και 10 μποφόρ) σφυροκόπησαν το παραλιακό μέτωπο της πόλης, προκάλεσαν καταστροφές σε πολλά καταστήματα εστίασης.
Δεν έλειψαν και οι πτώσεις δέντρων στο κέντρο του Αγίου Νικολάου.
Στην Ιεράπετρα, οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν ολόκληρο το ελενίτ του φωταγωγού στον 4ο όροφο πολυκατοικίας ενώ για αρκετές ώρες οι κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα.
Από τη μανία του Byron δεν γλύτωσε ούτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Αγίου Νικολάου, το οποίο είχε εγκατασταθεί στη λίμνη και αύριο είναι προγραμματισμένη η γιορτή όπου θα φωταγωγηθεί.
Ζημιές προκλήθηκαν και στον ελαιόκαρπο στον κάμπο της Κριτσάς, στην Ελούντα και τα γύρω χωριά. Στον Τσούτσουρα του δήμου Βιάννου, οι δυνατοί άνεμοι οδήγησαν σε πτώσεις δέντρων που προκάλεσαν φθορές σε αυτοκίνητα ενώ στον Στείρωνα του δήμου Μινώα Πεδιάδας, κλήθηκε η Πυροσβεστική για την κοπή ενός δέντρου.
- Πούτιν, Τραμπ ή αδέσμευτος; – Ιδού το ερώτημα για Μόντι
- Κακοκαιρία Byron: Υδροστρόβιλος «σάρωσε» οικισμό στο Ηράκλειο Κρήτης
- H Meta εγκαταλείπει το metaverse – Απολύσεις καθώς το όραμα σβήνει
- Κιμ Κατράλ: Η 69χρονη Σαμάνθα του «Sex And The City» ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας για 4η φορά
- Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ: Νεκρός ο ηγέτης ένοπλης συμμορίας που υποστήριζε το Ισραήλ στη Γάζα
- Ο Λουίς Ενρίκε το έχει… πάει σε άλλο επίπεδο: Το «τρικ» με τον γιγαντιαίο πίνακα που «μπερδεύει» τον αντίπαλο (vid)
- Εξωσωματική γονιμοποίηση: Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατ. παιδιά του σωλήνα στον κόσμο
- Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις