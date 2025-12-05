Πνίγηκε στη λάσπη η Μονή Επανωσήφη στο Ηράκλειο

Προβλήματα και στην Κρήτη προκάλεσε η επέλαση της κακοκαιρίας Byron.

Σύμφωνα με το patris.gr, στη Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη, η πολύ δυνατή νεροποντή τα ξημερώματα της Παρασκευής, προκάλεσε αρκετά προβλήματα όπως αποτυπώνουν και οι φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι Μετεωκρήτες.

Στον Άγιο Νικόλαο, οι καταιγίδες και ο πολύ δυνατός άνεμος (έως και 10 μποφόρ) σφυροκόπησαν το παραλιακό μέτωπο της πόλης, προκάλεσαν καταστροφές σε πολλά καταστήματα εστίασης.

Δεν έλειψαν και οι πτώσεις δέντρων στο κέντρο του Αγίου Νικολάου.

Στην Ιεράπετρα, οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν ολόκληρο το ελενίτ του φωταγωγού στον 4ο όροφο πολυκατοικίας ενώ για αρκετές ώρες οι κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα.

Από τη μανία του Byron δεν γλύτωσε ούτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Αγίου Νικολάου, το οποίο είχε εγκατασταθεί στη λίμνη και αύριο είναι προγραμματισμένη η γιορτή όπου θα φωταγωγηθεί.

Ζημιές προκλήθηκαν και στον ελαιόκαρπο στον κάμπο της Κριτσάς, στην Ελούντα και τα γύρω χωριά. Στον Τσούτσουρα του δήμου Βιάννου, οι δυνατοί άνεμοι οδήγησαν σε πτώσεις δέντρων που προκάλεσαν φθορές σε αυτοκίνητα ενώ στον Στείρωνα του δήμου Μινώα Πεδιάδας, κλήθηκε η Πυροσβεστική για την κοπή ενός δέντρου.