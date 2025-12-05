Σφυροκοπάει η κακοκαιρία Byron – Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Στη δυτική και βόρεια Αττική η μεγαλύτερη επιβάρυνση από την κακοκαιρία Byron - Συνολικά τα ύψη βροχής σε περιοχές της Αττικής από την Πέμπτη έφτασαν στα 245 mm - Ο χάρτης του Meteo με τις περιοχές
Πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες συνεχίζουν να πλήττουν την Αττική και σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, προκαλώντας σημαντική επιβάρυνση κυρίως στη δυτική και βόρεια Αττική, όπου σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, στη Βλυχάδα Αττικής έχουν καταγραφεί από το απόγευμα της Πέμπτης 04/12 μέχρι το πρωί της Παρασκευής 05/12 συνολικά 245 mm βροχής.
Ειδικότερα σήμερα έως τις 7:00, όπως αποτυπώνεται και στον σχετικό χάρτη, στη Βλυχάδα το ύψος της βροχής έφτασε τα 131 mm και στον Αυλώνα τα 108 mm.
Η κακοκαιρία Byron έφερε πολύ νερό, με τη Βλυχάδα να έχει καταγράψει συνολικά 245 mm ύψος βροχής
Καταιγίδα Byron: Προβλήματα από τη βροχή
Διαδοχικά κύματα ισχυρών καταιγίδων εξακολουθούν να προκαλούν αρκετά προβλήματα κυρίως στις δυτικές περιοχές, στη Μάνδρα, τα Μέγαρα, τον Ασπρόπυργο, τη Νέα Πέραμο όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες.
Να σημειωθεί ότι νωρίτερα σήμερα υπήρξε προσωρινή διακοπή στη Γραμμή 7 λόγω της έντονης βροχόπτωσης με την κυκλοφορία να διεξάγεται στο τμήμα Ζέφυρος – Αγία Τριάδα Πειραιά, ωστόσο έχει ήδη αποκατασταθεί και διεξάγεται κανονικά σε όλο το μήκος της.
Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται από νωρίς το πρωί και στη λεωφόρο Κηφισού, με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις. Στο ύψος του Περιστερίου τα οχήματα κινούνται σημειωτόν, ενώ η βροχή εξακολουθεί να προκαλεί συγκέντρωση υδάτων και ολισθηρότητα στο οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τις μετακινήσεις.
Οι Αρχές παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού σε όλη την Ελλάδα, καθώς έχουν σημειωθεί σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και παρασύρσεις οχημάτων.
