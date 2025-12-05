Μήνυμα εστάλη από το 112 στους κατοίκους περιοχών στα Μέγαρα προκειμένου να απομακρυνθούν από ισόγεια και υπόγεια λόγω πλημμυρικών φαινομένων που προκαλεί η κακοκαιρία Byron (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από apohxos.gr/Eurokinissi).

«Μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο»

Το μήνυμα για τις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων, ζητά από τους κατοίκους να μετακινηθούν «από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας #Μεγαρέων #Αττικής μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025

Καταστροφές

Η κακοκαιρία Byron επελαύνει στη χώρα, έχοντας προκαλέσει ήδη πολλά προβλήματα και καταστροφές σε αρκετές περιοχές.

Εχουν σημειωθεί πλημμύρες, κατολισθήσεις και παρασύρσεις οχημάτων, ενώ σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές.

Διαδοχικά κύματα ισχυρών καταιγίδων επηρεάζουν και την Αττική προκαλώντας αρκετά προβλήματα.

Σχεδόν στη μισή χώρα ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σε πολλές περιοχές σήμερα Παρασκευή τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, όπως και στην Αττική.

Εκτακτο δελτίο

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Εκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, σήμερα τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα (περισσότερα εδώ).