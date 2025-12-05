newspaper
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
04.12.2025 | 22:34
Συναγερμός στη μισή χώρα - Ταυτόχρονα 112 σε πολλές περιοχές
04.12.2025 | 18:18
Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η αυριανή απεργία των ταξί
04.12.2025 | 19:02
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
Μέγαρα: SOS από 112 – «Φύγετε από υπόγειους και ισόγειους χώρους» – Πλημμυρικά φαινόμενα
Ελλάδα 05 Δεκεμβρίου 2025 | 04:41

Μέγαρα: SOS από 112 – «Φύγετε από υπόγειους και ισόγειους χώρους» – Πλημμυρικά φαινόμενα

Να μετακινηθούν «από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο» ζητά από κατοίκους περιοχών στα Μέγαρα το μήνυμα που εστάλη από το 112 εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Σύνταξη
Vita.gr
Μήνυμα εστάλη από το 112 στους κατοίκους περιοχών στα Μέγαρα προκειμένου να απομακρυνθούν από ισόγεια και υπόγεια λόγω πλημμυρικών φαινομένων που προκαλεί η κακοκαιρία Byron (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από apohxos.gr/Eurokinissi).

«Μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο»

Το μήνυμα για τις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων, ζητά από τους κατοίκους να μετακινηθούν «από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων».

Καταστροφές

Η κακοκαιρία Byron επελαύνει στη χώρα, έχοντας προκαλέσει ήδη πολλά προβλήματα και καταστροφές σε αρκετές περιοχές.

Εχουν σημειωθεί πλημμύρες, κατολισθήσεις και παρασύρσεις οχημάτων, ενώ σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές.

Διαδοχικά κύματα ισχυρών καταιγίδων επηρεάζουν και την Αττική προκαλώντας αρκετά προβλήματα.

Σχεδόν στη μισή χώρα ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σε πολλές περιοχές σήμερα Παρασκευή τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, όπως και στην Αττική.

Εκτακτο δελτίο

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Εκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, σήμερα τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα (περισσότερα εδώ).

World
Ουκρανία: Πώς ο πόλεμος δίχασε την Ομάδα του Βίζεγκραντ

Ουκρανία: Πώς ο πόλεμος δίχασε την Ομάδα του Βίζεγκραντ

Ομόλογα
HSBC: Πλησιάζει η… «τέλεια καταιγίδα» στις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρώπη

HSBC: Πλησιάζει η… «τέλεια καταιγίδα» στις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρώπη

Σύνταξη
Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο in: Όλα λάθος, απέναντι στον αγροτικό κόσμο – Θα κλιμακώσουμε με τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί
Μπλόκα 04.12.25

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο in: Όλα λάθος, απέναντι στον αγροτικό κόσμο – Θα κλιμακώσουμε με τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί

«Η μεγαλύτερη κινητοποίηση εδώ και μια δεκαετία» - «7.500 με 8.000 τρακτέρ στους δρόμους»- «Δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις, είναι όλα λάθος»- «Αυτό που ζούμε δεν αποζημιώνεται»- Αγρότες και κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για αγώνα διαρκείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι «κόκκινες» περιοχές 04.12.25

«Δυστυχώς, είμαστε ακόμα στην αρχή» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για την κακοκαιρία Byron

Επελαύνει η κακοκαιρία Byron, που θα προκαλέσει και αύριο έντονα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Δείτε πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Τεράστιοι πίδακες νερού μες στη μέση κεντρικού δρόμου της Καλλιθέας μετά από 40 λεπτά βροχής
Απίστευτες εικόνες 04.12.25

Τεράστιοι πίδακες νερού μες στη μέση κεντρικού δρόμου της Καλλιθέας μετά από 40 λεπτά βροχής

Απίστευτες εικόνες από την Καλλιθέα, με την Τροχαία να απουσιάζει, την κυκλοφορία να συνεχίζεται και τα αυτοκίνητα να προσπερνούν με ελιγμούς τους πίδακες.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Τι θα ισχύσει αύριο Παρασκευή για τις δημόσιες υπηρεσίες
Ελλάδα 04.12.25

Κακοκαιρία Byron: Τι θα ισχύσει αύριο Παρασκευή για τις δημόσιες υπηρεσίες

Oι υπάλληλοι συνιστάται εντόνως να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας - Πώς θα λειτουργήσουν την Παρασκευή (5/12) οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της κακοκαιρίας Byron

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
Ελλάδα 04.12.25

Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική

Έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στην Αττική, καθώς η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανδρουλάκης: «Δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη»
Συνέντευξη 05.12.25

«Ζήτω που καήκαμε» αν η ΝΔ μείνει στην εξουσία, λέει ο Ανδρουλάκης

«Δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία της ΝΔ», δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι «ο τρόπος που ο κ. Μητσοτάκης χειρίζεται τους θεσμούς δείχνει ένα πολύ μεγάλο μέγεθος αναξιοπιστίας».

Σύνταξη
Λιθουανία: Καταδικάστηκε για αντισημιτικές δηλώσεις ο ηγέτης ήσσονος κόμματος του κυβερνητικού συνασπισμού
«Υποκίνηση μίσους» 05.12.25

Λιθουανία: Ηγέτης συμπολιτευόμενου κόμματος καταδικάστηκε για αντισημιτικές δηλώσεις

Δικαστήριο στο Βίλνιους έκρινε «ένοχο» τον Ρεμίγκιους Ζεμαϊτάιτις», ηγέτη συμπολιτευόμενου κόμματος στη Λιθουανία, για υποκίνηση μίσους εναντίον των εβραίων.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αναστέλλουν τις πτήσεις εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας για λόγους ασφαλείας
Λόγοι ασφαλείας 05.12.25

Εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας αναστέλλουν τις πτήσεις προς τη Βενεζουέλα

Εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας αναστέλλουν τις πτήσεις προς τη Βενεζουέλα καθώς αναφέρθηκαν από πιλότους προβλήματα στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η ημερομηνία διεξαγωγής και ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι
Euroleague 05.12.25

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Η ημερομηνία διεξαγωγής και ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι

Τα δεδομένα για το πότε είναι εφικτή η διεξαγωγή του αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρ που αναβλήθηκε και τι ισχύει με τον κανονισμό σχετικά με το ποιοι παίκτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όταν το ματς γίνει.

Σύνταξη
Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα
Εκεχειρία στη Γάζα 04.12.25

Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα

Ο τελευταίος νεκρός όμηρος είναι αρχιλοχίας του ισραηλινού στρατού που είχε απαχθεί από τη Χαμάς. Στόχος των συνομιλιών είναι η άμεση επιστροφή του στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Έντονη συγκίνηση στη «Belgrade Arena»: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)
Μπάσκετ 04.12.25

Συγκίνηση στη Belgrade Arena: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)

Με δάκρυα στα μάτια και κρατώντας εκατοντάδες αφίσες Ομπράντοβιτς προσήλθαν οι οπαδοί της Παρτιζάν στο γήπεδο για το παιχνίδι της ομάδας τους με τη Μπάγερν Μονάχου στην Ευρωλίγκα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης
Υπερτουρισμός 04.12.25

Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Το self-check-in «οδηγεί σε ακατάλληλη χρήση δημόσιου χώρου προς όφελος ιδιωτών», επισήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Μικέλε Αλμπιάνι. Και πρόσθεσε ότι προκαλεί ταλαιπωρία στους κατοίκους».

Σύνταξη
Οπαδός της Σάντος «μπούκαρε» στο γήπεδο για να μιλήσει στον Νεϊμάρ και… τραυμάτισε παίκτη! (vid)
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Οπαδός της Σάντος «μπούκαρε» στο γήπεδο για να μιλήσει στον Νεϊμάρ και… τραυμάτισε παίκτη! (vid)

«Τρελό» περιστατικό Ζουβεντούδε - Σάντος, με έναν οπαδό να εισβάλλει στο γήπεδο για... χάρη του Νεϊμάρ και τελικά να προκαλεί, άθελά του, τον τραυματισμό του Ζε Ιβάντοι!

Σύνταξη
Σοκ στη Versace: Αποχωρεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής Dario Vitale λίγο μετά την εξαγορά–μαμούθ από την Prada
Fare Thee Well 04.12.25

Σοκ στη Versace: Αποχωρεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής Dario Vitale λίγο μετά την εξαγορά–μαμούθ από την Prada

Ο Dario Vitale αποχωρεί από τη δημιουργική ηγεσία της Versace λιγότερο από εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και αμέσως μετά την εξαγορά του οίκου από την Prada

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χρήστος Μαγειρίας: «Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου – Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 04.12.25

«Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ

Τα χρήματα από τα Τζόκερ και το, κατά τον Χρήστο Μαγειρία, «βιαστικό πόρισμα» του Χαράλαμπου Βουρλιώτη που οδήγησε στη δέσμευση των λογαριασμών του - Η... «κυρία Μιρέλα» και οι μη απαντήσεις για τις επιδοτήσεις της οικογένειάς του

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο Κολίνα εξήγησε γιατί θέλει VAR για τα κόρνερ
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ο Κολίνα εξήγησε γιατί θέλει VAR για τα κόρνερ

Ο επικεφαλής διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα ανέλυσε γιατί η εφαρμογή του δεν θα δημιουργεί επιπλέον καθυστερήσεις στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, όπως φοβούνται αρκετοί

Βάιος Μπαλάφας
Άρης Betsson – Κλουζ 88-98: Ήττα-πισωγύρισμα για τους «κιτρινόμαυρους»
Μπάσκετ 04.12.25

Άρης Betsson – Κλουζ 88-98: Ήττα-πισωγύρισμα για τους «κιτρινόμαυρους»

Ο Άρης «έχασε» το μυαλό του στο 2ο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να χάσει την επαφή με το σκορ σταδιακά και τελικά γνωρίσει ήττα με 98-88 από την Κλουζ στο Παλέ που τον αφήνει πίσω στη μάχη της πρόκρισης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Αιώνια χημικά» στο πιάτο μας – Υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών σε προϊόντα δημητριακών σε όλη την Ευρώπη
Πέρα από τα όρια 04.12.25

Υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών σε προϊόντα δημητριακών σε όλη την Ευρώπη

Έρευνα του Δικτύου Δράσης για τα Φυτοφάρμακα εντόπισε ότι οι μέσες συγκεντρώσεις «αιώνιων χημικών» είναι 107 φορές υψηλότερες στα δημητριακά από ό,τι στο νερό βρύσης. Μεγάλοι οι κίνδυνοι για την υγεία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

