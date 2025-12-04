Συναγερμός στη μισή χώρα - Ταυτόχρονα 112 σε πολλές περιοχές

Μήνυμα από το «112» έλαβαν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε δέκα περιοχές της χώρας, λόγω του σφοδρού κύματος της κακοκαιρίας Byron που πλήττει μεγάλα τμήματα της ελληνικής επικράτειας.

«Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια Κρήτης και Π.Ε. Κυκλάδων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις», αναφέρεται στο «112».

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια #Κρήτης και Π.Ε. #Κυκλάδων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. ‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα από το πρωί μέχρι το βράδυ στις Παρασκευής στις Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας και Δωδεκανήσων, έστειλε μέσω του «112» η Πολιτική Προστασία, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα από αύριο το πρωί μέχρι αύριο βράδυ στις Περιφερειακές Ενότητες #Χίου #Σάμου #Ικαρίας και #Δωδεκανήσων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. ‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Ανάλογο μήνυμα έλαβαν και οι κάτοικοι της Εύβοιας, που καλούνται να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ για τις περιοχές της Μαγνησίας, της Λάρισας και των Σποράδων η προειδοποίηση ισχύει για το επόμενο 24ωρο.

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφερειακή Ενότητα #Εύβοιας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. ‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Μέχρι στιγμής, «112» έχουν σταλεί σε:

– Αττική έως το μεσημέρι της Παρασκευής (5/12)

– Εύβοια έως το μεσημέρι της Παρασκευής.

– Κεντρική Μακεδονία έως το βράδυ της Παρασκευής.

– Κρήτη και Κυκλάδες έως το μεσημέρι της Παρασκευής.

– Μαγνησία, Λάρισα και Σποράδες έως το βράδυ της Παρασκευής.

– Πιερία έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12).

– Χίο, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα από το πρωί έως το βράδυ της Παρασκευής.

Κακοκαιρία Byron: Live η πορεία των φαινομένων