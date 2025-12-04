Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
Έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στην Αττική, καθώς η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας.
Μήνυμα από το «112» απεστάλη στους ανθρώπους που βρίσκονται στην Αττική, καθώς η κακοκαιρία Byron σαρώνει το Λεκανοπέδιο.
Προειδοποιεί για «έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια Αττικής», και παράλληλα τονίζει: «Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώνονται σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου, με τους δρόμους σε αρκετά σημεία να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια:
Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, καθώς η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, έκλεισε η οδός Πειραιώς, από τη Χαμοστέρνας μέχρι την Πέτρου Ράλλη, λόγω συσσώρευσης υδάτων. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο, η νύχτα προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά μετά τις 23:00.
Εν τω μεταξύ, λόγω συσσώρευσης υδάτων, αυτήν την ώρα είναι κλειστή η Πειραιώς στο ύψος της Χαμοστέρνας έως την Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Αθήνα ενώ στην Ποσειδώνος η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Καλαμακίου στο ρεύμα προς Πειραιά:
- Κακοκαιρία Byron: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Στη Βλυχάδα το μεγαλύτερο ύψος βροχής
- Είναι επίσημο: Αναβλήθηκε ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, λόγω της κακοκαιρίας
