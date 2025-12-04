Κακοκαιρία Byron: Η στιγμή που η Πυροσβεστική απεγκλωβίζει οδηγό στην Ανατολική Μάνη
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία τουλάχιστον 10 άτομα απεγκλωβίστηκαν από σπίτια και αυτοκίνητα στην Ανατολική Μάνη.
Μεγάλα προβλήματα σημειώθηκαν στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία από την έντονη βροχόπτωση, όπως αναφέρθηκε από το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Τα προβλήματα που πλήττουν την περιοχή του Διρού λόγω των καιρικών συνθηκών και ταλανίζουν την Ανατολική Μάνη τις τελευταίες ώρες είχαν ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό ατόμων τα οποία και κινδύνευσαν.
Βίντεο από τη διασταύρωση Καρβελάς προς το Γύθειο, στη θέση Διρός, δείχνει πυροσβέστες να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν έναν οδηγό, ο οποίος βρέθηκε παγιδευμένος στα ορμητικά νερά.
Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν μετά από μεγάλη προσπάθεια.
Το βίντεο:
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία τουλάχιστον 10 άτομα απεγκλωβίστηκαν από σπίτια και αυτοκίνητα στην Ανατολική Μάνη, ενώ νωρίτερα ξεκίνησε ερπυστριοφόρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το χωριό Μαυροβούνι προκειμένου να απεγκλωβίσει πολίτες καθώς έχει πλημμυρίσει όλο το χωριό.
