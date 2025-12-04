Την ώρα που η κακοκαιρία Byron έχει επηρεάσει ήδη αρκετές περιοχές της χώρας, με τα έντονα φαινόμενα να έχουν θέσει την Πολιτική Προστασία και τις κατά τόπους Αρχές σε συναγερμό, σχολεία αποφασίστηκε να μη λειτουργήσουν αύριο Παρασκευή ώστε να μην διακινδυνεύσουν οι μαθητές.

Συγκεκριμένα θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5/11 σχολικές μονάδες σε Αττική, νησιωτικές περιοχές και Κατερίνη, ενώ ανακοινώθηκε αναστολή λειτουργιας σχολείων και στον δήμο Ευρώτα.

Μοσχάτο – Ταύρος

Mε απόφαση του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων αύριο λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένονται να εκδηλωθούν στην περιοχή.

Μέγαρα

Ο Δήμος Μεγαρέων κλείνει για προληπτικούς λόγους που σχετίζονται με την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων όλες οι σχολικές μονάδες του δήμου για αύριο, Παρασκευή. Η απόφαση αναφέρεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των ΚΔΑΠ θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Πέμπτη 4 και αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου. Παρακαλούνται οι γονείς και οι μαθητές να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις του δήμου για τυχόν νεώτερες ανακοινώσεις.

Κατερίνη

Στην Κατερίνη, τα σχολεία και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά 5/11, λόγω έντονων καιρικών συνθηκών.

Τόσο σήμερα το απόγευμα όσο και αύριο, κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε νυκτερινή βάρδια. Επίσης, αύριο δεν θα λειτουργήσουν και οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.

Ρόδος

Στη Ρόδο, όλα τα σχολεία του Δήμου Ρόδου θα παραμείνουν κλειστά, εξαιτίας της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή καθώς το νησί προβλέπεται να αντιμετωπίσει έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Σαντορίνη

Στη Σαντορίνη, λόγω των ισχυρών ανέμων, των έντονων βροχοπτώσεων και των κινδύνων στην κυκλοφορία, ο Δήμος Θήρας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών.

Τήλος

Ο Δήμος Τήλου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει γονείς, κηδεμόνες και μαθητές ότι όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των αναμενόμενων ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (Κόκκινη Προειδοποίηση).

Οι γονείς καλούνται να παραμείνουν σε επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες και να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις του δήμου.

Η απόφαση αναφερεται ότι ελήφθη σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αρμοδιοτήτων Δήμων σε περιπτώσεις έκτακτων καιρικών συνθηκών, το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις για έντονα φαινόμενα στην περιοχή.

Σύμη

Με απόφαση του δημάρχου Σύμης, Ελευθερίου Παπακαλοδούκα, θα ανασταλεί η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του νησιού – τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, εξαιτίας των έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.

Καστελλόριζο

Η απόφαση που υπογράφει ο δήμαρχος του νησιού, Νίκος Ασβέστης, αναφέρει «αναστολή των μαθημάτων την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου όλων των σχολικών βαθμίδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μεγίστης που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων (αέρα- καταιγίδα)».

Η απόφαση ελήφθη «ύστερα από συνεννόηση του Δημάρχου με τους Προϊστάμενους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου».