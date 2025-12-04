Ρόδος: Κλείνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων εν όψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Σχολεία, παιδικοί σταθμοί αλλά και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 5/12 λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας Byron που αναμένεται να επηρεάσει όλη τη χώρα
- Η ΕΕ προετοιμάζεται για σενάριο πανδημίας εν μέσω έξαρσης γρίπης των πτηνών
- Τι λέει ο ιατροδικαστής που εξέτασε τα οχτώ παιδιά στο Ηράκλειο - Από τι προήλθαν τα σημάδια στα σώματά τους
- Δημοσιογράφος την «έπεσε» στη «μυστική κόρη» του Πούτιν - «Ο πατέρας σου σκότωσε τον αδερφό μου»
- Στην έδρα του επιστρέφει το ΣτΕ – Αναστολή εργασιών για 17 ημέρες
Ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλες τις δημοτικές ενότητες, εν όψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να επηρεάσουν το σύνολο της χώρας. Λόγω της κακοκαιρίας Byron, έχουν λάβει ανάλογες αποφάσεις και άλλοι δήμοι, προκειμένου να μη διακινδυνεύσουν οι μαθητές.
Στους πολίτες της Ρόδου συνιστάται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας
Ειδικότερα, στη Ρόδο δεν θα λειτουργήσουν αύριο Παρασκευή όλες οι σχολικές μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων καθώς και των αθλητικών εγκαταστάσεων, με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, «για την προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας».
Η αναστολή, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που προβλέπει το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, αφορά και τις μονάδες προσχολικής αγωγής, όλα τα ειδικά σχολεία και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, το Δημοτικό Ωδείο και όλα τα εργαστήρια που λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου Ρόδου.
Οι υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου κιαι το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από την κακοκαιρία.
Στους πολίτες συνιστάται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.
- Το τουρκικό ΥΠΑΜ στοχοποιεί τον Δένδια – Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα απαντά η Αθήνα
- Η Ρεάλ Μαδρίτης χάνει τον Αλεξάντερ-Άρνολντ για δύο μήνες (vid, pics)
- Κοινωνία Ώρα MEGA: Ρεκόρ τηλεθέασης την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου
- Πάνω από 430.000 χιλιάδες θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω ευλογιάς – Στα 80 τα νέα κρούσματα
- Η ΑΙ αναμένεται να διπλασιάσει τη ζήτηση για data center έως το 2030
- Κακοκαιρία Byron: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή
- Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο φερόμενος ως συνεργός -«Εγώ ένα θέλημα έκανα»
- Κικίλιας: «Πρώτα απ’ όλα η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των πολιτών» – Στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις