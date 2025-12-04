Κλειστά όλα τα σχολεία στη Σύμη την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου
Κλειστά όλα τα σχολεία στη Σύμη την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή.
Με απόφαση του Δημάρχου Σύμης, Ελευθερίου Παπακαλοδούκα, θα ανασταλεί η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του νησιού – τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, εξαιτίας των έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.
Η απόφαση, η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου 406/03-12-2025 και υπογράφεται από τον δήμαρχο, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου Σύμης βασίζεται:
- Στις διατάξεις των σχετικών νόμων που ορίζουν τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
- Στις προειδοποιήσεις των μετεωρολογικών υπηρεσιών για έντονα καιρικά φαινόμενα που θα πλήξουν τη Σύμη.
- Στην ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού.
Ο Δήμος τονίζει ότι η ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ενώ η ανακοίνωση έχει ήδη διαβιβαστεί στις σχολικές μονάδες και στις αρμόδιες υπηρεσίες.
