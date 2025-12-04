newspaper
Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 07:49
Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική - Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη λεωφόρο Αθηνών
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Κλειστά όλα τα σχολεία στη Σύμη την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου
Αυτοδιοίκηση 04 Δεκεμβρίου 2025 | 07:43

Κλειστά όλα τα σχολεία στη Σύμη την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

Κλειστά όλα τα σχολεία στη Σύμη την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι ευφυείς άνθρωποι δεν σπαταλούν την ενέργειά τους σε αυτά τα πράγματα

Οι ευφυείς άνθρωποι δεν σπαταλούν την ενέργειά τους σε αυτά τα πράγματα

Spotlight

Με απόφαση του Δημάρχου Σύμης, Ελευθερίου Παπακαλοδούκα, θα ανασταλεί η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του νησιού – τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, εξαιτίας των έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.

Η απόφαση, η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου 406/03-12-2025 και υπογράφεται από τον δήμαρχο, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου Σύμης βασίζεται:

  • Στις διατάξεις των σχετικών νόμων που ορίζουν τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
  • Στις προειδοποιήσεις των μετεωρολογικών υπηρεσιών για έντονα καιρικά φαινόμενα που θα πλήξουν τη Σύμη.
  • Στην ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ο Δήμος τονίζει ότι η ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ενώ η ανακοίνωση έχει ήδη διαβιβαστεί στις σχολικές μονάδες και στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Νέες υποσχέσεις για μέτρα απέναντι στο ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία: Νέες υποσχέσεις για μέτρα απέναντι στο ενεργειακό κόστος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οι ευφυείς άνθρωποι δεν σπαταλούν την ενέργειά τους σε αυτά τα πράγματα

Οι ευφυείς άνθρωποι δεν σπαταλούν την ενέργειά τους σε αυτά τα πράγματα

Opinion
Για ένα αναγκαίο σοκ δημοκρατίας, εντιμότητας και δικαιοσύνης

Για ένα αναγκαίο σοκ δημοκρατίας, εντιμότητας και δικαιοσύνης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στα χέρια όλων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου το προσχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Μεταρρύθμιση 03.12.25

Στα χέρια όλων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου το προσχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σε τελικό στάδιο βρίσκεται το προσχέδιο του Νέου Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, με τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ Γιώργο Χατζημάρκο να ζητάει τις προτάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου επί του προσχεδίου.

Σύνταξη
«Σημαντικό βήμα για την ίδρυση Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων στην Αμφίκλεια»
Αποκέντρωση 02.12.25

«Σημαντικό βήμα για την ίδρυση Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων στην Αμφίκλεια»

Πιο κοντά βρίσκεται η ίδρυση σχολής δοκίμων αστυφυλάκων στην περιοχή της Αμφίκλειας μετά την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ίδρυσης και λειτουργίας της.

Σύνταξη
Νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο
Αθλητικές Υποδομές 02.12.25

Νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο

Δρομολογείται η κατασκευή νέου ανοικτού κολυμβητηρίου στο Μοσχάτο με το in να έχει το ρεπορτάζ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Τι ειπώθηκε για διόδια στον Άγιο Στέφανο στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών
Διέλευση οχημάτων 01.12.25

Τι ειπώθηκε για διόδια στον Άγιο Στέφανο στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών

Το ζήτημα της ενδεχόμενης χωροθέτησης διοδίων στον Άγιο Στέφανο κυριάρχησε στη συνάντηση της δημάρχου Διονύσου με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»
Άκομψος 04.12.25

Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»

Ο γνωστός σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο κατάφερε να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, όχι για ένα νέο του project αλλά ανακαλύπτοντας τον ηθοποιό που θεωρεί από τους χειρότερους στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πούτιν: Απορρίπτει την επιστροφή της Ρωσίας στην G8 – Επιμένει για την κατάληψη του Ντονμπάς με κάθε μέσο
Τι είπε για τις συνομιλίες 04.12.25

Απορρίπτει την επιστροφή της Ρωσίας στην G8 ο Πούτιν - Επιμένει για την κατάληψη του Ντονμπάς με κάθε μέσο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Ινδία - Τα μηνύματα από συνέντευξη που έδωσε στο India Today ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αποκάλυψη in: Στοιχεία σοκ – 41 θανατηφόρα τροχαία τους τελευταίους μήνες οφείλονται στην χρήση ναρκωτικών
Ελλάδα 04.12.25

Αποκάλυψη in: Στοιχεία σοκ – 41 θανατηφόρα τροχαία τους τελευταίους μήνες οφείλονται στην χρήση ναρκωτικών

Περισσότερα από δύο τροχαία δυστυχήματα με νεκρούς κάθε μήνα προέρχονται από οδηγούς που βρίσκονται υπό την επήρεια κοκαΐνης, ηρωίνης κλπ. Τα Εργαστήρια Τοξικολογίας βρίσκουν σε αιματολογικούς ελέγχους σε σορούς υπαιτίων τροχαίων άνω του 10% χρήση ναρκωτικών! Ο αόρατος κίνδυνος στην συνέχεια της τραγωδίας στην Λούτσα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε σε «μη-ημι-περίεργη, ημι-δυαδική σχέση»; Τι σημαίνει αυτό;
Κουτσομπολιό 04.12.25

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε σε «μη-ημι-περίεργη, ημι-δυαδική σχέση»; Τι σημαίνει αυτό;

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε συμπρωταγωνιστούν στο Wicked: For Good και οι κοινές τους εμφανίσεις έχουν οδηγήσει σε φήμες για μια πιθανή σχέση. Τι ισχύει; Όχι ότι μας νοιάζει πολύ, απλά, κουβέντα να γίνεται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μουντιάλ 2026: Την Παρασκευή η κλήρωση με χολιγουντιανό υπερθέαμα και… κόστος (pics)
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Μουντιάλ 2026: Την Παρασκευή η κλήρωση με χολιγουντιανό υπερθέαμα και… κόστος (pics)

Με κόστος περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ, διάσημους παρουσιαστές, θρύλους του παγκόσμιου αθλητισμού και τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δίνουν το «παρών», οι Αμερικανοί σκοπεύουν να... αφήσουν εποχή με την επικείμενη κλήρωση του Μουντιάλ στην Ουάσινγκτον.

Σύνταξη
Τάραξε το πολιτικό σκηνικό ο Τσίπρας – Τι λένε τα κόμματα για την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης»
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Τάραξε το πολιτικό σκηνικό ο Τσίπρας – Τι λένε τα κόμματα για την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

Ο Αλέξης Τσίπρας σε μια ομιλία - πολιτική παρέμβαση, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και παρουσίασε την πρόταση του για το μέλλον. Για «σινιάλο ενός ευρύτερου χώρου πολιτικά, ο οποίος κάνει μία προσπάθεια να ανασυνταχθεί» μίλησε ο κ. Ζαχαριάδης - Επικριτικά σχόλια από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία κατεβαίνουν οι οικοδόμοι στις 10 Δεκεμβρίου – Τι ζητούν
Κινητοποίηση 04.12.25

Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία κατεβαίνουν οι οικοδόμοι στις 10 Δεκεμβρίου - Τι ζητούν

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων εκφράζει μεταξύ άλλων την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε συζήτηση για αύξηση των ορίων ηλικίας - ΣΣΕ και μέτρα ασφαλείας, ανάμεσα στα αιτήματα που αφορούν στην απεργία

Σύνταξη
Ο Ρίβερς ήταν καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο – Τι είπε για τα σενάρια ανταλλαγής
Μπάσκετ 04.12.25

Ο Ρίβερς ήταν καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο – Τι είπε για τα σενάρια ανταλλαγής

O Nτοκ Ρίβερς στάθηκε στον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο και στο χτύπημα που δέχθηκε, ενώ αναφέρθηκε και στα σενάρια περί ανταλλαγής του Έλληνα σούπερ σταρ.

Σύνταξη
Αττική: Λιμενικός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους σε διακίνηση ηρωίνης – Δύο συλλήψεις
Σχηματίστηκε δικογραφία 04.12.25

Λιμενικός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους σε διακίνηση ηρωίνης στην Αττική - Δύο συλλήψεις

Ο λιμενικός και ένας 49χρονος ημεδαπός συνελήφθησαν για υπόθεση συστηματικής διακίνησης ηρωίνης στην Αττική - Στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμα τρία άτομα - Πώς γινόταν η διακίνηση των ναρκωτικών

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Οι μισοί Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ ως εχθρό – Τι πιστεύουν για τις σχέσεις με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία
Δημοσκόπηση 04.12.25

Οι μισοί Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ ως εχθρό - Τι πιστεύουν για τις σχέσεις με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία

Δημοσκόπηση σε εννέα χώρες της Ευρώπης καταγράφει την ανησυχία και την ανασφάλεια των πολιτών για το μέλλον αλλά και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών αναφορικά με το τι θεωρούν κίνδυνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο