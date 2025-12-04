Κλειστά όλα τα σχολεία στη Σύμη την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

Με απόφαση του Δημάρχου Σύμης, Ελευθερίου Παπακαλοδούκα, θα ανασταλεί η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του νησιού – τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, εξαιτίας των έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.

Η απόφαση, η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου 406/03-12-2025 και υπογράφεται από τον δήμαρχο, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου Σύμης βασίζεται:

Στις διατάξεις των σχετικών νόμων που ορίζουν τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Στις προειδοποιήσεις των μετεωρολογικών υπηρεσιών για έντονα καιρικά φαινόμενα που θα πλήξουν τη Σύμη.

Στην ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ο Δήμος τονίζει ότι η ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ενώ η ανακοίνωση έχει ήδη διαβιβαστεί στις σχολικές μονάδες και στις αρμόδιες υπηρεσίες.