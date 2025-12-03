Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη, ξεκινά η κακοκαιρία, που σταδιακά θα επεκταθεί σχεδόν σε όλη την Ελλάδα.

Μετεωρολόγοι σημειώνουν ότι «η χώρα οδεύει σε ένα τριήμερο εκτεταμένων βροχοπτώσεων, σε Θεσσαλία – Πιερία – Χαλκιδική, Ανατολική Στερεά – Εύβοια, ΝΑ Αιγαίο» και δεν αποκλείουν ότι μπορεί να υπάρξουν «ακραία καιρικά φαινόμενα όπως το χοντρό χαλάζι, αυξημένη συχνότητα ηλεκτρικών εκκενώσεων – κεραυνών, μεγάλος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, υδροστρόβιλοι – ανεμοστρόβιλοι».

Προειδοποιούν δε ότι υπάρχει «κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις στη μισή Ελλάδα».

Live η πορεία της κακοκαιρίας

Μαρουσάκης: Έρχονται έντονες βροχές, με χοντρό χαλάζι και κεραυνούς

Για ακραία καιρικά φαινόμενα προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Όπως αναφέρει:

«1. Βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με έμφαση τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα.

2. Επικράτηση ανατολικών – νοτιοανατολικών ανέμων προς την πλευρά του Αιγαίου, άνεμοι ιδιαίτερα υετοφόροι που μπορεί να προκαλέσουν ιδιαίτερα έντονες και με διάρκεια βροχές – ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες.

3. Ο εκτιμώμενος συγκεντρωτικός όγκος νερού ενδέχεται να προσεγγίσει τοπικά και τους 200 τόνους ανά στρέμμα, τιμές που μπορεί αναλόγως και την περιοχή να οδηγήσουν σε ιδιαίτερα έντονα προβλήματα.

4. Η καλή οργάνωση του βαρομετρικού χαμηλού σε συνδυασμό με τις θαλάσσιες εκτάσεις με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει, είναι δυνατό να οδηγήσει σε συνθήκες έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας που σημαίνει ότι μπορεί να παρατηρηθούν θερμοκρασίες στις κορυφές των νεφών ακόμη και κοντά στους -60 με -80 βαθμούς βαθμούς κελσίου (ανάπτυξη καταιγιδοφόρων νεφών σε πολύ μεγάλα ύψη μέσα στην τροπόσφαιρα), γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως το χοντρό χαλάζι, αυξημένη συχνότητα ηλεκτρικών εκκενώσεων – κεραυνών, μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, υδροστρόβιλοι – ανεμοστρόβιλοι.

5. Ο τύπος αυτός καιρού που θα απασχολήσει τη χώρα μας τις επόμενες αρκετές ημέρες ευνοεί τις πυκνές χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά κέντρα».

Κολυδάς: Τριήμερο εκτεταμένων βροχοπτώσεων – Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφερόμενος στην κακοκαιρία σημειώνει ότι «τα δύο ευρωπαϊκά μοντέλα –το ECMWF και το ICON– εμφανίζουν εντυπωσιακή σύγκλιση ως προς την κατανομή και την ένταση των βροχοπτώσεων για το επόμενο τριήμερο. Και οι δύο προσομοιώσεις συμφωνούν πως η Ελλάδα εισέρχεται σε μια περίοδο εκτεταμένων, επίμονων και κατά τόπους έντονων βροχοπτώσεων, με επίκεντρο συγκεκριμένες περιοχές».

Παραθέτοντας τις παρατηρήσεις του, καταλήγει στο συμπέρασμα: «1. Όταν ECMWF και ICON συμφωνούν σε τόσο μεγάλη κλίμακα και με τέτοια σταθερότητα, αυξάνεται πολύ η πιθανότητα επαλήθευσης. Η χώρα οδεύει σε ένα τριήμερο εκτεταμένων βροχοπτώσεων, σε Θεσσαλία – Πιερία – Χαλκιδική, Ανατολική Στερεά – Εύβοια ,ΝΑ Αιγαίο (Κως–Ρόδος). 2. Βρισκόμαστε εν αναμονή των προγνώσεων και προειδοποιήσεων από την ΕΜΥ, που ήδη από χθες μας έχει προιδεάσει, καθώς δίνει την πιθανότητα ισχυρών φαινομένων στις προγνώσεις της».

⚠ ⚠ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Από χθες έχουμε αναφέρει ότι τα δύο ευρωπαϊκά μοντέλα –το ECMWF και το ICON– εμφανίζουν εντυπωσιακή σύγκλιση ως προς την κατανομή και την ένταση των βροχοπτώσεων για το επόμενο τριήμερο. Και οι δύο προσομοιώσεις συμφωνούν πως η… pic.twitter.com/ZNADJPZWJe — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 3, 2025

Τσατραφύλλιας: Κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων

Και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποιεί για «κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες …». Σύμφωνα με τον ίδιο στο επίκεντρο θα είναι «και η Αττική (Πέμπτη απόγευμα με Παρασκευή πρωί) όχι τόσο για τα ύψη βροχής, όσο γιατί έχει πλέον πολύ περιορισμένες φυσικές απορροές λόγω της τσιμεντοποίησης. Στο Πήλιο, στο Βόλο, στη Λάρισα , στην Πιερία τα ύψη βροχής είναι ακραία και μακάρι να μην επαληθευτούν».

Παράλληλα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου «για πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις στη μισή Ελλάδα».