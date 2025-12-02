Συναγερμός ενόψει της νέας κακοκαιρίας: Έρχεται 48ωρο με ισχυρές καταιγίδες – Οι επικίνδυνες περιοχές

Καμπανάκι χτυπούν οι μετεωρολόγοι ενόψει της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται να ξεκινήσει από σήμερα το βράδυ σε ορισμένες περιοχές και να κορυφωθεί το διήμερο Πέμπτη – Παρασκευή που θα επεκταθεί σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα.

Όπως τονίζει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, η Πέμπτη και η Παρασκευή θα είναι οι δυσκολότερες ημέρες υποστηρίζει ότι μπορεί δημιουργηθούν προβλήματα σε ορισμένες περιοχές, από τα κύματα καταιγίδας και τις αδιάλειπτες βροχές.

Τα φαινόμενα, όπως αναφέρει θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλωδείς νοτιάδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Όπως σημειώνει η μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ από τα δυτικά (από μια ήπια διαταραχή) και αύριο εκτός από τα δυτικά θα επηρεάσει την Κρήτη και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά με εξαίρεση τη Θράκη .

Από την πλευρά του ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για γενικευμένες βροχοπτώσεις στην Ελλάδα και στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου τονίζοντας ότι θα υπάρξουν δύο διαδοχικές διαταραχές που θα επηρεάσουν τη χώρα μας το επόμενο τριήμερο.

Η πρώτη – όπως τονίζει – έρχεται από την Ιταλία και θα προκαλέσει σήμερα Τρίτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά. Ακολούθως από αύριο η διαταραχή που βρίσκεται στις ακτές της Αφρικής θα κινηθεί βορειοανατολικά και θα ενοποιηθεί με την πρώτη, πρακαλώντας περαιτέρω επιδείνωση του καιρού στα δυτικά και νότια και την Πέμπτη σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ από Τετάρτη έως Παρασκευή

Αύριο Τετάρτη, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες και την ανατολική νησιωτική χώρα αναμένονται νεφώσεις και από το βράδυ στις Κυκλάδες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα κεντρικά, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου πιθανόν να είναι έντονα.