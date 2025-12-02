Συναγερμός ενόψει της νέας κακοκαιρίας: Έρχεται 48ωρο με ισχυρές καταιγίδες – Οι επικίνδυνες περιοχές
Πώς θα κινηθεί το νέο κύμα κακοκαιρίας μέχρι την Παρασκευή. Αναλυτική πρόγνωση
- Παπαστεργίου για κάμερες στους δρόμους: Την ώρα που κάνεις παράβαση θα σου έρχεται μήνυμα ότι ελέγχεσαι
- «Οδηγός» για τους Έλληνες του εξωτερικού – Πώς θα τακτοποιήσουν τα φορολογικά τους
- Αλβανία: Το βίντεο που δίχασε το ίντερνετ – Τουρίστρια σταματά ηλικιωμένο που χτυπούσε σκυλιά που του επιτέθηκαν
- Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Τα αδικήματα
Καμπανάκι χτυπούν οι μετεωρολόγοι ενόψει της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται να ξεκινήσει από σήμερα το βράδυ σε ορισμένες περιοχές και να κορυφωθεί το διήμερο Πέμπτη – Παρασκευή που θα επεκταθεί σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα.
Όπως τονίζει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, η Πέμπτη και η Παρασκευή θα είναι οι δυσκολότερες ημέρες υποστηρίζει ότι μπορεί δημιουργηθούν προβλήματα σε ορισμένες περιοχές, από τα κύματα καταιγίδας και τις αδιάλειπτες βροχές.
Τα φαινόμενα, όπως αναφέρει θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλωδείς νοτιάδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.
Όπως σημειώνει η μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ από τα δυτικά (από μια ήπια διαταραχή) και αύριο εκτός από τα δυτικά θα επηρεάσει την Κρήτη και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά με εξαίρεση τη Θράκη .
Από την πλευρά του ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για γενικευμένες βροχοπτώσεις στην Ελλάδα και στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου τονίζοντας ότι θα υπάρξουν δύο διαδοχικές διαταραχές που θα επηρεάσουν τη χώρα μας το επόμενο τριήμερο.
Η πρόγνωση της ΕΜΥ από Τετάρτη έως Παρασκευή
Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.
Από το βράδυ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 4 με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.
Την Πέμπτη, στη Θράκη θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες.
Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τη νότια Κρήτη και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο, το κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Την Παρασκευή, στην ανατολική χώρα θα σημειωθούν νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες.
Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.
Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
- Μουρτζούκου: Κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
- Ολυμπιακός: Αποθεώθηκε στη Σύρο η «ερυθρόλευκη» αποστολή (pics)
- Το άρθρο που κυριάρχησε στη Wikipedia το 2025 με 44,9 εκατ. προβολές
- Τι αλλάζει σε διαθήκες και αποποιήσεις κληρονομιάς – Τι προβλέπεται για το σύμφωνο συμβίωσης
- Μόνος στο Σπίτι 2: 303% επιπλέον το κόστος της διαμονής του Κέβιν στο Plaza – «Πληθωρισμός σοκ!»
- Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…
- Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή – Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
- Πάτρα: Σοβαρό με τροχαίο με έγκυο γυναίκα οδηγό – ΙΧ καρφώθηκε κάτω από νταλίκα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις