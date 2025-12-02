view
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
02.12.2025 | 17:05
Τραγωδία εν πλώ: Επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο «Άρτεμις» κοντά στη Σέριφο
02 Δεκεμβρίου 2025 | 15:00
Συναγερμός ενόψει της νέας κακοκαιρίας: Έρχεται 48ωρο με ισχυρές καταιγίδες – Οι επικίνδυνες περιοχές

Πώς θα κινηθεί το νέο κύμα κακοκαιρίας μέχρι την Παρασκευή. Αναλυτική πρόγνωση

Χοληστερίνη: Η ρουτίνα που την «ανεβάζει» – Τι να αποφεύγεις

Χοληστερίνη: Η ρουτίνα που την «ανεβάζει» – Τι να αποφεύγεις

Καμπανάκι χτυπούν οι μετεωρολόγοι ενόψει της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται να ξεκινήσει από σήμερα το βράδυ σε ορισμένες περιοχές και να κορυφωθεί το διήμερο Πέμπτη – Παρασκευή που θα επεκταθεί σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα.

Όπως τονίζει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, η Πέμπτη και η Παρασκευή θα είναι οι δυσκολότερες ημέρες υποστηρίζει ότι μπορεί δημιουργηθούν προβλήματα σε ορισμένες περιοχές, από τα κύματα καταιγίδας και τις αδιάλειπτες βροχές.

Τα φαινόμενα, όπως αναφέρει θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλωδείς νοτιάδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Όπως σημειώνει η μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ από τα δυτικά (από μια ήπια διαταραχή) και αύριο εκτός από τα δυτικά θα επηρεάσει την Κρήτη και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά με εξαίρεση τη Θράκη .

Από την πλευρά του ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για γενικευμένες βροχοπτώσεις στην Ελλάδα και στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου τονίζοντας ότι θα υπάρξουν δύο διαδοχικές διαταραχές που θα επηρεάσουν τη χώρα μας το επόμενο τριήμερο.

Η πρώτη – όπως τονίζει – έρχεται από την Ιταλία και θα προκαλέσει σήμερα Τρίτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά. Ακολούθως από αύριο η διαταραχή που βρίσκεται στις ακτές της Αφρικής θα κινηθεί βορειοανατολικά και θα ενοποιηθεί με την πρώτη, πρακαλώντας περαιτέρω επιδείνωση του καιρού στα δυτικά και νότια και την Πέμπτη σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ από Τετάρτη έως Παρασκευή

Αύριο Τετάρτη, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες και την ανατολική νησιωτική χώρα αναμένονται νεφώσεις και από το βράδυ στις Κυκλάδες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα κεντρικά, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.
Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου πιθανόν να είναι έντονα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Από το βράδυ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 4 με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη, στη Θράκη θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τη νότια Κρήτη και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο, το κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Παρασκευή, στην ανατολική χώρα θα σημειωθούν νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες.

Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Σύνταξη
