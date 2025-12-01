Αφρικανική κακοκαιρία αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Έντονα καιρικά φαινόμενα θα σαρώσουν ολόκληρη τη χώρα τις επόμενες μέρες, καθώς «αφρικανική καταιγίδα» αναμένεται να κάνει το πέρασμά της από πολλές περιοχές.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στα social media, την Τετάρτη θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και νοτιάδες συνολικά σε 12 περιοχές.

Δυτική Ελλάδα, νότια Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά, Αττική, Σποράδες, κεντρική Μακεδονία, ανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για την «αφρικανική καταιγίδα»

«Έρχεται αφρικανική καταιγίδα. Καλημέρα καλή εβδομάδα και καλό μήνα! Ο τίτλος της σημερινής ανάρτησης δεν είναι τυχαίος. Την Τετάρτη ένα βαρομετρικό χαμηλό θα γεννηθεί στη βόρεια ακτή της Αφρικής και συγκεκριμένα της Λιβύης: στον κόλπο της Σύρτης. Θα μας επηρεάσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και ισχυρούς νοτιάδες. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι:

Η δυτική Ελλάδα (κυρίως περιοχές πιο κοντά στο Ιόνιο), η νότια Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά, η Αττική, οι Σποράδες, η κεντρική Μακεδονία, το ανατολικό Αιγαίο, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη από τα δυτικά και σταδιακά θα σαρώσουν τις περισσότερες περιοχές.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες οι οποίοι από το Σάββατο θα στραφούν σε βοριάδες. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά. Χιόνια θα πέσουν στα πολύ ορεινά και σε κάποια χιονοδρομικά. Μέρα με τη μέρα θα μπορέσω να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος για την ένταση και τις περιοχές».

Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, Δευτέρα, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην ανατολική νησιωτική χώρα και από το βράδυ στο Ιόνιο.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 με 21 βαθμούς.