Μετά την κακοκαιρία «Adel», που έδειξε τα δόντια της σε αρκετές περιοχές της χώρας, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα κάνει «ποδαρικό» τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Η νέα βδομάδα θα ξεκινήσει με ήπιο καιρό. Τη Δευτέρα η μέρα θα κυλήσει με εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς και προς το βράδυ θα βρέξει λίγο στα νησιά του Ιονίου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 16-19 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ, στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους και στο νότιο Αιγαίο σε δυτικούς.

Με ήπιο καιρό θα ξεκινήσει η νέα εβδομάδα όμως το σκηνικό σταδιακά θα αλλάξει

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι ήπιος καθώς σε γενικές γραμμές δεν περιμένουμε βροχές, παρά μόνο στα νησιά του Ιονίου πιθανόν να βρέξει λίγο τοπικά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται ηλιοφάνεια, με νεφώσεις που κατά περιόδους θα είναι πιο πυκνές. Σε μικρή άνοδο η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι έως 16-19 στα ηπειρωτικά, με τις υψηλότερες στη δυτική Ελλάδα και έως 20 στο νότιο Αιγαίο. Βόρειοι οι άνεμοι στο Αιγαίο 3-4 μποφόρ.

Μια νέα κακοκαιρία

Μια νέα κακοκαιρία έρχεται προς το τέλος της εβδομάδας.

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας την Τετάρτη στον κόλπο της Σύρτης θα οργανωθεί βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα δώσει νέο κύκλο, βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων.

Τα φαινόμενα θα πλήξουν τις περισσότερες περιοχές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Επικαλούμενος οκτώ επιστημονικά κέντρα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σημείωσε πως μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου δεν «αναμένεται ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια».

O Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως η χώρα «μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα και προβλέπει πως τα σημερινά δεδομένα επισπεύδουν την έλευση του συστήματος από τα δυτικά την Τρίτη προς Τετάρτη όπου διατηρείται το σκηνικό του καιρού με πολλές βροχές, κυρίως από τα μέσα της εβδομάδος και μετά στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

🎯 Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

✅ Μετά από ένα διήμερο βελτίωσης , τα σημερινά δεδομένα επισπεύδουν την έλευση του συστήματος από τα δυτικά την Τρίτη προς Τετάρτη. Αύριο θα έχουμε καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού.

Τετραήμερη πρόγνωση

ΔΕΥΤΕΡΑ 01-12-2025

Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα, θα αυξηθούν. Ασθενείς τοπικές βροχές στα ορεινά της Κρήτης.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα νότια ηπειρωτικά τους 19 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς.

ΤΡΙΤΗ 02-12-2025

Λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά, όπου στο Ιόνιο από το μεσημέρι θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03-12-2025

Αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά και τα νότια θα ενταθούν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΕΜΠΤΗ 04-12-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικώς στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.