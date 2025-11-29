newspaper
29.11.2025 | 12:46
Κανονικά θα λειτουργήσουν μετρό και λεωφορεία το βράδυ του Σαββάτου
Καιρός: Σύντομη ανάσα πριν από έναν βροχερό Δεκέμβριο – Οι πρώτες εκτιμήσεις Κολυδά
Ελλάδα 29 Νοεμβρίου 2025 | 13:53

Καιρός: Σύντομη ανάσα πριν από έναν βροχερό Δεκέμβριο – Οι πρώτες εκτιμήσεις Κολυδά

Ο καιρός θα δώσει μια σύντομη ανάπαυλα στις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου, αλλά από τις 4 του μήνα αναμένεται η έναρξη ενός κύκλου βροχοπτώσεων που θα φέρει τον πραγματικό χειμώνα στη χώρα.

Ο καιρός στις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου θα είναι σχετικά ήπιος, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά. Η σύντομη αυτή «ανάσα» δεν θα διαρκέσει, καθώς από τις 4 του μήνα ξεκινά νέος κύκλος βροχοπτώσεων που θα φέρει τον πραγματικό χειμώνα στη χώρα. Η σύντομη αυτή «ανάσα» δεν θα διαρκέσει, αφού από τις 4 του μήνα προβλέπεται η έναρξη ενός νέου κύκλου βροχοπτώσεων που θα φέρει τον πραγματικό χειμώνα στη χώρα.

Ο Κολυδάς αναφέρει ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε φάση αυξημένου υετού, με τις νοτιοανατολικές περιοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο και με πιθανότητα για διαδοχικά επεισόδια έντονων βροχών. Αν και τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν ακραία φαινόμενα, το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα αναμένεται να είναι σταθερά υγρό. Η Μεσόγειος θα διοχετεύει συνεχώς υγρασία στην περιοχή, με τα πιο έντονα περάσματα να κατευθύνονται προς το Αιγαίο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας ανατολικότερα από αύριο για δυο τρεις μέρες ο καιρός βελτιώνεται πρόσκαιρα, ενώ ξεκινά ένας νέος γύρος βροχοπτώσεων από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, από τις 4 Δεκεμβρίου (εορτής της Αγίας Βαρβάρας). Αυτό δένει εν μέρει και με την γνωστή μας παροιμία “Αϊ Βαρβάρα βαρβαρώνει, Αϊ Σάββας σαβανώνει, κι Αϊ Νικόλας παραχώνει” που υποδηλώνει την έλευση του χειμώνα. Η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα με αυξημένο υετό στις νοτιοανατολικές περιοχές, κάτι που μπορεί να εντοπίζεται απλά στη φάση της εποχής, αλλά και πιθανόν να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα όταν υπάρξουν διαδοχικά επεισόδια ραγδαίων βροχών.

Η τάση των δύο εβδομάδων δεν δείχνει «ακραίο» καιρικό μοτίβο, αλλά μια σταθερά υγρή περίοδο. Οι εβδομαδιαίοι χάρτες αποκλίσεων υετού του ECMWF για το διάστημα 1–15 Δεκεμβρίου 2025 σκιαγραφούν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον καιρικό σκηνικό για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Η εικόνα που προκύπτει δείχνει ότι η χώρα μας μπαίνει σε μια περίοδο αυξημένου υετού, με τη Μεσόγειο να αναλαμβάνει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του καιρού.

Πρώτη εβδομάδα (1–8 Δεκεμβρίου): Υγρότερη από το κανονικό η Ελλάδα – Ξηρότερη η βόρεια Βαλκανική

Καιρός: Έρχεται υγρός Δεκέμβριος με βροχές - Δείτε χάρτες και αναλυτική πρόγνωση

Κατά την πρώτη εβδομάδα του μήνα, οι χάρτες παρουσιάζουν σαφείς θετικές αποκλίσεις υετού στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στα νότια ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, το Νότιο Ιόνιο και τμήματα της Κρήτης εμφανίζουν χρωματισμούς που δείχνουν πιο υγρές συνθήκες από τον μέσο όρο της περιόδου. Το μοτίβο αυτό συνδέεται με πιθανή διάταξη νοτιοδυτικών ρευμάτων και περασμάτων βαρομετρικών χαμηλών από την Κεντρική Μεσόγειο, τα οποία τροφοδοτούν με υγρασία μεγάλο μέρος της χώρας.

Αντίθετα, τα βόρεια Βαλκάνια – κυρίως Σερβία, Βοσνία, Κροατία και Ρουμανία – εμφανίζουν αρνητικές αποκλίσεις, υποδηλώνοντας πιο ξηρές συνθήκες από το σύνηθες. Η διάταξη αυτή συνήθως υποδηλώνει συστηματική διέλευση υετοφόρων συστημάτων νοτιότερα, αφήνοντας τα κεντρικά και βόρεια Βαλκάνια σε πιο ήπιες και ξηρές καιρικές καταστάσεις.

Δεύτερη εβδομάδα (8–15 Δεκεμβρίου): Επιμονή στις υγρές συνθήκες στο Αιγαίο

Καιρός: Έρχεται υγρός Δεκέμβριος με βροχές - Δείτε χάρτες και αναλυτική πρόγνωση

Κατά τη δεύτερη εβδομάδα, το ECMWF δείχνει ότι το υγρό σκηνικό του καιρού επιμένει και ενισχύεται στο Ανατολικό Αιγαίο, με μεγαλύτερες αποκλίσεις σε Ανατολική Στερεά – Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Δυτικές ακτές της Τουρκίας. Η τάση αυτή υποδηλώνει επαναλαμβανόμενες διόδους υετοφόρων συστημάτων από το Μυρτώο και τη Θαλάσσια περιοχή νότια της Πελοποννήσου, με πιθανές αναπτύξεις στον άξονα Κρήτης – Καρπάθου – Ρόδου. Πρόκειται για κλασική διάταξη πρώιμου χειμώνα, όπου η θερμή θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου ενισχύει τη δυναμική των συστημάτων.

Θετικό το ισοζύγιο της βροχής και για την περιοχή της Κύπρου.

Στο υπόλοιπο ελληνικό έδαφος η τάση δείχνει υετικές τιμές κοντά ή λίγο πάνω από το κανονικό, με εξαίρεση ορεινές ζώνες της δυτικής και βόρειας χώρας όπου οι αποκλίσεις είναι ουδέτερες — ένδειξη ότι τα κύρια περάσματα θα κινούνται ελαφρώς νοτιοανατολικότερα.

Ο υετός σε βίντεο μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδος

YouTube thumbnail

Συνολική εικόνα για την Ελλάδα και Βαλκάνια

Το διάστημα 1–15 Δεκεμβρίου φαίνεται να χαρακτηρίζεται από αυξημένο υετό στη νότια και ανατολική Ελλάδα, με έμφαση σε Πελοπόννησο, ανατολική Στερεά, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Προβλέπονται επαναλαμβανόμενα υετοφόρα επεισόδια στο Αιγαίο, πιθανώς σύντομα αλλά έντονα, ενώ πιο ήπιο υετικό σκηνικό θα έχουμε στα δυτικά και τα βόρεια, όπου η συνολική βροχόπτωση θα βρίσκεται γύρω από τα κλιματικά κανονικά επίπεδα. Όλες αυτές τις ημέρες θα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για επεισόδια ραγδαίας βροχόπτωσης σε ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές λόγω σύγκλισης και τοπογραφικών ενισχύσεων.

Η παρουσία αρνητικών αποκλίσεων στη βόρεια Βαλκανική και θετικών στη νότια Ελλάδα υποδηλώνει ένα σκηνικό του καιρού όπου τα βαρομετρικά χαμηλά δίνουν βάρος στη Μεσόγειο, αφήνοντας την ενδοχώρα των Βαλκανίων πιο ξηρή. Αυτό συχνά συνδυάζεται με αντικυκλωνικά πεδία πάνω από Ουγγαρία–Ρουμανία, ροή χαμηλών από Αδριατική–Ιόνιο προς Αιγαίο, οπότε η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ζώνη όπου τα χαμηλά συγκεντρώνουν υγρασία από θάλασσα και αποδίδουν σημαντικό υετό.

Με βάση τα παραπάνω, η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στον χειμώνα με αυξημένο υετό στις νοτιοανατολικές περιοχές, κάτι που μπορεί να ανακουφίσει σε κάποιον βαθμό την ξηρασία, αλλά και πιθανόν να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα εάν συμβούν διαδοχικά επεισόδια ραγδαίων βροχών. Η τάση των δύο εβδομάδων δεν δείχνει “καίριο” καιρικό μοτίβο, αλλά μία σταθερά υγρή περίοδο, κυρίως για το Αιγαίο και τα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας».

