Καιρός: Σύντομη ανάσα πριν από έναν βροχερό Δεκέμβριο – Οι πρώτες εκτιμήσεις Κολυδά

Ο καιρός στις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου θα είναι σχετικά ήπιος, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά. Η σύντομη αυτή «ανάσα» δεν θα διαρκέσει, καθώς από τις 4 του μήνα ξεκινά νέος κύκλος βροχοπτώσεων που θα φέρει τον πραγματικό χειμώνα στη χώρα.

Ο Κολυδάς αναφέρει ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε φάση αυξημένου υετού, με τις νοτιοανατολικές περιοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο και με πιθανότητα για διαδοχικά επεισόδια έντονων βροχών. Αν και τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν ακραία φαινόμενα, το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα αναμένεται να είναι σταθερά υγρό. Η Μεσόγειος θα διοχετεύει συνεχώς υγρασία στην περιοχή, με τα πιο έντονα περάσματα να κατευθύνονται προς το Αιγαίο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά: «Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας ανατολικότερα από αύριο για δυο τρεις μέρες ο καιρός βελτιώνεται πρόσκαιρα, ενώ ξεκινά ένας νέος γύρος βροχοπτώσεων από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, από τις 4 Δεκεμβρίου (εορτής της Αγίας Βαρβάρας). Αυτό δένει εν μέρει και με την γνωστή μας παροιμία “Αϊ Βαρβάρα βαρβαρώνει, Αϊ Σάββας σαβανώνει, κι Αϊ Νικόλας παραχώνει” που υποδηλώνει την έλευση του χειμώνα. Η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα με αυξημένο υετό στις νοτιοανατολικές περιοχές, κάτι που μπορεί να εντοπίζεται απλά στη φάση της εποχής, αλλά και πιθανόν να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα όταν υπάρξουν διαδοχικά επεισόδια ραγδαίων βροχών. Η τάση των δύο εβδομάδων δεν δείχνει «ακραίο» καιρικό μοτίβο, αλλά μια σταθερά υγρή περίοδο. Οι εβδομαδιαίοι χάρτες αποκλίσεων υετού του ECMWF για το διάστημα 1–15 Δεκεμβρίου 2025 σκιαγραφούν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον καιρικό σκηνικό για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Η εικόνα που προκύπτει δείχνει ότι η χώρα μας μπαίνει σε μια περίοδο αυξημένου υετού, με τη Μεσόγειο να αναλαμβάνει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του καιρού. Πρώτη εβδομάδα (1–8 Δεκεμβρίου): Υγρότερη από το κανονικό η Ελλάδα – Ξηρότερη η βόρεια Βαλκανική Κατά την πρώτη εβδομάδα του μήνα, οι χάρτες παρουσιάζουν σαφείς θετικές αποκλίσεις υετού στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στα νότια ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, το Νότιο Ιόνιο και τμήματα της Κρήτης εμφανίζουν χρωματισμούς που δείχνουν πιο υγρές συνθήκες από τον μέσο όρο της περιόδου. Το μοτίβο αυτό συνδέεται με πιθανή διάταξη νοτιοδυτικών ρευμάτων και περασμάτων βαρομετρικών χαμηλών από την Κεντρική Μεσόγειο, τα οποία τροφοδοτούν με υγρασία μεγάλο μέρος της χώρας. Αντίθετα, τα βόρεια Βαλκάνια – κυρίως Σερβία, Βοσνία, Κροατία και Ρουμανία – εμφανίζουν αρνητικές αποκλίσεις, υποδηλώνοντας πιο ξηρές συνθήκες από το σύνηθες. Η διάταξη αυτή συνήθως υποδηλώνει συστηματική διέλευση υετοφόρων συστημάτων νοτιότερα, αφήνοντας τα κεντρικά και βόρεια Βαλκάνια σε πιο ήπιες και ξηρές καιρικές καταστάσεις. Δεύτερη εβδομάδα (8–15 Δεκεμβρίου): Επιμονή στις υγρές συνθήκες στο Αιγαίο