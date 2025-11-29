Σε κατάσταση ετοιμότητας «red code» τα Δωδεκάνησα για την κακοκαιρία Adel

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Adel, με εκτεταμένες βροχές και ισχυρές καταιγίδες να πλήττουν πολλές περιοχές της χώρας. Η Πολιτική Προστασία παραμένει από χθες σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στα Δωδεκάνησα, όπου βρίσκεται σε ισχύ η κόκκινη προειδοποίηση RED CODE, με επίκεντρο τη Ρόδο και την Κω.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, για σήμερα αναμένονται πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, ενώ χθες το πρωί η προειδοποίηση επεκτάθηκε για ολόκληρη τη χώρα.

Σε αναμονή για κάθε ενδεχόμενο

«Είμαστε έτοιμοι και σε κατάσταση αναμονής για κάθε ενδεχόμενο. Βρισκόμαστε σε επιφυλακή όλοι, ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα. Έχουν γίνει τα απαραίτητα, έχουν γίνει τα συντονιστικά. Προχθές είχαμε και την διυπουργική σύσκεψη. Έχουμε στείλει τα σήματα σε όλους τους Δήμους. Έχουμε επικοινωνήσει με όλους. Έχουν βγει οι ανακοινώσεις για να ενημερωθεί ο κόσμος. Εως και την Κυριακή θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα και ειδικά στην περιοχή της Δωδεκανήσου. Αναφέρεται η Κως και η Ρόδος», όπως δήλωσε στη «δ» ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία, Χρήστος Ευστρατίου.

Πρόσθεσε επίσης ότι βρίσκεται όλος ο μηχανισμός σε επιφυλακή, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ έχουν ενημερωθεί όλες οι εθελοντικές ομάδες να είναι σε ετοιμότητα, όπως και όλοι οι χωματουργοί με τα μηχανήματά τους που είναι γραμμένοι στο μητρώο και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αλλά και του Δήμου Ρόδου, για κάθε ενδεχόμενο.

«Θα ήθελα να πω ότι αυτά τα μοντέλα -όπως λένε οι ειδικοί οι επιστήμονες μετεωρολόγοι- αλλάζουν κάθε 6 ώρες, οπότε αν έχουμε κάτι θα έχουμε κι εμείς την ενημέρωση από αυτούς δηλαδή ακόμα και το πόσο χιλιοστά περιμένουν ή οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε περίπτωση πάντως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί είδαμε τι έχει συμβεί στη μισή Ελλάδα τις τελευταίες μέρες. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και ο κόσμος και όταν είναι τα φαινόμενα να μην βγαίνει έξω, να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις. Αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε όλοι και να μην το παίζουν «ήρωες» ορισμένοι. Τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα επανειλημμένως, γιατί οι υπηρεσίες αντί να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, να ασχολούνται με το να διασώσουν τον κάθε έναν που κυκλοφορεί με κίνδυνο μπροστά σε αυτά τα φαινόμενα. Είμαστε στο «κόκκινο» από χθες το βράδυ, σήμερα και μέχρι την Κυριακή λέμε. Μακάρι να εξασθενήσει στη θάλασσα η μπόρα και να έχουμε μια καλή ποτιστική βροχή που τη χρειαζόμαστε χωρίς καταστροφές», σημείωσε καταλήγοντας ο κ. Ευστρατίου.

Σε πλήρη ετοιμότητα

Το βράδυ της Πέμπτης ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που είχαν αποφασιστεί από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε χθες ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, προκειμένου να προετοιμαστεί ο κρατικός μηχανισμός, ειδικά στις περιοχές που το πέρασμα της κακοκαιρίας προβλέπεται να έχει πολύ έντονα φαινόμενα.

Οι περιοχές αυτές, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι τα Δωδεκάνησα, η ανατολική Μακεδονία η Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο.

Για το λόγο αυτό, όπως αποφασίστηκε από την Επιτροπή, μετά από επικοινωνία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού πραγματοποιήθηκαν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, ενώ υπήρξε επικοινωνία και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.