Ισχυρή καταιγίδα χτύπησε τα μεσάνυχτα την Αττική προκαλώντας σημαντικά προβλήματα, ενόσω το κύριο μέτωπο της κακοκαιρίας Αdel κινείται ανατολικότερα.

Η έντονη βροχόπτωση συνοδεύτηκε με δυνατούς ανέμους, που ξερίζωσαν δέντρα, ενώ έντονη ήταν σε πολλές περιοχές και η χαλαζόπτωση. Προβλήματα σημειώθηκαν στην Αττική και ιδιαίτερα σε Κηφισιά, Πειραιά και Κερατσίνι, Χαλάνδρι αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Η ξαφνική καταιγίδα διήρκεσε για περίπου 10 λεπτά, ωστόσο ήταν αρκετή για να προκαλέσει πτώσεις δέντρων και υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα.

Η ισχυρή καταιγίδα-εξπρές προκάλεσε σοβαρά προβλήματα με πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα

Ειδικότερα, στην οδό Κοκκινάκη στην Κηφισιά έπεσε ένα ευκάλυπτος, ενώ στην οδό Ελάτης έπεσε ένα πεύκο που βρισκόταν στην αυλή ενός σπιτιού, παρασύροντας πυλώνα ρεύματος και προκαλώντας υλικές ζημιές σε ένα αυτοκίνητο.

Στο σημείο διεκόπη η ηλεκτροδότηση με τα αρμόδια συνεργεία να επιχειρούν για την αποκατάσταση της βλάβης. Μεγάλο δέντρο έπεσε και επάνω σε τέσσερα αυτοκίνητα στην Πειραιώς.

Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Το κύριο μέτωπο της κακοκαιρίας Αdel κινούμενο ανατολικότερα, θα επηρεάσει την ανατολική νησιωτική χώρα το Σάββατο. Συγκεκριμένα, από τη Λήμνο, τη Λέσβο, τη Χίο μέχρι και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αυξημένη συννεφιά και ασθενείς βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, με σποραδικές καταιγίδες στη δυτική Κρήτη και στη Θράκη. Η κακοκαιρία θα αποδυναμωθεί σημαντικά από το απόγευμα, οι βροχές θα μειωθούν και ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 15-16°C στα ηπειρωτικά, τοπικά 18°C στα ανατολικά τμήματα και μέχρι 20°C θα φτάσουν οι μέγιστες θερμοκρασίες στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι βορειοδυτικοί 3-5, τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι αρχικά νοτιοδυτικοί 5-6 μποφόρ, αλλά βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, με μικρή εξασθένηση.