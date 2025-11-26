Άστατος παραμένει ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας, με την κακοκαιρία να εξακολουθεί να πλήττει σφοδρά την Κέρκυρα, όπου υπάρχουν προβλήματα και η ετοιμότητα των Αρχών είναι αυξημένη.

Live η πορεία της κακοκαιρίας:

Ο καιρός την Πέμπτη (27/11)

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι «αύριο Πέμπτη θα βρίσκεται πολύ κοντά στη Δυτική Ελλάδα κινούμενο αργά ανατολικά τροφοδοτώντας με υγρασία και έντονα φαινόμενα τις ευπαθείς περιοχές σε Ν-ΝΔ ρεύμα . Εκτός από τα δυτικά θα επηρεαστεί η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη -περισσότερο την Παρασκευή- όπου το σύστημα θα μετακινθεί ανατολικότερα».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κολυδά:

Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ADEL

Στη δορυφορική η έντονη καταιγίδα Στην Αιτωλοακαρνανία που η κορυφή του νέφους έχει ξεπεράσει το ύψος των 11 χιλιομέτρων . Το ισχυρό καταιγιδοφόρο κύταρρο εντοπίζεται ως περιοχή όπου η θερμοκρασία της κορυφής του νέφους (υπολογισμένη από δορυφορικά δεδομένα) είναι χαμηλότερη αυτής της τροπόπαυσης. Πρόκειται δηλαδή για περιοχές όπου τα ανοδικά ρεύματα της καταιγίδας είναι τόσο ισχυρά ώστε να ξεπερνούν το φράγμα της τροπόπαυσης (“overshooting tops”). Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά τόσο ισχυρότερη εν γένει είναι η καταιγίδα.

Υψηλά τα επίπεδα βροχών σήμερα στα δυτικά , αλλά οχι στα επίπεδα των προηγουμένων ημερών . Χαρακτηριστική περίπτωση τα Πράμαντα Ιωαννίνων που έχουν σήμερα περί τα 80mm ως τώρα , ενω την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκε το “αστρονομικό” ποσό των την 256 mm

Βούλιαξε η Κέρκυρα

Αντιμέτωπη με έντονα καιρικά φαινόμενα είναι ξανά η Κέρκυρα. Πλημμυρικά φαινόμενα έχουν ήδη καταγραφεί στην περιοχή Αλυκών και στον Ποταμό. Αναφορές για μεγάλα προβλήματα στο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα (ύψος της Αγίας Αικατερίνης).

Στο μεταξύ, τμήμα της οροφής κολυμβητηρίου αποκολλήθηκε την ώρα που μέσα υπήρχε κόσμος. Συγκεκριμένα ένα κομμάτι πλεξιγκλάς αποκολλήθηκε από την κορυφή του κολυμβητηρίου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας.

Η σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κ. Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων αναβλήθηκε καθώς στην αίθουσα της ΠΕ Κέρκυρας ( πρώην Νομαρχία ) υπήρξε εισροή υδάτων.

Νωρίτερα, η περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετείχε στη διϋπουργική σύσκεψη που με θέμα την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων, υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Στη σύσκεψη συμμετείχε ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας & Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας της ΠΙΝ, Αλέξανδρος Δήμου και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 26/11 ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω επιδείνωση.

Τα φαινόμενα στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και στα Θράκη θα ενταθούν, ιδιαίτερα στα δυτικά όπου τοπικά θα έχουν πολύ έντονα χαρακτηριστικά και θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Πέμπτη 27/11 τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές της υπόλοιπης χώρας.