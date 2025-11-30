Μετά την κακοκαιρία «Adel», που έδειξε τα δόντια της σε αρκετές περιοχές της χώρας και ενώ οι κάτοικοι συνεχίζουν να μετρούν τις πληγές τους, ένα νέο βροχοχαμηλό αναμένεται να σαρώσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες.

Η νέα κακοκαιρία έρχεται νωρίτερα, με πολλές βροχές από τα μέσα της εβδομάδας, της πρώτης του Δεκεμβρίου. Τα φαινόμενα θα πλήξουν τις περισσότερες περιοχές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Σε ανάρτησή του στο Facebook το απόγευμα της Κυριακής (30/11), ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η κακοκαιρία θα φτάσει νωρίτερα από το αναμενόμενο, με αρκετές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας.

Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, ο καιρός την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου θα είναι κατά κύριο λόγο βροχερός.

«Μετά από ένα διήμερο βελτίωσης, τα σημερινά δεδομένα επισπεύδουν την έλευση του συστήματος από τα δυτικά την Τρίτη προς Τετάρτη. Αύριο (σ.σ. 01.12.2025) θα έχουμε καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού. Kατά τα άλλα διατηρείται το σκηνικό του καιρού με πολλές βροχές, κυρίως από τα μέσα της εβδομάδος και μετά στις περισσότερες περιοχές της χώρας», γράφει.

Επιστρέφει η κακοκαιρία

Νωρίτερα, και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας είχε κάνει λόγο για επερχόμενη κακοκαιρία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τον κόλπο της Σύρτης αναμένεται να φέρει νέα επιδείνωση του καιρού, με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από θυελλώδεις νοτιάδες, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Από το κόλπο της Σύρτης έρχεται το νέο βροχοχαμηλό

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη και, σύμφωνα με τον κ. Τσατραφύλλια, θα επηρεάζουν τη χώρα έως και την Κυριακή.

«Από το κόλπο της Σύρτης έρχεται το νέο βροχοχαμηλό…

Με καλές καιρικές συνθήκες και σε στεριά και σε θάλασσα θα κάνει ποδαρικό ο Δεκέμβρης.

Ωστόσο, την Τετάρτη στον κόλπο της Σύρτης θα οργανωθεί βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα δώσει νέο κύκλο, βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά την Τετάρτη το πρωί στα δυτικά, θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά και μέχρι της Κυριακή θα σαρώσουν όλη τη χώρα!

Η δυτική Ελλάδα, η βόρεια και το Αιγαίο φαίνεται να δέχονται προς το παρόν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Καλό μήνα!», ανέφερε.

Ο καιρός της 1ης Δεκεμβρίου από την ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα και από το βράδυ στο Ιόνιο.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 με 21 βαθμούς.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα και από τα δυτικά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στα θαλάσσια 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος και από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το βράδυ στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. από το βράδυ νότιοι νοτιοανατολικοί στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην Κρήτη όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.