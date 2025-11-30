Τσατραφύλλιας: Επιστρέφει η κακοκαιρία – Νέος κύκλος βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων από Τετάρτη
Το νέο «βροχο-χαμηλό» έρχεται από τον κόλπο της Σύρτης, αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας στην ανάρτησή του για την επερχόμενη κακοκαιρία
- Η πιο δημοφιλής νέα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης είναι… η Google;
- «Να τα πούμε;» - Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα
- Πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι στο «dashboard του πολίτη» - Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα για τον εργασιακό βίο
- Iris: Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου γίνεται υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις – Τι αλλάζει
Μετά από μια μικρή ανάπαυλα με καλές καιρικές συνθήκες, η κακοκαιρία θα επιστρέψει όπως προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, βαρομετρικό χαμηλό, που έρχεται από τον κόλπο της Σύρτης, θα φέρει νέα κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις νοτιάδες, ενώ είναι πιθανόν να σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις.
«Η δυτική Ελλάδα , η βόρεια και το Αιγαίο φαίνεται να δέχονται προς το παρόν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής»
Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά την Τετάρτη και μέχρι την Κυριακή θα σαρώσουν τη χώρα, αναφέρει ο κ. Τσατραφύλλιας.
«Επιστρέφει η κακοκαιρία – Νέος κύκλος βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων από Τετάρτη»
Πιο αναλυτικά ο μετεωρολόγος αναφέρει:
«Από το κόλπο της Σύρτης έρχεται το νέο βροχό-χαμηλό…
Με καλές καιρικές συνθήκες και σε στεριά και σε θάλασσα θα κάνει ποδαρικό ο Δεκέμβρης.
Ωστόσο την Τετάρτη στον κόλπο της Σύρτης θα οργανωθεί βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα δώσει νέο κύκλο, βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων.
Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις.
Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά την Τετάρτη το πρωί στα δυτικά, θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά και μέχρι της Κυριακή θα σαρώσουν όλη τη χώρα!
Η δυτική Ελλάδα , η βόρεια και το Αιγαίο φαίνεται να δέχονται προς το παρόν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.
Καλό μήνα!».
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [30.11 – 06.12.2025]
- Μπότο: Η φωτιά που ενώνει Πορτογαλία, Θεσσαλονίκη και Ρίο
- ΕΕ: Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά – Οι ευρωπαϊκές τάσεις
- Τσουκάλας για ανάρτηση Μητσοτάκη – «Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης έχεις χτυπήσει κόκκινο»
- Φανάρι: Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από Οικουμενικό Πατριάρχη και Πάπα
- Γάζα: Οι IDF σκότωσαν μαχητές – Το Κατάρ ζητά το Ισραήλ να μην μπλοκάρει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας
- Η αξία του θριάμβου: Τι αποφέρει η κατάκτηση του Κόπα Λιμπερταδόρες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο
- Τσατραφύλλιας: Επιστρέφει η κακοκαιρία – Νέος κύκλος βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων από Τετάρτη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις