Μετά από μια μικρή ανάπαυλα με καλές καιρικές συνθήκες, η κακοκαιρία θα επιστρέψει όπως προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βαρομετρικό χαμηλό, που έρχεται από τον κόλπο της Σύρτης, θα φέρει νέα κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις νοτιάδες, ενώ είναι πιθανόν να σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

«Η δυτική Ελλάδα , η βόρεια και το Αιγαίο φαίνεται να δέχονται προς το παρόν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής»

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά την Τετάρτη και μέχρι την Κυριακή θα σαρώσουν τη χώρα, αναφέρει ο κ. Τσατραφύλλιας.

«Επιστρέφει η κακοκαιρία – Νέος κύκλος βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων από Τετάρτη»

Πιο αναλυτικά ο μετεωρολόγος αναφέρει:

«Από το κόλπο της Σύρτης έρχεται το νέο βροχό-χαμηλό…

Με καλές καιρικές συνθήκες και σε στεριά και σε θάλασσα θα κάνει ποδαρικό ο Δεκέμβρης.

Ωστόσο την Τετάρτη στον κόλπο της Σύρτης θα οργανωθεί βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα δώσει νέο κύκλο, βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά την Τετάρτη το πρωί στα δυτικά, θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά και μέχρι της Κυριακή θα σαρώσουν όλη τη χώρα!

Η δυτική Ελλάδα , η βόρεια και το Αιγαίο φαίνεται να δέχονται προς το παρόν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Καλό μήνα!».