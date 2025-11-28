Adel: Ξεπέρασε τα 200 χιλιοστά το ύψος βροχής στα Τζουμέρκα – Η κακοκαιρία «σάρωσε» την Αττική

Η κακοκαιρία Adel προκάλεσε παρατεταμένα και έντονα επεισόδια βροχοπτώσεων που σάρωσαν σχεδόν όλη τη χώρα τις τελευταίες ημέρες, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται σε διαδοχικά κύματα από την Τετάρτη 26/11 έως και σήμερα, Παρασκευή 28/11.

Επίμονες και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν σε διαδοχικά κύματα σχεδόν όλη την Ελλάδα. Οι βροχές ξεκίνησαν την Τετάρτη 26/11 από τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και συνεχίστηκαν έως και σήμερα, Παρασκευή 28/11, όπου σημαντικά ύψη υετού καταγράφηκαν και στην ανατολική χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της πόλης της Αθήνας. Ως αποτέλεσμα, έχουν σημειωθεί μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 36 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 63 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 138 σταθμούς. Επιπλέον, 3 σταθμοί στην Ήπειρο, και πιο συγκεκριμένα στα Τζουμέρκα, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην περιοχή, καθώς η συνολική μηνιαία βροχόπτωση για τον Νοέμβριο έχει πλέον υπερβεί τα 900-1000 χιλιοστά.

Θα ακολουθήσουν επικαιροποιημένες ανακοινώσεις σχετικά με τις καταγραφές της κακοκαιρίας μέχρι τη λήξη της.

Με 40mm βροχής πλημμύρισε η Αθήνα

Στην Αττική από την άλλη 40mm βροχής ήταν αρκετά για να προκαλέσουν χάος στην πρωτεύουσα. Κεντρικές οδικές αρτηρίες όπως η Λεωφόρος Βουλιαγμένης και η Λεωφόρος Ποσειδώνος, όπως και η Χαμοστέρνας πλημμύρισαν κατά τόπους, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με δυσκολία.

Συσσώρευση υδάτων σημειώθηκε σε μικρούς και μεγάλους δρόμους της Αθήνας με σκηνές απείρου κάλους να καταγράφονται στον ΗΣΑΠ Μοσχάτου που επιστρατεύτηκε αγροτικό όχημα του δήμου για να μεταφέρει τους επιβάτες στην καρότσα, από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο.

Μετά την καταιγίδα τα ξημερώματα ακολούθησε κυκλοφοριακό έμφραγμα, με τροχαία ατυχήματα να σημειώνονται σε διάφορα σημεία, ευτυχώς όχι σοβαρά.

40mm βροχής στην Αθήνα

Το meteo αποτύπωσε σε χάρτη τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 09:00 το πρωί, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, της Βοιωτίας και της Εύβοιας.