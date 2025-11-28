Κακοκαιρία Adel: Κεραυνός έπεσε στο στρατόπεδο Μεσολογγίου – Προληπτικά στο νοσοκομείο 4 στρατιώτες
Τρεις από τους τέσσερις στρατιώτες έχουν πάρει εξιτήριο.
- Γενετική μελέτη ξαναγράφει το χρονικό εξημέρωσης της γάτας
- Black Friday: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές – Τα «κλειδιά» για ασφαλείς αγορές
- Ξαναχτύπησε η Κάλας με μαθήματα ιστορίας – «Πώς είναι δυνατόν να πέσαμε στα χέρια μιας ηλίθι@ς»
- Τουλάχιστον 321 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στη νοτιοανατολική Ασία – Πόλεις βυθισμένες στο νερό
Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου μεταφέρθηκαν χθες τέσσερις στρατιώτες από το στρατόπεδο του Μεσολογγίου μετά από πτώση κεραυνού.
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια της καταιγίδας που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου, ωστόσο μέχρι στιγμής είναι συγκεχυμένες οι πληροφορίες για το πως ακριβώς συνέβη και που ακριβώς έπεσε ο κεραυνός.
Σύμφωνα με το sinidisi.gr, τέσσερις άνδρες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στη υγεία τους και δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο.
Παρέμειναν ωστόσο και σήμερα νοσηλευόμενοι περισσότερο για προληπτικούς λόγους, με τρεις από αυτούς τελικά να παίρνουν εξιτήριο. Πρόκειται για έναν 22χρονο, έναν 19χρονο και έναν 23χρονο.
Ο τέταρτος εξ’ αυτών, ένας 28χρονος, κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Πάτρας για τη διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων.
- «Μας βίασαν μπροστά σε όλους»: Ο πόλεμος πάνω στα σώματα των κοριτσιών του Σουδάν
- Δεύτερο συγγενικό μας είδος ζούσε ταυτόχρονα με τη «Λούσι» στην Αφρική
- Οι αντίπαλοι Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και Αθηναϊκού στους «32» του Eurocup
- Adel: Ξεπέρασε τα 200 χιλιοστά το ύψος βροχής στα Τζουμέρκα – Η κακοκαιρία «σάρωσε» την Αττική
- ΟΗΕ: Ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν
- «Αυτές είναι οι μεταγραφές που θέλει να κάνει ο Φλικ το καλοκαίρι στην Μπαρτσελόνα»
- Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 321 νεκροί, χιλιάδες εκτοπισμένοι, πόλεις βυθισμένες στο νερό
- Δήμαρχος Ερμιονίδας: Μέσα σε 7 ώρες έπεσαν 110 τόνοι νερού ανά στρέμμα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις