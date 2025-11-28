Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου μεταφέρθηκαν χθες τέσσερις στρατιώτες από το στρατόπεδο του Μεσολογγίου μετά από πτώση κεραυνού.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια της καταιγίδας που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου, ωστόσο μέχρι στιγμής είναι συγκεχυμένες οι πληροφορίες για το πως ακριβώς συνέβη και που ακριβώς έπεσε ο κεραυνός.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, τέσσερις άνδρες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στη υγεία τους και δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο.

Παρέμειναν ωστόσο και σήμερα νοσηλευόμενοι περισσότερο για προληπτικούς λόγους, με τρεις από αυτούς τελικά να παίρνουν εξιτήριο. Πρόκειται για έναν 22χρονο, έναν 19χρονο και έναν 23χρονο.

Ο τέταρτος εξ’ αυτών, ένας 28χρονος, κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Πάτρας για τη διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων.