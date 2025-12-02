newspaper
02.12.2025 | 08:29
02.12.2025 | 08:29
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
02.12.2025 | 07:49
02.12.2025 | 07:49
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα - «Η απεργία είναι προειδοποιητική»
Καιρός: Προ των πυλών η νέα κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και νοτιάδες – Πότε και πού θα χτυπήσει
Ελλάδα 02 Δεκεμβρίου 2025 | 06:40
Ελλάδα 02 Δεκεμβρίου 2025 | 06:40

Καιρός: Προ των πυλών η νέα κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και νοτιάδες – Πότε και πού θα χτυπήσει

Η νέα κακοκαιρία έρχεται από τον κόλπο της Σύρτης - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νέα κακοκαιρία, βρίσκεται προ των πυλών, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη αναμένεται να επηρεάσει την Ελλάδα από την Τετάρτη, προκαλώντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονους νοτιάδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, όπως προειδοποιούν μετεωρολόγοι.

Η νέα κακοκαιρία αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα από την Τετάρτη και θα επηρεάσει και την Αττική.

Προ των πυλών νέα κακοκαιρία

Σήμερα Τρίτη, αναμένονται, σύμφωνα με την ΕΜΥ, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά. Τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τους 16 με 19 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Η νέα κακοκαιρία από τη Λιβύη αναμένεται να επηρεάσει τον καιρό στην χώρα με βροχές, καταιγίδες και νοτιάδες από την Τετάρτη.

Ισχυρά φαινόμενα και στην Αττική

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, «οι  περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι:
Η δυτική Ελλάδα ( κυρίως περιοχές πιο κοντά στο Ιόνιο), η νότια Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά ,η Αττική ,οι Σποράδες, η κεντρική Μακεδονία, το ανατολικό Αιγαίο, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη.
Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη από τα δυτικά και σταδιακά θα σαρώσουν τις περισσότερες περιοχές.
Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες οι οποίοι από το Σάββατο θα στραφούν σε βοριάδες.
Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.
Χιόνια θα πέσουν στα πολύ ορεινά και σε κάποια χιονοδρομικά».

Νέα κακοκαιρία προ των πυλών – Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες μέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-12-2025
Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις και από το βράδυ στις Κυκλάδες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα κεντρικά, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου πιθανόν να είναι έντονα.
Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.
Από το βράδυ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 4 με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-12-2025

Στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τη νότια Κρήτη και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο, το κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-12-2025

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες.
Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.
Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-12-2025

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά έντονες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και βαθμιαία θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα νότια.

Πρόγνωση ανά περιοχή για σήμερα Τρίτη

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία θα σημειωθούν από τη νύχτα ασθενείς τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, με τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και από το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια τμήματα του και βαθμιαία και στα υπόλοιπα.
Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το βράδυ θα πυκνώσουν.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα νότια βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στη φυλακή οδηγείται 55χρονος ο οποίος κατηγορείται πως βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της παιδί
Ρόδος 02.12.25

Στη φυλακή οδηγείται 55χρονος ο οποίος κατηγορείται πως βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της παιδί

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του, 55χρονος πατέρας ο οποίος για 12 χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη του και απέκτησε μαζί της παιδί ηλικίας σήμερα τριών ετών!

Σύνταξη
Agrotica: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της έκθεσης – Ντόμινο εξελίξεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις
40 χρόνια ιστορίας 01.12.25

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της Agrotica - Ντόμινο εξελίξεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Στον «αέρα» η κορυφαία αγροτική έκθεση της χώρας. Πολλές εταιρείες δεν θα συμμετάσχουν στον απόηχο του κλίματος που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο. Πυκνώνουν τα μπλόκα. Η χώρα έχει «κοπεί» σε τρία σημεία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη δικύκλου – Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με υπερβολική ταχύτητα
Θεσσαλονίκη 01.12.25

Κινηματογραφική καταδίωξη δικύκλου – Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με υπερβολική ταχύτητα

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός ενός δίκυκλου αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο - Ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Σύνταξη
Γκίλφοϊλ: Ακλόνητη η συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ
Διπλωματία 01.12.25

Γκίλφοϊλ: Ακλόνητη η συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ

Τι ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην εκδήλωση του ΑΗΙ για την συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου αλλά και της Άμυνας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ
Ελλάδα 01.12.25

Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ

Τι έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα στις αιματολογικές εξετάσεις του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο στη Λούτσα - Ελέγχεται αν είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών ουσιών

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα
Ο κύβος ερρίφθη 01.12.25 Upd: 20:36

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω»: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Ενισχύονται τα μπλόκα

Η κυβέρνηση, αντί να ανταποκριθεί στα -δίκαια- αιτήματα των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των ψαράδων, τα αντιμετωπίζει με καταστολή και συλλήψεις, τονίζουν οι αγρότες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λουίς Ενρίκε: «Το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν»
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Λουίς Ενρίκε: «Το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν»

Ο Ισπανός τεχνικός εμφανίστηκε έξαλλος με τα λάθη, τις απουσίες και την εικόνα της Παρί ΣΖ - Οι πιέσεις του προγράμματος, οι τραυματισμοί και η γαλλική κριτική που φούντωσε μετά την ήττα από τη Μονακό

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σπίτια-«φέρετρα»: Η τραγωδία στους φλεγόμενους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ στο φόντο της στεγαστικής κρίσης
Συστημική εγκατάλειψη 02.12.25

Σπίτια-«φέρετρα»: Η τραγωδία στους φλεγόμενους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ στο φόντο της στεγαστικής κρίσης

Η φονικότερη πυρκαγιά των τελευταίων δεκαετιών σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ πυροδοτεί οργή για τη στεγαστική κρίση και τις ανισότητες σε μια από τις ακριβότερες περιοχές παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κοινωνική συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις: Μύθοι και πραγματικότητα πέρα από την επικοινωνιακή προπαγάνδα
Εργασιακές σχέσεις 02.12.25

Κοινωνική συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις: Μύθοι και πραγματικότητα πέρα από την επικοινωνιακή προπαγάνδα

Ο καθηγητής εργασιακών σχέσεων Γιάννης Κουζής μιλά στο in και εξηγεί τι ισχύει με τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαχωρίζοντας τους επικοινωνιακούς μύθους από την πραγματικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Κούβα: «Θερίζουν» δάγκειος πυρετός και τσικουνγκούνια – Πάνω από 30 νεκροί, ανάμεσά τους 21 παιδιά
Κόσμος 02.12.25

«Θερίζουν» την Κούβα δάγκειος πυρετός και τσικουνγκούνια - Πάνω από 30 νεκροί, ανάμεσά τους 21 παιδιά

Περισσότερα από 30 άτομα, ανάμεσά τους 21 παιδιά και έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους στην Κούβα λόγω ταυτόχρονων επιδημιών δάγκειου πυρετού και τσικουνγκούνια,

Σύνταξη
ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς
Δώρο άδωρο 02.12.25

ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς

Σε κίνδυνο οι προσπάθειες για την εξάλειψη του AIDS ως το 2030, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της μείωσης των δωρεών, παρά τα νέα καινοτόμα φάρμακα πρόληψης

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς
in Confidential 02.12.25

Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς

Η Ιστορία έχει διδάξει πως όποια κυβέρνηση λειτουργεί αυταρχικά στο τέλος το πληρώνει ακριβά. Άφρισε ο «Φραπές» και ξεκίνησε τις απειλές. Και δόλιε άρθρα πάς και βάνεις και μετά (βα)ξεβάνεις μήπως τον Τσίπρα και ξεκάνεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το κράτος δικαίου και η ανάγκη σεβασμού των κανόνων δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το κράτος δικαίου και η ανάγκη σεβασμού των κανόνων δικαίου

Ντόρα Μπακογιάννη, Κωνσταντίνος Φίλης και Χρήστος Μαραφάτσος, υπογράμμισαν τη σημασία των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, τις ευκαιρίες, αλλά και τους κινδύνους σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί καταδικάστηκε ερήμην σε ένα έτος φυλάκιση στο Ιράν
Culture Live 02.12.25

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί καταδικάστηκε ερήμην σε ένα έτος φυλάκιση στο Ιράν

Υπενθυμίζεται ότι το 2010, επεβλήθη στον Τζαφάρ Παναχί απαγόρευση να γυρίζει ταινίες και να εγκαταλείψει τη χώρα, μετά την υποστήριξή του στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη
Κοινωνική κρίση 02.12.25

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη

Η στεγαστική κρίση επηρεάζει το οικονομικό και κοινωνικό τοπίο της Ευρώπης. Υπάρχουν εθνικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά. Kοινή συνισταμένη το αυξανόμενο κόστος χωρίς ανάλογη αύξηση εισοδήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τζένα Ορτέγκα για την τεχνητή νοημοσύνη: «Νιώθω ότι ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας»
Fizz 02.12.25

Τζένα Ορτέγκα για την τεχνητή νοημοσύνη: «Νιώθω ότι ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας»

Στο Φεστιβάλ Μαρακές, η Τζένα Ορτέγκα μιλά για την τεχνητή νοημοσύνη ως απειλή και ευκαιρία, τονίζοντας πως «η ομορφιά βρίσκεται και στα λάθη» — κάτι που, όπως είπε, «ένας υπολογιστής δεν μπορεί να προσφέρει»

Σύνταξη
