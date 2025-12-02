newspaper
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες – Οι πιο δύσκολες ημέρες
Ελλάδα 02 Δεκεμβρίου 2025 | 21:58

Έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες – Οι πιο δύσκολες ημέρες

Όπως σημειώνουν οι μετεωρολόγοι, οι έντονες βροχοπτώσεις θα εμφανιστούν αρχικά σε Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο σοβαρά.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Spotlight

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα από την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, το σύστημα κακοκαιρίας αναμένεται να ξεκινήσει από τα δυτικά, με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, και θα επεκταθεί σταδιακά σε όλη την επικράτεια, επιμένοντας έως και το Σάββατο.

Κίνδυνος για νέες πλημμύρες

Το συγκεκριμένο καιρικό σύστημα θα είναι η τρίτη σημαντική κακοκαιρία μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα – μόλις δέκα ημέρες, γεγονός που έχει εντείνει τους φόβους για νέες πλημμύρες, κατολισθήσεις και τοπικές καταστροφές, στις περιοχές που αντιμετώπισαν προβλήματα τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως σημειώνουν οι μετεωρολόγοι, οι έντονες βροχοπτώσεις και τα αυξημένα ύψη υετού θα εμφανιστούν αρχικά σε Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο σοβαρά.

Δείτε την πορεία της κακοκαιρίας:

Οι πιο δύσκολες ημέρες

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική πρόβλεψη, η κορύφωση της κακοκαιρίας τοποθετείται για την Πέμπτη και την Παρασκευή, όταν και θα σημειωθούν σφοδρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, με επίκεντρο και πάλι τα δυτικά.

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, στην Αττική ο υδράργυρος την Τετάρτη θα φτάσει τους 18°C, ενώ από την Πέμπτη – παρά την κακοκαιρία – προβλέπεται άνοδος πάνω από τους 20°C.

Παράλληλα, πολύ ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ θα πνέουν σε Αιγαίο και Ιόνιο από την Παρασκευή και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δυσχεραίνοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Καλλιάνος: «Κόκκινες» δύο περιοχές

Ραγδαία και απότομη αλλαγή του καιρού προβλέπει και ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, ο οποίος σημειώνει σε πως το νέο βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει έξαρση δυνατών φαινομένων σε όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, δύο περιοχές είναι στο «κόκκινο» για την εκδήλωση έντονων φαινομένων. Πρόκειται για τα Δωδεκάνησα αλλά και η περιοχή από την Κατερίνη έως το Πήλιο, είναι οι πλέον επικίνδυνες περιοχές με τον γνωστό μετεωρολόγο να εφιστά ιδιαίτερη προσοχή.

Σε ό,τι αφορά στην Αττική, θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες από τα ξημερώματα της Πέμπτης, με τον Γιάννη Καλλιάνο να υπογραμμίζει πως σε περίπτωση που πέσουν 60 έως 80 χιλιοστά βροχής, ίσως δημιουργηθούν ξανά πλημμυρικά φαινόμενα.

Η ανάρτηση Κολυδά

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά: «Η εικόνα που διαμορφώνεται στα διεθνή προγνωστικά μοντέλα βροχόπτωσης δείχνει ότι η χώρα οδεύει προς μια περίοδο αυξημένου υετού μέχρι το ερχόμενο Σάββατο.

Συγκεκριμένα, τόσο το ICON όσο και το ECMWF συγκλίνουν σταθερά ως προς τις περιοχές που θα δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής το προσεχές διάστημα. Αντίθετα, το GFS εμφανίζεται πιο “συγκρατημένο”, δίνοντας μεν βροχές αλλά με σαφώς περιορισμένη έκταση και ένταση σε σχέση με τα άλλα δύο μοντέλα. Η διαφορά αυτή δεν είναι ασυνήθιστη, καθώς το GFS τείνει συχνά να υποεκτιμά τα τοπικά μέγιστα στην περιοχή της Μεσογείου, ιδίως όταν πρόκειται για υφεσιακές διαταραχές που ενισχύονται από τη θαλάσσια αστάθεια.

Συγκρίνοντας τα δεδομένα, το ICON και το ECMWF δείχνουν ξεκάθαρη ενίσχυση τoυ υετού σε Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο, ανατολικά προσήνεμα ηπειρωτικά, ιδιαίτερα Κεντρική Μακεδονία , Θεσσαλία – Στερεά, Νότιο Αιγαίο, Κάρπαθο, Ρόδο και Κυκλάδες και δευτερευόντως Κρήτη, με αξιόλογες ποσότητες κυρίως στα δυτικά. Το ECMWF μάλιστα διατηρεί αυτή την τάση για αρκετά διαδοχικά τρεξίματα, κάτι που αυξάνει την αξιοπιστία του σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί βιομηχανία και τράπεζες «ποντάρουν» στην ΑΙ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί βιομηχανία και τράπεζες «ποντάρουν» στην ΑΙ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Τεχνολογία
Μυτιληναίος: «Δεν αρκεί να είμαστε πιο ψηφιακοί, αλλά να είμαστε και βιώσιμοι»

Μυτιληναίος: «Δεν αρκεί να είμαστε πιο ψηφιακοί, αλλά να είμαστε και βιώσιμοι»

inWellness
inTown
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κινητοποιήσεις: Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση
Φουντώνει το μέτωπο 02.12.25

Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Ενισχύονται διαρκώς τα μπλόκα στις εθνικές οδούς. Κλειστές παραμένουν βασικές οδικές αρτηρίες, η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65. Ενώνονται με τους αγρότες οι μαθητές. Στην κυβέρνηση παρακολουθούν το «τσουνάμι» των κινητοποιήσεων τηρώντας στάση αναμονής και στέλνουν μήνυμα «νόμου και τάξης».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός
Ελλάδα 02.12.25

Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός

Η απώλεια του γιου τους πριν από περίπου έναν χρόνο, φαίνεται να επιδείνωσε την ψυχολογική κατάσταση του ζευγαριού που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας στο Κερατσίνι

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ξήλωσαν και εξαφάνισαν τη μαρμάρινη πλάκα για τις κακοποιημένες γυναίκες από τη Νέα Παραλία
Woman 02.12.25

Θεσσαλονίκη: Ξήλωσαν και εξαφάνισαν τη μαρμάρινη πλάκα για τις κακοποιημένες γυναίκες από τη Νέα Παραλία

Μέσα στο επόμενο διάστημα, με τη στήριξη της δημοτικής αρχής, η μαρμάρινη πλάκα θα τοποθετηθεί ξανά στο ίδιο σημείο στην Θεσσαλονίκη - Υπεβλήθη μήνυση κατά αγνώστων

Σύνταξη
Άγνωστοι έκλεψαν τον απινιδωτή από κεντρικό δρόμο στα Χανιά – Έκκληση στους δράστες να επιστρέψουν τη συσκευή
Ελλάδα 02.12.25

Άγνωστοι έκλεψαν τον απινιδωτή από κεντρικό δρόμο στα Χανιά – Έκκληση στους δράστες να επιστρέψουν τη συσκευή

«Η πρόσφατη κλοπή του απινιδωτή στην οδό Σκαλίδη δεν είναι απλώς μια πράξη βανδαλισμού ή μικροκλοπής. Είναι μια πράξη βαθιά ανεύθυνη και επικίνδυνη» αναφέρει ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης

Σύνταξη
Συνελήφθη 58χρονος για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και διακίνηση μεταναστών – Το παράνομο εργαστήριο στην Κυψέλη
Ελλάδα 02.12.25

Συνελήφθη 58χρονος για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και διακίνηση μεταναστών – Το παράνομο εργαστήριο στην Κυψέλη

Ο 58χρονος έπαιρνε από 600 έως 900 ευρώ για κάθε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο και από 2.000 έως 3.500 ευρώ για κάθε μετανάστη που προωθούσε σε ευρωπαϊκή χώρα - Οι συναντήσεις σε καφετέρια στην Κυψέλη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κινητοποιήσεις: Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση
Φουντώνει το μέτωπο 02.12.25

Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Ενισχύονται διαρκώς τα μπλόκα στις εθνικές οδούς. Κλειστές παραμένουν βασικές οδικές αρτηρίες, η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65. Ενώνονται με τους αγρότες οι μαθητές. Στην κυβέρνηση παρακολουθούν το «τσουνάμι» των κινητοποιήσεων τηρώντας στάση αναμονής και στέλνουν μήνυμα «νόμου και τάξης».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5: «Κράτησαν» από το 1-5 οι «Πολίτες» και μείωσαν στους 2 από την κορυφή
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5: «Κράτησαν» από το 1-5 οι «Πολίτες» και μείωσαν στους 2 από την κορυφή

Τάσεις... αυτοκτονίας είχε απέναντι στη Φούλαμ η Μάντσεστερ Σίτι καθώς αν και προηγήθηκε με 1-5, τελικά νίκησε «οριακά» με 4-5. Έγραψε ιστορία ο Χάαλαντ που έφτασε τα 100 γκολ στην Premier σε μόλις 111 παιχνίδια.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Φίλαθλοι από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο βράβευσαν Μεντιλίμπαρ και Καραπαπά (pics)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Ολυμπιακός: Φίλαθλοι από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο βράβευσαν Μεντιλίμπαρ και Καραπαπά (pics)

Εκπρόσωποι οπαδοών του Ολυμπιακού από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο τίμησαν τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον Κώστα Καραπαπά ενόψει του αγώνα Κυπέλλου με την Ελλάς Σύρου.

Σύνταξη
«Κακόβουλο, αηδιαστικό» – Σαμπρίνα Κάρπεντερ εναντίον Τραμπ για τις απελάσεις της ICE
Fizz 02.12.25

«Κακόβουλο, αηδιαστικό» – Σαμπρίνα Κάρπεντερ εναντίον Τραμπ για τις απελάσεις της ICE

Η ποπ σταρ Σαμπρίνα Κάρπεντερ κατήγγειλε με οργή τη χρήση του τραγουδιού της, Juno, από τον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ σε βίντεο που προωθούσε τις επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Με «καρφιά» στον πρόεδρο της Παρτιζάν, η πρώτη τοποθέτηση του Ομπράντοβιτς μετά την παραίτησή του
Μπάσκετ 02.12.25

Με «καρφιά» στον πρόεδρο της Παρτιζάν, η πρώτη τοποθέτηση του Ομπράντοβιτς μετά την παραίτησή του

«Δεν ήθελα να συμβεί τίποτα από αυτά – Ο πρόεδρος ευθύνεται για την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Ομπράντοβιτς που «έσπασε τη σιωπή» του για τα όσα τον οδήγησαν στην παραίτηση από την Παρτιζάν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι 3-2: Μεγάλη ανατροπή και ιστορική νίκη για τις ερυθρόλευκες!
CEV Champions League 02.12.25

Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι 3-2: Μεγάλη ανατροπή και ιστορική νίκη για τις ερυθρόλευκες!

«Xρυσή» σελίδα έγραψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε την πρώτη νίκη της ιστορίας του στο Champions League γυναικών με 3-2 σετ επί της πανίσχυρης Ετσατσίμπασι από την Τουρκία.

Σύνταξη
Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός
Ελλάδα 02.12.25

Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός

Η απώλεια του γιου τους πριν από περίπου έναν χρόνο, φαίνεται να επιδείνωσε την ψυχολογική κατάσταση του ζευγαριού που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας στο Κερατσίνι

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε εκδήλωση του κόμματος για το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Σύνταξη
Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι
Απάτες 02.12.25

Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι

Η φοροδιαφυγή Cum-Ex, που κόστισε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους δισεκατομμύρια ευρώ, το σκάνδαλο Qatargate, το οποίο αφορά δωροδοκία ευρωβουλευτών και, τώρα, η σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, θέτουν υπό περαιτέρω αμφισβήτηση την αξιοπιστία της ΕΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Νιουκάστλ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Νιουκάστλ – Τότεναμ

LIVE: Νιουκάστλ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Τότεναμ για την 14η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Βόλος – Αιγάλεω 6-0: «Εξάρα» για τους Θεσσαλούς με χατ-τρικ του Χάμουλιτς (vid)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Βόλος – Αιγάλεω 6-0: «Εξάρα» για τους Θεσσαλούς με χατ-τρικ του Χάμουλιτς (vid)

Με τον Σαΐντ Χάμουλιτς να πετυχαίνει τρία από τα έξι γκολ της ομάδας του, ο Βόλος κέρδισε με το εμφατικό 6-0 το Αιγάλεω σε παιχνίδι για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη 19η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0: Και τώρα Ολυμπιακός στους «4» του League Cup για τους «πράσινους»
Άλλα Αθλήματα 02.12.25

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0: Και τώρα Ολυμπιακός στους «4» του League Cup για τους «πράσινους»

O Παναθηναϊκός επικράτησε σχετικά άνετα του ΟΦΗ με 3-0 σετ, προκρίθηκε στον ημιτελικό του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» και πλέον θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, την Τετάρτη (3/12) στο «Σοφία Μπεφόν».

Σύνταξη
Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία
Διπλωματία 02.12.25

Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία

Οι αναφορές Δένδια στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» προκάλεσε μπαράζ δημοσιευμάτων στα τουρκικά ΜΜΕ που μιλούν για προσπάθεια διατάραξης των ήρεμων νερών και κάλυψης των σκανδάλων με αποπροσανατολισμό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
LIVE: Μπόρνμουθ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Έβερτον

LIVE: Μπόρνμουθ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Έβερτον για την 14η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι για την 14η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Νορβηγία: Τερματοφύλακας της αμυνόμενης ομάδας «εκτέλεσε» πέναλτι πριν προλάβει ο επιτιθέμενος! (vid)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Νορβηγία: Τερματοφύλακας της αμυνόμενης ομάδας «εκτέλεσε» πέναλτι πριν προλάβει ο επιτιθέμενος! (vid)

Η Μπράτβαγκ και η Μος έπαιξαν με «έπαθλο» για μια θέση στη Β' κατηγορία της Νορβηγίας με τον τερματοφύλακα της πρώτης να κάνει κάτι... επικό προκειμένου να «χαλάσει» το μυαλό ενός αντιπάλου του σε εκτέλεση πέναλτι.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο