Έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες – Οι πιο δύσκολες ημέρες

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα από την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, το σύστημα κακοκαιρίας αναμένεται να ξεκινήσει από τα δυτικά, με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, και θα επεκταθεί σταδιακά σε όλη την επικράτεια, επιμένοντας έως και το Σάββατο.

Κίνδυνος για νέες πλημμύρες

Το συγκεκριμένο καιρικό σύστημα θα είναι η τρίτη σημαντική κακοκαιρία μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα – μόλις δέκα ημέρες, γεγονός που έχει εντείνει τους φόβους για νέες πλημμύρες, κατολισθήσεις και τοπικές καταστροφές, στις περιοχές που αντιμετώπισαν προβλήματα τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως σημειώνουν οι μετεωρολόγοι, οι έντονες βροχοπτώσεις και τα αυξημένα ύψη υετού θα εμφανιστούν αρχικά σε Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο σοβαρά.

Δείτε την πορεία της κακοκαιρίας:

Οι πιο δύσκολες ημέρες

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική πρόβλεψη, η κορύφωση της κακοκαιρίας τοποθετείται για την Πέμπτη και την Παρασκευή, όταν και θα σημειωθούν σφοδρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, με επίκεντρο και πάλι τα δυτικά.

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, στην Αττική ο υδράργυρος την Τετάρτη θα φτάσει τους 18°C, ενώ από την Πέμπτη – παρά την κακοκαιρία – προβλέπεται άνοδος πάνω από τους 20°C.

Παράλληλα, πολύ ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ θα πνέουν σε Αιγαίο και Ιόνιο από την Παρασκευή και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δυσχεραίνοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Καλλιάνος: «Κόκκινες» δύο περιοχές

Ραγδαία και απότομη αλλαγή του καιρού προβλέπει και ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, ο οποίος σημειώνει σε πως το νέο βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει έξαρση δυνατών φαινομένων σε όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, δύο περιοχές είναι στο «κόκκινο» για την εκδήλωση έντονων φαινομένων. Πρόκειται για τα Δωδεκάνησα αλλά και η περιοχή από την Κατερίνη έως το Πήλιο, είναι οι πλέον επικίνδυνες περιοχές με τον γνωστό μετεωρολόγο να εφιστά ιδιαίτερη προσοχή.

Σε ό,τι αφορά στην Αττική, θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες από τα ξημερώματα της Πέμπτης, με τον Γιάννη Καλλιάνο να υπογραμμίζει πως σε περίπτωση που πέσουν 60 έως 80 χιλιοστά βροχής, ίσως δημιουργηθούν ξανά πλημμυρικά φαινόμενα.

Η ανάρτηση Κολυδά

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά: «Η εικόνα που διαμορφώνεται στα διεθνή προγνωστικά μοντέλα βροχόπτωσης δείχνει ότι η χώρα οδεύει προς μια περίοδο αυξημένου υετού μέχρι το ερχόμενο Σάββατο.

Συγκεκριμένα, τόσο το ICON όσο και το ECMWF συγκλίνουν σταθερά ως προς τις περιοχές που θα δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής το προσεχές διάστημα. Αντίθετα, το GFS εμφανίζεται πιο “συγκρατημένο”, δίνοντας μεν βροχές αλλά με σαφώς περιορισμένη έκταση και ένταση σε σχέση με τα άλλα δύο μοντέλα. Η διαφορά αυτή δεν είναι ασυνήθιστη, καθώς το GFS τείνει συχνά να υποεκτιμά τα τοπικά μέγιστα στην περιοχή της Μεσογείου, ιδίως όταν πρόκειται για υφεσιακές διαταραχές που ενισχύονται από τη θαλάσσια αστάθεια.

Συγκρίνοντας τα δεδομένα, το ICON και το ECMWF δείχνουν ξεκάθαρη ενίσχυση τoυ υετού σε Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο, ανατολικά προσήνεμα ηπειρωτικά, ιδιαίτερα Κεντρική Μακεδονία , Θεσσαλία – Στερεά, Νότιο Αιγαίο, Κάρπαθο, Ρόδο και Κυκλάδες και δευτερευόντως Κρήτη, με αξιόλογες ποσότητες κυρίως στα δυτικά. Το ECMWF μάλιστα διατηρεί αυτή την τάση για αρκετά διαδοχικά τρεξίματα, κάτι που αυξάνει την αξιοπιστία του σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».